Опитування про рівень задоволеності тиловим забезпеченням стартувало в "Армія+", - Міноборони
У застосунку для військовослужбовців "Армія+" запустили нове опитування, з метою дізнатися, на якому рівні зараз задоволеність військових забезпеченням, а також наскільки поширена практика самостійного придбання спорядження серед захисників.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, завдяки цьому опитуванню держава хоче дізнатися, що можна покращити, а які питання слід розвʼязати. Відповіді користувачів допоможуть сформувати рекомендації, які покращать забезпечення та бойові спроможності підрозділів.
Опитування охопить кілька ключових напрямів тилового забезпечення: якість харчових продуктів, спорядження, пально-мастильних матеріалів, а також вчасність їхнього постачання.
Окрім цього, опитування дасть можливість зрозуміти ставлення військовослужбовців до запровадження компенсації за самостійно придбане спорядження.
Директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан стосовно блоку забезпечення одягом зауважує, що ДОТ прагне поєднати реальний досвід наших військових із найкращими міжнародними практиками реімбурсації, які вже успішно працюють в інших країнах.
"Наша мета – створити прозору та передбачувану систему компенсації витрат, яка буде ефективною в умовах війни й адаптованою до потреб тих, хто безпосередньо на передовій. Це не тільки механізм відшкодування – це інструмент довіри, планування і відповідальності", - розповів він.
Повідомляється, що опитування триватиме два тижні – із 17 по 30 липня, та складається із 31 питання. Воно займе 15 хвилин та допоможе покращити роботу Державного оператора тилу й заповнити можливі прогалини у тиловому забезпеченні Сил оборони.
Своєю чергою член Рахункової палати Геннадій Пліс додав, що це опитування допоможе надати обґрунтовану оцінку під час проведення аудиту закупівель для тилового забезпечення та виявити проблематику й ризики, які потребують уваги під час проведення аудиту.
У Міноборони нагадали, що загалом від початку роботи "Армія+" запущено 18 опитувань. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які порушують у застосунку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль