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Новости
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Украина откроет посольства в Доминикане, Эквадоре, Панаме и Уругвае до конца 2025 года, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

До конца 2025 года Украина планирует открыть новые посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

Также предусмотрен запуск более 10 новых консульских учреждений до конца 2024 года.

Как отмечается, в планах - открытие консульств в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два новых консульства во Франции и Польше. Консульства в Анталии и Гданьске получат статус генеральных.

В то же время Украина сократит дипломатическое присутствие на Кубе. Освободившиеся ресурсы направят на усиление активности в Латинской Америке.

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посольство (1090) Сибига Андрей (571)


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Топ комментарии
+5
Видно ще не всі дупи корупціонерів прилаштовані.
А може, якісь родичі, висловили бажання "попрацювати" подалі від неньки.
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21.07.2025 18:12 Ответить
+3
Нахріна?
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21.07.2025 18:05 Ответить
+3
Офшорний рай. Скільки робочих місць для корупціонерів у відставці.
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21.07.2025 18:06 Ответить
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Безумній, і на курси послиць не треба, вона готова, але ж, оті корабельні соски від служок, конкуренцію зроблять…
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21.07.2025 18:01 Ответить
Також передбачено запуск понад 10 нових консульських установ до кінця 2024 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3564458????????????
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21.07.2025 18:02 Ответить
Колись з кацапів сміялися, які з дикунами африканськими якісь договори підписували. Тепер і ви туди ж.
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21.07.2025 18:04 Ответить
Ні одна країна з вказаних у статті, не знаходиться в Африці та й дикунами ці країни назвати не можна.
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21.07.2025 18:08 Ответить
Я б не сказав, що то маленькі країни. І не розвинені. Той же Уругвай має ВВП на душу населення в 1,5 рази більше російського та в 3 рази більший за український. І населення в ньому більше ніж у Вірменії, Литві чи Молдові. До Еквадору нам теж ще далеченько. Всі дані до 2022р.
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21.07.2025 18:13 Ответить
Нахріна?
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21.07.2025 18:05 Ответить
Уругвай, Панама, по суті й Домінікана- офшорні зони.
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21.07.2025 18:07 Ответить
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21.07.2025 18:14 Ответить
Офшорний рай. Скільки робочих місць для корупціонерів у відставці.
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21.07.2025 18:06 Ответить
Видно ще не всі дупи корупціонерів прилаштовані.
А може, якісь родичі, висловили бажання "попрацювати" подалі від неньки.
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21.07.2025 18:12 Ответить
Це мабуть для дітей обслуги, теж треба якось благодарити
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21.07.2025 18:17 Ответить
****** хоz(ЗЕ)ари...
Гроші освоїти перед втечею...
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21.07.2025 18:16 Ответить
Юзіка с баклановим пристроїти треба шоблі
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21.07.2025 18:27 Ответить
Заслання для Залужного?
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21.07.2025 18:44 Ответить
А гроші, награбовані зеленими, вже там? А раптом доведеться втікати раніше?
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21.07.2025 18:48 Ответить
 
 