Росіяни атакували велосипедиста з дрона на Херсонщині: чоловік загинув
Вранці 18 липня російські війська атакували дроном мешканця села Велетенське на Херсонщині.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загиблий - чоловік 1990 року народження. У момент удару він пересувався на велосипеді. Внаслідок атаки він отримав поранення, несумісні з життям.
"Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін.
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