Россияне атаковали велосипедиста с дрона на Херсонщине: мужчина погиб
Утром 18 июля российские войска атаковали дроном жителя села Велетенское на Херсонщине.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, погибший - мужчина 1990 года рождения. В момент удара он передвигался на велосипеде. В результате атаки он получил ранения, несовместимые с жизнью.
"Мои соболезнования родным и близким погибшего", - написал Прокудин.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і нікому спуску не буде