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Новости обстрелы Херсонщины
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Россияне атаковали велосипедиста с дрона на Херсонщине: мужчина погиб

российский дрон на оптоволокне

Утром 18 июля российские войска атаковали дроном жителя села Велетенское на Херсонщине.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, погибший - мужчина 1990 года рождения. В момент удара он передвигался на велосипеде. В результате атаки он получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Мои соболезнования родным и близким погибшего", - написал Прокудин.

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Автор: 

обстрел (28582) Херсонская область (5027)


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Варвари кацапські , будете всі вбиті на украінській землі
і нікому спуску не буде
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18.07.2025 11:14 Ответить
Якою треба бути кінченою мерзотою що б свідомо убивати мирних громадян ,це не армія ,це не народ це кривава терористична рашиська орда.
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18.07.2025 11:16 Ответить
Вот же ж дебил кац*пский! Убил 35-летнего гражданского на велике-вот шоб шо? Смысл? А нету смысла,как его нет и в существовании того кацапа-дроновода...
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18.07.2025 12:01 Ответить
 
 