Опрос об уровне удовлетворенности тыловым обеспечением стартовал в "Армія+", - Минобороны

В приложении для военнослужащих "Армія+" запустили новый опрос, с целью узнать, на каком уровне сейчас удовлетворенность военных обеспечением, а также - насколько распространена практика самостоятельного приобретения снаряжения среди защитников.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, благодаря этому опросу государство хочет узнать, что можно улучшить, а какие вопросы следует решить. Ответы пользователей помогут сформировать рекомендации, которые улучшат обеспечение и боевые возможности подразделений.

Опрос охватит несколько ключевых направлений тылового обеспечения: качество продуктов питания, снаряжения, горюче-смазочных материалов, а также своевременность их поставки.

Кроме этого, опрос даст возможность понять отношение военнослужащих к введению компенсации за самостоятельно приобретенное снаряжение.

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Директор программы вещевого имущества ГОТ Никита Чичкан относительно блока обеспечения одеждой отмечает, что ГОТ стремится совместить реальный опыт наших военных с лучшими международными практиками реимбурсации, которые уже успешно работают в других странах.

"Наша цель - создать прозрачную и предсказуемую систему компенсации расходов, которая будет эффективной в условиях войны и адаптированной к потребностям тех, кто непосредственно на передовой. Это не только механизм возмещения - это инструмент доверия, планирования и ответственности", - рассказал он.



Сообщается, что опрос продлится две недели - с 17 по 30 июля, и состоит из 31 вопроса. Он займет 15 минут и поможет улучшить работу Государственного оператора тыла и заполнить возможные пробелы в тыловом обеспечении Сил обороны.

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В свою очередь член Счетной палаты Геннадий Плис добавил, что этот опрос поможет предоставить обоснованную оценку при проведении аудита закупок для тылового обеспечения и выявить проблематику и риски, которые требуют внимания при проведении аудита.

В Минобороны напомнили, что всего с начала работы "Армія+" запущено 18 опросов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые поднимаются в приложении.