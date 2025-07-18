Опитування про рівень задоволеності тиловим забезпеченням стартувало в "Армія+", - Міноборони

У застосунку для військовослужбовців "Армія+" запустили нове опитування, з метою дізнатися, на якому рівні зараз задоволеність військових забезпеченням, а також наскільки поширена практика самостійного придбання спорядження серед захисників.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, завдяки цьому опитуванню держава хоче дізнатися, що можна покращити, а які питання слід розвʼязати. Відповіді користувачів допоможуть сформувати рекомендації, які покращать забезпечення та бойові спроможності підрозділів.

Опитування охопить кілька ключових напрямів тилового забезпечення: якість харчових продуктів, спорядження, пально-мастильних матеріалів, а також вчасність їхнього постачання.

Окрім цього, опитування дасть можливість зрозуміти ставлення військовослужбовців до запровадження компенсації за самостійно придбане спорядження.

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Директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан стосовно блоку забезпечення одягом зауважує, що ДОТ прагне поєднати реальний досвід наших військових із найкращими міжнародними практиками реімбурсації, які вже успішно працюють в інших країнах.

"Наша мета – створити прозору та передбачувану систему компенсації витрат, яка буде ефективною в умовах війни й адаптованою до потреб тих, хто безпосередньо на передовій. Це не тільки механізм відшкодування – це інструмент довіри, планування і відповідальності", - розповів він.



Повідомляється, що опитування триватиме два тижні – із 17 по 30 липня, та складається із 31 питання. Воно займе 15 хвилин та допоможе покращити роботу Державного оператора тилу й заповнити можливі прогалини у тиловому забезпеченні Сил оборони.

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Своєю чергою член Рахункової палати Геннадій Пліс додав, що це опитування допоможе надати обґрунтовану оцінку під час проведення аудиту закупівель для тилового забезпечення та виявити проблематику й ризики, які потребують уваги під час проведення аудиту.

У Міноборони нагадали, що загалом від початку роботи "Армія+" запущено 18 опитувань. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які порушують у застосунку.