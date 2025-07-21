Канада надасть $15 млн на ремонт танків Leopard 2 для України
Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що країна виділить 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на підтримку обслуговування танків Leopard 2 для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті канадського міністерства.
Під час засідання у форматі "Рамштайн" міністр оголосив, що Канада виділить додаткові 20 мільйонів канадських доларів на підтримку центру технічного обслуговування та ремонту танків Leopard 2 у Польщі.
"Ці кошти виділяються з бюджету Канади на військову допомогу Україні на 2025-2026 роки", – йдеться в повідомленні.
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Захар Коломбет #475278
показати весь коментар21.07.2025 19:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар21.07.2025 19:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юра Малко
показати весь коментар21.07.2025 20:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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