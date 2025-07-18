Стефанишина: Когда Украина "вошла в стратосферу" ЕС, самые сильные удары начали поступать от соседей

Бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что после реального сближения Украины с ЕС, именно страны-соседи нанесли самые большие удары по сотрудничеству.

Об этом она рассказала в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас был очень полезен опыт "вхождения в стратосферу" Евросоюза, когда все в ЕС в конце концов поняли: "О, то украинцы уже здесь, они реально становятся частью Европейского Союза". Вот тогда мы начали получать самые большие удары именно от стран-соседей", - отметила Стефанишина.

По ее мнению, хотя ситуация с Венгрией неприятная, она дала Украине ценный опыт. В частности, стало понятно, что главное - не конфликтовать, а выстраивать отношения, несмотря на изменение политического контекста.

"Этот опыт стал полезен, потому что позволил нам понять: худшее, что мы можем сделать, это обижаться или ссориться с соседями. То есть мы понимаем, что политики приходят и уходят, выборы начинаются и завершаются, но отношения должны выстраиваться, несмотря ни на что", - сказала она.

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