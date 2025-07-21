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Новини Посольства України
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Україна відкриє посольства в Домінікані, Еквадорі, Панамі та Уругваї до кінця 2025 року, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

До кінця 2025 року Україна планує відкрити нові посольства в Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

Також передбачено запуск понад 10 нових консульських установ до кінця 2024 року.

Як зазначається, у планах - відкриття консульств у Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два нові консульства у Франції та Польщі. Консульства в Анталії та Гданську отримають статус генеральних.

Водночас Україна скоротить дипломатичну присутність на Кубі. Вивільнені ресурси спрямують на посилення активності в Латинській Америці.

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Автор: 

посольство (953) Сибіга Андрій (577)


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Топ коментарі
+4
Видно ще не всі дупи корупціонерів прилаштовані.
А може, якісь родичі, висловили бажання "попрацювати" подалі від неньки.
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21.07.2025 18:12 Відповісти
+3
Нахріна?
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21.07.2025 18:05 Відповісти
+2
Безумній, і на курси послиць не треба, вона готова, але ж, оті корабельні соски від служок, конкуренцію зроблять…
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21.07.2025 18:01 Відповісти
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Безумній, і на курси послиць не треба, вона готова, але ж, оті корабельні соски від служок, конкуренцію зроблять…
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21.07.2025 18:01 Відповісти
Також передбачено запуск понад 10 нових консульських установ до кінця 2024 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3564458????????????
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21.07.2025 18:02 Відповісти
Колись з кацапів сміялися, які з дикунами африканськими якісь договори підписували. Тепер і ви туди ж.
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21.07.2025 18:04 Відповісти
Ні одна країна з вказаних у статті, не знаходиться в Африці та й дикунами ці країни назвати не можна.
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21.07.2025 18:08 Відповісти
Я б не сказав, що то маленькі країни. І не розвинені. Той же Уругвай має ВВП на душу населення в 1,5 рази більше російського та в 3 рази більший за український. І населення в ньому більше ніж у Вірменії, Литві чи Молдові. До Еквадору нам теж ще далеченько. Всі дані до 2022р.
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21.07.2025 18:13 Відповісти
Нахріна?
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21.07.2025 18:05 Відповісти
Уругвай, Панама, по суті й Домінікана- офшорні зони.
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21.07.2025 18:07 Відповісти
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21.07.2025 18:14 Відповісти
Офшорний рай. Скільки робочих місць для корупціонерів у відставці.
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21.07.2025 18:06 Відповісти
Видно ще не всі дупи корупціонерів прилаштовані.
А може, якісь родичі, висловили бажання "попрацювати" подалі від неньки.
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21.07.2025 18:12 Відповісти
Це мабуть для дітей обслуги, теж треба якось благодарити
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21.07.2025 18:17 Відповісти
****** хоz(ЗЕ)ари...
Гроші освоїти перед втечею...
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21.07.2025 18:16 Відповісти
Юзіка с баклановим пристроїти треба шоблі
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21.07.2025 18:27 Відповісти
Заслання для Залужного?
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21.07.2025 18:44 Відповісти
А гроші, награбовані зеленими, вже там? А раптом доведеться втікати раніше?
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21.07.2025 18:48 Відповісти
 
 