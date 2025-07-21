Україна відкриє посольства в Домінікані, Еквадорі, Панамі та Уругваї до кінця 2025 року, - Сибіга

До кінця 2025 року Україна планує відкрити нові посольства в Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

Також передбачено запуск понад 10 нових консульських установ до кінця 2024 року.

Як зазначається, у планах - відкриття консульств у Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два нові консульства у Франції та Польщі. Консульства в Анталії та Гданську отримають статус генеральних.

Водночас Україна скоротить дипломатичну присутність на Кубі. Вивільнені ресурси спрямують на посилення активності в Латинській Америці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга після нічної атаки на Україну: Росію треба позбавити доходів від продажу нафти