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Новини Допомога Україні від Канади
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Канада надасть $15 млн на ремонт танків Leopard 2 для України

Іспанський танк LEOPARD

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що країна виділить 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на підтримку обслуговування танків Leopard 2 для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті канадського міністерства.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" міністр оголосив, що Канада виділить додаткові 20 мільйонів канадських доларів на підтримку центру технічного обслуговування та ремонту танків Leopard 2 у Польщі.

"Ці кошти виділяються з бюджету Канади на військову допомогу Україні на 2025-2026 роки", – йдеться в повідомленні.

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Танки, пора в музей здавати, а не інвестувати в них, шаленні гроші. Їх час минув
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21.07.2025 19:49 Відповісти
зєля а коли ти хоч копійку дасиш?
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21.07.2025 19:49 Відповісти
цікаво,а коли хоч щось дадуть для оборони Зеля,Бєня,Піня,Ярославскій,Жеваго,Фірташ,Суркіси і т.п.?
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21.07.2025 20:06 Відповісти
 
 