Россияне атаковали велосипедиста с дрона на Херсонщине: мужчина погиб

Утром 18 июля российские войска атаковали дроном жителя села Велетенское на Херсонщине.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, погибший - мужчина 1990 года рождения. В момент удара он передвигался на велосипеде. В результате атаки он получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Мои соболезнования родным и близким погибшего", - написал Прокудин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: враг обстрелял 12 населенных пунктов, четверо погибших и 12 раненых. ФОТОрепортаж