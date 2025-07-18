Стефанішина: Коли Україна "увійшла в стратосферу" ЄС, найбільші удари почали надходити від сусідів
Колишня віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що після реального зближення України з ЄС, саме країни-сусіди завдали найбільших ударів по співпраці.
Про це вона розповіла в інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.
"Для нас був дуже корисний досвід "входження в стратосферу" Євросоюзу, коли всі в ЄС врешті-решт зрозуміли: "О, то українці вже тут, вони реально стають частиною Європейського Союзу". Ось тоді ми почали отримувати найбільші удари саме від країн-сусідів", - зазначила Стефанішина.
На її думку, хоча ситуація з Угорщиною неприємна, вона дала Україні цінний досвід. Зокрема, стало зрозуміло, що головне - не конфліктувати, а вибудовувати відносини попри зміну політичного контексту.
"Цей досвід став корисний, бо дозволив нам зрозуміти: найгірше, що ми можемо зробити, це ображатися або сваритися з сусідами. Тобто ми розуміємо, що політики приходять і йдуть, вибори починаються і завершуються, але відносини мають вибудовуватись, не зважаючи ні на що", - сказала вона.
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Трамп може і її літак збити десь над океаном, як дізнається кого до нього "вибудовувати відносини" тікає
В свою чергу,ставлеників ерма і так чекає люстрація при новій владі.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Тому і тікають, з України, оті особи, що їх призначає зеленський(під контролем помічників ригоАНАЛІВ і татарова) в ГПУ, КМУ, ДБР, САП, Нацбанк, РНБОУ, з посвідченням «інваліда та пенсійним» ….!!
А гроші, вони так і продовжують, тихо і справно, отримувати з відповідних структур, як то, Суди, Нацбанк, ВРУ, КМУ……Бухгалтерія, з цих структур, може надати, любі документи!!!
Скоріше, каналізація...