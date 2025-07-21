Украина откроет посольства в Доминикане, Эквадоре, Панаме и Уругвае до конца 2025 года, - Сибига
До конца 2025 года Украина планирует открыть новые посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.
Также предусмотрен запуск более 10 новых консульских учреждений до конца 2024 года.
Как отмечается, в планах - открытие консульств в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два новых консульства во Франции и Польше. Консульства в Анталии и Гданьске получат статус генеральных.
В то же время Украина сократит дипломатическое присутствие на Кубе. Освободившиеся ресурсы направят на усиление активности в Латинской Америке.
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