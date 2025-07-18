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Новини Членство України в ЄС
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Стефанішина: Коли Україна "увійшла в стратосферу" ЄС, найбільші удари почали надходити від сусідів

Стефанішина: Київ обговорить розміщення військ союзників

Колишня віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що після реального зближення України з ЄС, саме країни-сусіди завдали найбільших ударів по співпраці.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас був дуже корисний досвід "входження в стратосферу" Євросоюзу, коли всі в ЄС врешті-решт зрозуміли: "О, то українці вже тут, вони реально стають частиною Європейського Союзу". Ось тоді ми почали отримувати найбільші удари саме від країн-сусідів", - зазначила Стефанішина.

На її думку, хоча ситуація з Угорщиною неприємна, вона дала Україні цінний досвід. Зокрема, стало зрозуміло, що головне - не конфліктувати, а вибудовувати відносини попри зміну політичного контексту.

"Цей досвід став корисний, бо дозволив нам зрозуміти: найгірше, що ми можемо зробити, це ображатися або сваритися з сусідами. Тобто ми розуміємо, що політики приходять і йдуть, вибори починаються і завершуються, але відносини мають вибудовуватись, не зважаючи ні на що", - сказала вона.

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Автор: 

членство в ЄС (1337) Стефанішина Ольга спецуповноважена (382)


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Топ коментарі
+16
Сьогодні бенефіс цього уйобища?????
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18.07.2025 12:39 Відповісти
+9
Вона насправді думає що в ЄС такі сліпі,дурні що не бачать того рівня корупції в Україні та чекають Україну з обіймами,разом з цією мразотою яка під слідством та іншою шоблою мородерів?
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18.07.2025 12:45 Відповісти
+8
Трохи починає доходити що кластери, реформи і стратосфери до лампочки, головне для вступу в ЄС, як і в НАТО - одноголосна згода його членів, особливо сусідів України, які поголовно проти.
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18.07.2025 12:41 Відповісти
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Сьогодні бенефіс цього уйобища?????
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18.07.2025 12:39 Відповісти
Ну, хоч хтось порадьте Олі звалити в стратосферу США по-тихому...
Трамп може і її літак збити десь над океаном, як дізнається кого до нього "вибудовувати відносини" тікає
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18.07.2025 13:05 Відповісти
Трохи починає доходити що кластери, реформи і стратосфери до лампочки, головне для вступу в ЄС, як і в НАТО - одноголосна згода його членів, особливо сусідів України, які поголовно проти.
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18.07.2025 12:41 Відповісти
Всі без виключень...заміть
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18.07.2025 12:42 Відповісти
І нажаль як виключити Венгрію та привести до тями словацький уряд ( і польський в майбутньому) ніхто так і не думав .. не розроблював механізму дії у умовах Гібридної третьої світової
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18.07.2025 12:59 Відповісти
В українській немає слова венгрія. Є Угорщина.
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18.07.2025 13:12 Відповісти
А Румунія?
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18.07.2025 13:41 Відповісти
Насипає
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18.07.2025 12:42 Відповісти
Вона насправді думає що в ЄС такі сліпі,дурні що не бачать того рівня корупції в Україні та чекають Україну з обіймами,разом з цією мразотою яка під слідством та іншою шоблою мородерів?
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18.07.2025 12:45 Відповісти
Це ясно як день! Але лише свідомим людям!! Європа не хоче перемоги рашки, але наш "народ-герой" вона не чекає в ЄС, це ясно. Для цього є Венгрія і Словакія, які відмовлять і формально буде все законно: ми от дуже-дуже Вас запрошуємо, але по процедурі сьогодні не получиться)))) спробуємо пізніше і щє і щє..
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18.07.2025 13:02 Відповісти
Деструктина позиція КОманди ЗЕЛенського(КОЗЕЛ) завдала найбільшого удару по зближенню з ЄС,а не країни ЄС. Як ось,кримінальне переслідування політичної опозиції,згортання свободи слова,переслідування особисто Порошенка,як лідера опозиції.
В свою чергу,ставлеників ерма і так чекає люстрація при новій владі.
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18.07.2025 12:45 Відповісти
Оманська група осіб, в Урядовому кварталі, з 2019 року, як почала гадити Україні та нехтувати нормами Конституції і Законів, так і продовжує, системно, це робити!!
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Тому і тікають, з України, оті особи, що їх призначає зеленський(під контролем помічників ригоАНАЛІВ і татарова) в ГПУ, КМУ, ДБР, САП, Нацбанк, РНБОУ, з посвідченням «інваліда та пенсійним» ….!!
А гроші, вони так і продовжують, тихо і справно, отримувати з відповідних структур, як то, Суди, Нацбанк, ВРУ, КМУ……Бухгалтерія, з цих структур, може надати, любі документи!!!
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18.07.2025 13:05 Відповісти
Подякуй, що взагалі у стратосферу пустили таке зелене дно
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18.07.2025 12:45 Відповісти
Та яка там стратосфера... ми вже давно в чорній дірі.
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18.07.2025 12:47 Відповісти
А мені здається головні удари як завжди від власних керманичей
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18.07.2025 12:58 Відповісти
Стратосфера???
Скоріше, каналізація...
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18.07.2025 13:00 Відповісти
Я не розумію нічого з написаного , голова пухне ..ЕС почали наносити удари ?
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18.07.2025 13:03 Відповісти
Да тут в нас цілий Ілон в юбці.
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18.07.2025 13:14 Відповісти
З єрмаками, стефанішиними, свириденчихами можна ввійти лише в сратосферу! А ця нікчемкиня просто переплутала слова.
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18.07.2025 13:15 Відповісти
" Кто на ком стоял?" (с). " Попрошу выражаться по яснее".
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18.07.2025 13:51 Відповісти
Коли Україна "увійшла в стратосферу" ЄС, найбільші удари почали надходити від ""зелених васалів куйла" в середині України
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18.07.2025 13:58 Відповісти
 
 