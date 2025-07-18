Росіяни атакували велосипедиста з дрона на Херсонщині: чоловік загинув

Вранці 18 липня російські війська атакували дроном мешканця села Велетенське на Херсонщині.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загиблий - чоловік 1990 року народження. У момент удару він пересувався на велосипеді. Внаслідок атаки він отримав поранення, несумісні з життям.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін.

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