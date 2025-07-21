Канада надасть $15 млн на ремонт танків Leopard 2 для України

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що країна виділить 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на підтримку обслуговування танків Leopard 2 для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті канадського міністерства.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" міністр оголосив, що Канада виділить додаткові 20 мільйонів канадських доларів на підтримку центру технічного обслуговування та ремонту танків Leopard 2 у Польщі.

"Ці кошти виділяються з бюджету Канади на військову допомогу Україні на 2025-2026 роки", – йдеться в повідомленні.

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