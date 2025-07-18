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Новини Торгові війни Трампа Мита США на товари із ЄС
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Трамп вимагає підвищити мита на всі товари з ЄС до 15-20%, - FT

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп посилив свої вимоги в торговельних переговорах з ЄС, наполягаючи на мінімальному миті в розмірі від 15 до 20% у межах будь-якої нової угоди з блоком.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жорстка позиція Трампа має на меті перевірити межу терпимості ЄС після тижневих переговорів щодо рамкової угоди, яка б зберегла базовий тариф у розмірі 10% на більшість товарів.

Президент США також залишився байдужим до останньої пропозиції ЄС щодо зниження тарифів на автомобілі й був би радий зберегти мита на цей сектор на рівні 25%, як і планувалося, повідомили особи видання, обізнані з перемовинами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп готує нові мита для 150 країн: "Буде 10% або 15%, ще не вирішили"

Один з американських посадовців повідомив FT, що адміністрація Трампа наразі розглядає варіант впровадження взаємних мит понад 10%, навіть якщо угоди з ЄС буде досягнуто. Це означає, що тарифи залишатимуться як мінімум на рівні, з якого стартували переговори навесні.

На тлі таких дій США Брюссель заявив, що готує відповідь.

Як пише FT, Євросоюз розробив пакет контрзаходів, що передбачає запровадження мит на американські товари на суму 21 мільярд євро — зокрема на курятину та джинси. Ці тарифи можуть набути чинності вже 6 серпня.

Європейська комісія, яка відповідає за торговельну політику, також запропонувала заходи у відповідь щодо ще 72 мільярдів євро щорічного імпорту зі США — зокрема на літаки Boeing і бурбон — у разі провалу переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові мита Трампа у 30% "практично заборонять" торгівлю між ЄС і США, - єврокомісар Шефчович

Також ЄК готує третій етап — обмеження у сфері послуг. Йдеться про можливе введення зборів на цифрові сервіси американських компаній і доходи від онлайн-реклами.

Мита США наразі охоплюють 380 мільярдів євро щорічного експорту з ЄС — із загального обсягу 532,3 мільярда. США залишаються найбільшим зовнішнім ринком для Євросоюзу, на який припадає п’ята частина всього експорту.

Автор: 

мито (1135) США (23834) Євросоюз (13883) Трамп Дональд (6495)


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Топ коментарі
+2
а що сталося поганого для американців?
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18.07.2025 23:07 Відповісти
+2
Я же профи. Результат гарантирую!
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18.07.2025 23:17 Відповісти
+2
вони сперечаються з Америкою через курятину !
свисніть Косюку і решті українських птаховодів і вони завалять Європу дешевою курятиною !
а про джинси, бурбон та Боїнги зовсім смішно - їх аналоги виробляються в Європі!

.
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18.07.2025 23:19 Відповісти
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ну і що?
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18.07.2025 23:00 Відповісти
Ну як нарозумніша в світі нація вибрала дональда?
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18.07.2025 23:05 Відповісти
а що сталося поганого для американців?
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18.07.2025 23:07 Відповісти
якщо коротко то все !

біднішають американці

.
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18.07.2025 23:15 Відповісти
Дайте мне миллион баксов я ликвидирую эту кремлёвскую шавку!
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18.07.2025 23:01 Відповісти
на "Проззоро" !

певен, є дешевші пропозиції

.
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18.07.2025 23:13 Відповісти
Я же профи. Результат гарантирую!
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18.07.2025 23:17 Відповісти
справа серьозна, не на базарі.
покажи що вмієш на ..... "котиках"

.
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18.07.2025 23:21 Відповісти
вони сперечаються з Америкою через курятину !
свисніть Косюку і решті українських птаховодів і вони завалять Європу дешевою курятиною !
а про джинси, бурбон та Боїнги зовсім смішно - їх аналоги виробляються в Європі!

.
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18.07.2025 23:19 Відповісти
Брендові джинси в США вже давно не шиють. ЛіКупер наприклад весь з Мексики.
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18.07.2025 23:30 Відповісти
я так розумію, у трампістів ворог - не росія, не китай і не іран і не корея. А ЄС ! Тримайте козляри мита
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18.07.2025 23:24 Відповісти
Але недавно він лепетав про 30. Забув, однако.
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18.07.2025 23:24 Відповісти
пусть в ответ такие же пошлины делают,в чем проблема? Как делал Китай,Трамп сразу попустился.
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18.07.2025 23:53 Відповісти
 
 