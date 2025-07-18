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Новини обстріли Херсонщини
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Росіяни атакували велосипедиста з дрона на Херсонщині: чоловік загинув

російський дрон на оптоволокні

Вранці 18 липня російські війська атакували дроном мешканця села Велетенське на Херсонщині.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загиблий - чоловік 1990 року народження. У момент удару він пересувався на велосипеді. Внаслідок атаки він отримав поранення, несумісні з життям.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог обстріляв 12 населених пунктів, четверо загиблих і 12 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29906) Херсонська область (6021)


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Варвари кацапські , будете всі вбиті на украінській землі
і нікому спуску не буде
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18.07.2025 11:14 Відповісти
Якою треба бути кінченою мерзотою що б свідомо убивати мирних громадян ,це не армія ,це не народ це кривава терористична рашиська орда.
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18.07.2025 11:16 Відповісти
Вот же ж дебил кац*пский! Убил 35-летнего гражданского на велике-вот шоб шо? Смысл? А нету смысла,как его нет и в существовании того кацапа-дроновода...
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18.07.2025 12:01 Відповісти
 
 