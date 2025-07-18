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Новости Членство Украины в ЕС
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Стефанишина: Когда Украина "вошла в стратосферу" ЕС, самые сильные удары начали поступать от соседей

Стефанишина: Киев обсудит размещение войск союзников

Бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что после реального сближения Украины с ЕС, именно страны-соседи нанесли самые большие удары по сотрудничеству.

Об этом она рассказала в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас был очень полезен опыт "вхождения в стратосферу" Евросоюза, когда все в ЕС в конце концов поняли: "О, то украинцы уже здесь, они реально становятся частью Европейского Союза". Вот тогда мы начали получать самые большие удары именно от стран-соседей", - отметила Стефанишина.

По ее мнению, хотя ситуация с Венгрией неприятная, она дала Украине ценный опыт. В частности, стало понятно, что главное - не конфликтовать, а выстраивать отношения, несмотря на изменение политического контекста.

"Этот опыт стал полезен, потому что позволил нам понять: худшее, что мы можем сделать, это обижаться или ссориться с соседями. То есть мы понимаем, что политики приходят и уходят, выборы начинаются и завершаются, но отношения должны выстраиваться, несмотря ни на что", - сказала она.

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Автор: 

членство в ЕС (1100) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (274)


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Топ комментарии
+17
Сьогодні бенефіс цього уйобища?????
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18.07.2025 12:39 Ответить
+12
Трохи починає доходити що кластери, реформи і стратосфери до лампочки, головне для вступу в ЄС, як і в НАТО - одноголосна згода його членів, особливо сусідів України, які поголовно проти.
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18.07.2025 12:41 Ответить
+10
Вона насправді думає що в ЄС такі сліпі,дурні що не бачать того рівня корупції в Україні та чекають Україну з обіймами,разом з цією мразотою яка під слідством та іншою шоблою мородерів?
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18.07.2025 12:45 Ответить
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Сьогодні бенефіс цього уйобища?????
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18.07.2025 12:39 Ответить
Ну, хоч хтось порадьте Олі звалити в стратосферу США по-тихому...
Трамп може і її літак збити десь над океаном, як дізнається кого до нього "вибудовувати відносини" тікає
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18.07.2025 13:05 Ответить
КОРАБЕЛЬНА СОСНА В"!БАЛАСЬ В ДУБ !!!!
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18.07.2025 15:00 Ответить
Трохи починає доходити що кластери, реформи і стратосфери до лампочки, головне для вступу в ЄС, як і в НАТО - одноголосна згода його членів, особливо сусідів України, які поголовно проти.
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18.07.2025 12:41 Ответить
Всі без виключень...заміть
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18.07.2025 12:42 Ответить
І нажаль як виключити Венгрію та привести до тями словацький уряд ( і польський в майбутньому) ніхто так і не думав .. не розроблював механізму дії у умовах Гібридної третьої світової
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18.07.2025 12:59 Ответить
В українській немає слова венгрія. Є Угорщина.
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18.07.2025 13:12 Ответить
А Румунія?
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18.07.2025 13:41 Ответить
Насипає
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18.07.2025 12:42 Ответить
Вона насправді думає що в ЄС такі сліпі,дурні що не бачать того рівня корупції в Україні та чекають Україну з обіймами,разом з цією мразотою яка під слідством та іншою шоблою мородерів?
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18.07.2025 12:45 Ответить
Це ясно як день! Але лише свідомим людям!! Європа не хоче перемоги рашки, але наш "народ-герой" вона не чекає в ЄС, це ясно. Для цього є Венгрія і Словакія, які відмовлять і формально буде все законно: ми от дуже-дуже Вас запрошуємо, але по процедурі сьогодні не получиться)))) спробуємо пізніше і щє і щє..
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18.07.2025 13:02 Ответить
Деструктина позиція КОманди ЗЕЛенського(КОЗЕЛ) завдала найбільшого удару по зближенню з ЄС,а не країни ЄС. Як ось,кримінальне переслідування політичної опозиції,згортання свободи слова,переслідування особисто Порошенка,як лідера опозиції.
В свою чергу,ставлеників ерма і так чекає люстрація при новій владі.
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18.07.2025 12:45 Ответить
Оманська група осіб, в Урядовому кварталі, з 2019 року, як почала гадити Україні та нехтувати нормами Конституції і Законів, так і продовжує, системно, це робити!!
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Тому і тікають, з України, оті особи, що їх призначає зеленський(під контролем помічників ригоАНАЛІВ і татарова) в ГПУ, КМУ, ДБР, САП, Нацбанк, РНБОУ, з посвідченням «інваліда та пенсійним» ….!!
А гроші, вони так і продовжують, тихо і справно, отримувати з відповідних структур, як то, Суди, Нацбанк, ВРУ, КМУ……Бухгалтерія, з цих структур, може надати, любі документи!!!
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18.07.2025 13:05 Ответить
Подякуй, що взагалі у стратосферу пустили таке зелене дно
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18.07.2025 12:45 Ответить
Та яка там стратосфера... ми вже давно в чорній дірі.
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18.07.2025 12:47 Ответить
А мені здається головні удари як завжди від власних керманичей
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18.07.2025 12:58 Ответить
Стратосфера???
Скоріше, каналізація...
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18.07.2025 13:00 Ответить
Я не розумію нічого з написаного , голова пухне ..ЕС почали наносити удари ?
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18.07.2025 13:03 Ответить
Напевно,вона мала на увазі удари по зеоточенню у вигляді санкцій...
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18.07.2025 15:15 Ответить
Да тут в нас цілий Ілон в юбці.
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18.07.2025 13:14 Ответить
З єрмаками, стефанішиними, свириденчихами можна ввійти лише в сратосферу! А ця нікчемкиня просто переплутала слова.
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18.07.2025 13:15 Ответить
" Кто на ком стоял?" (с). " Попрошу выражаться по яснее".
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18.07.2025 13:51 Ответить
Коли Україна "увійшла в стратосферу" ЄС, найбільші удари почали надходити від ""зелених васалів куйла" в середині України
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18.07.2025 13:58 Ответить
 
 