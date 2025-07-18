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Новости Торговые войны Трампа Пошлины США на алкоголь
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Трамп требует повысить пошлины на все товары из ЕС до 15-20%, - FT

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования в торговых переговорах с ЕС, настаивая на минимальной пошлине в размере от 15 до 20% в рамках любого нового соглашения с блоком.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что жесткая позиция Трампа имеет целью проверить предел терпимости ЕС после недельных переговоров по рамочному соглашению, которое бы сохранило базовый тариф в размере 10% на большинство товаров.

Президент США также остался равнодушным к последнему предложению ЕС по снижению тарифов на автомобили и был бы рад сохранить пошлины на этот сектор на уровне 25%, как и планировалось, сообщили лица издания, знакомые с переговорами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готовит новые пошлины для 150 стран: "Будет 10% или 15%, еще не решили"

Один из американских чиновников сообщил FT, что администрация Трампа сейчас рассматривает вариант внедрения взаимных пошлин более 10%, даже если соглашение с ЕС будет достигнуто. Это означает, что тарифы будут оставаться как минимум на уровне, с которого стартовали переговоры весной.

На фоне таких действий США Брюссель заявил, что готовит ответ.

Как пишет FT, Евросоюз разработал пакет контрмер, предусматривающий введение пошлин на американские товары на сумму 21 миллиард евро - в частности на курятину и джинсы. Эти тарифы могут вступить в силу уже 6 августа.

Европейская комиссия, которая отвечает за торговую политику, также предложила ответные меры в отношении еще 72 миллиардов евро ежегодного импорта из США - в частности на самолеты Boeing и бурбон - в случае провала переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые пошлины Трампа в 30% "практически запретят" торговлю между ЕС и США, - еврокомиссар Шефчович

Также ЕК готовит третий этап - ограничения в сфере услуг. Речь идет о возможном введении сборов на цифровые сервисы американских компаний и доходы от онлайн-рекламы.

Пошлины США сейчас охватывают 380 миллиардов евро ежегодного экспорта из ЕС - из общего объема 532,3 миллиарда. США остаются крупнейшим внешним рынком для Евросоюза, на который приходится пятая часть всего экспорта.

Автор: 

пошлина (504) США (27527) Евросоюз (17408) Трамп Дональд (6012)


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Топ комментарии
+2
а що сталося поганого для американців?
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18.07.2025 23:07 Ответить
+2
Я же профи. Результат гарантирую!
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18.07.2025 23:17 Ответить
+1
Дайте мне миллион баксов я ликвидирую эту кремлёвскую шавку!
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18.07.2025 23:01 Ответить
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ну і що?
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18.07.2025 23:00 Ответить
Ну як нарозумніша в світі нація вибрала дональда?
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18.07.2025 23:05 Ответить
а що сталося поганого для американців?
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18.07.2025 23:07 Ответить
якщо коротко то все !

біднішають американці

.
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18.07.2025 23:15 Ответить
Дайте мне миллион баксов я ликвидирую эту кремлёвскую шавку!
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18.07.2025 23:01 Ответить
на "Проззоро" !

певен, є дешевші пропозиції

.
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18.07.2025 23:13 Ответить
Я же профи. Результат гарантирую!
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18.07.2025 23:17 Ответить
справа серьозна, не на базарі.
покажи що вмієш на ..... "котиках"

.
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18.07.2025 23:21 Ответить
вони сперечаються з Америкою через курятину !
свисніть Косюку і решті українських птаховодів і вони завалять Європу дешевою курятиною !
а про джинси, бурбон та Боїнги зовсім смішно - їх аналоги виробляються в Європі!

.
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18.07.2025 23:19 Ответить
Брендові джинси в США вже давно не шиють. ЛіКупер наприклад весь з Мексики.
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18.07.2025 23:30 Ответить
я так розумію, у трампістів ворог - не росія, не китай і не іран і не корея. А ЄС ! Тримайте козляри мита
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18.07.2025 23:24 Ответить
Але недавно він лепетав про 30. Забув, однако.
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18.07.2025 23:24 Ответить
 
 