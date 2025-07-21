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Новости Помощь Украине от Канады
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Канада выделит $15 млн на ремонт танков Leopard 2 для Украины

Испанский танк LEOPARD

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что страна выделит 20 миллионов канадских долларов ($14,6 миллиона) на поддержку обслуживания танков Leopard 2 для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте канадского министерства.

Во время заседания в формате "Рамштайн" министр объявил, что Канада выделит дополнительные 20 миллионов канадских долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше.

"Эти средства выделяются из бюджета Канады на военную помощь Украине на 2025-2026 годы", - говорится в сообщении.

Читайте: Семь стран Европы и Канада согласились покупать американское оружие для Украины по плану Трампа, - чиновник НАТО

Канада (2118) помощь (8006) танк (2289) Leopard (117)


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Танки, пора в музей здавати, а не інвестувати в них, шаленні гроші. Їх час минув
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21.07.2025 19:49 Ответить
зєля а коли ти хоч копійку дасиш?
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21.07.2025 19:49 Ответить
цікаво,а коли хоч щось дадуть для оборони Зеля,Бєня,Піня,Ярославскій,Жеваго,Фірташ,Суркіси і т.п.?
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21.07.2025 20:06 Ответить
А я бы конфисковала 7000 китайских автомобилей купленных украинцами за год для продажи их за границу и на эти деньги ремонтировала бы Танки Леопард, нефиг спонсировать агрессора покупая у них автомобили!
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21.07.2025 21:26 Ответить
 
 