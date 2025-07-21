Канада выделит $15 млн на ремонт танков Leopard 2 для Украины
Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что страна выделит 20 миллионов канадских долларов ($14,6 миллиона) на поддержку обслуживания танков Leopard 2 для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте канадского министерства.
Во время заседания в формате "Рамштайн" министр объявил, что Канада выделит дополнительные 20 миллионов канадских долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше.
"Эти средства выделяются из бюджета Канады на военную помощь Украине на 2025-2026 годы", - говорится в сообщении.
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Захар Коломбет #475278
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Олександр Іванович Паламарчук
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