Стефанишина: Когда Украина "вошла в стратосферу" ЕС, самые сильные удары начали поступать от соседей
Бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что после реального сближения Украины с ЕС, именно страны-соседи нанесли самые большие удары по сотрудничеству.
Об этом она рассказала в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Для нас был очень полезен опыт "вхождения в стратосферу" Евросоюза, когда все в ЕС в конце концов поняли: "О, то украинцы уже здесь, они реально становятся частью Европейского Союза". Вот тогда мы начали получать самые большие удары именно от стран-соседей", - отметила Стефанишина.
По ее мнению, хотя ситуация с Венгрией неприятная, она дала Украине ценный опыт. В частности, стало понятно, что главное - не конфликтовать, а выстраивать отношения, несмотря на изменение политического контекста.
"Этот опыт стал полезен, потому что позволил нам понять: худшее, что мы можем сделать, это обижаться или ссориться с соседями. То есть мы понимаем, что политики приходят и уходят, выборы начинаются и завершаются, но отношения должны выстраиваться, несмотря ни на что", - сказала она.
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Трамп може і її літак збити десь над океаном, як дізнається кого до нього "вибудовувати відносини" тікає
В свою чергу,ставлеників ерма і так чекає люстрація при новій владі.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Тому і тікають, з України, оті особи, що їх призначає зеленський(під контролем помічників ригоАНАЛІВ і татарова) в ГПУ, КМУ, ДБР, САП, Нацбанк, РНБОУ, з посвідченням «інваліда та пенсійним» ….!!
А гроші, вони так і продовжують, тихо і справно, отримувати з відповідних структур, як то, Суди, Нацбанк, ВРУ, КМУ……Бухгалтерія, з цих структур, може надати, любі документи!!!
Скоріше, каналізація...