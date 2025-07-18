Трамп вимагає підвищити мита на всі товари з ЄС до 15-20%, - FT

Президент США Дональд Трамп посилив свої вимоги в торговельних переговорах з ЄС, наполягаючи на мінімальному миті в розмірі від 15 до 20% у межах будь-якої нової угоди з блоком.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жорстка позиція Трампа має на меті перевірити межу терпимості ЄС після тижневих переговорів щодо рамкової угоди, яка б зберегла базовий тариф у розмірі 10% на більшість товарів.

Президент США також залишився байдужим до останньої пропозиції ЄС щодо зниження тарифів на автомобілі й був би радий зберегти мита на цей сектор на рівні 25%, як і планувалося, повідомили особи видання, обізнані з перемовинами.

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Один з американських посадовців повідомив FT, що адміністрація Трампа наразі розглядає варіант впровадження взаємних мит понад 10%, навіть якщо угоди з ЄС буде досягнуто. Це означає, що тарифи залишатимуться як мінімум на рівні, з якого стартували переговори навесні.

На тлі таких дій США Брюссель заявив, що готує відповідь.

Як пише FT, Євросоюз розробив пакет контрзаходів, що передбачає запровадження мит на американські товари на суму 21 мільярд євро — зокрема на курятину та джинси. Ці тарифи можуть набути чинності вже 6 серпня.

Європейська комісія, яка відповідає за торговельну політику, також запропонувала заходи у відповідь щодо ще 72 мільярдів євро щорічного імпорту зі США — зокрема на літаки Boeing і бурбон — у разі провалу переговорів.

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Також ЄК готує третій етап — обмеження у сфері послуг. Йдеться про можливе введення зборів на цифрові сервіси американських компаній і доходи від онлайн-реклами.

Мита США наразі охоплюють 380 мільярдів євро щорічного експорту з ЄС — із загального обсягу 532,3 мільярда. США залишаються найбільшим зовнішнім ринком для Євросоюзу, на який припадає п’ята частина всього експорту.