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Новини Бійка в ТЦК на Харківщині
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Нападнику на поліцейського в приміщенні ТЦК на Харківщині повідомлено про підозру, - поліція

бійка

20-річному мешканцю селища Кегичівка, який вчинив напад на співробітника поліції, слідчі вже повідомили про підозру. За клопотанням сторони обвинувачення, суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Поліції Харківської області.

Нагадаємо, інцидент стався вночі 20 липня у Кегичівці Берестинського району. Під час перевірки документів у місцевого мешканця, який перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації, поліцейські передали його до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення матеріалів.

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У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався інший чоловік — 20-річний місцевий мешканець. Він поводився агресивно, перешкоджав службовій діяльності та вдарив одного з поліцейських.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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Автор: 

бійка (749) напад (1148) підозра (833) ТЦК та СП (730) Харківська область (1332) Берестинський район (4) Кегичівка (1)


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Топ коментарі
+13
Тим, що я працював і сплачував податки на які держава утримувала "гімнюків", які присягали її захищати від ворогів і отримували за це гарні зарплати, пільги, спец пенсії. А коли поперла орда "гімнюки" чомусь сховалися від ворога за бронями і відстрочками, а на війну насильно потягли тих за чий рахунок вони весь час жили .
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21.07.2025 20:35 Відповісти
+7
Там не вистачає продовження картинки:"Тим, що вони добровільно склали присягу особисто захищати народ України". В абсолютній більшості випадків можна ще додати "а я навіть в армії не був".
Що, релігія не дозволяє таке публікувати?
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21.07.2025 20:32 Відповісти
+7
А про це вже писали ?
В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика
На відео видно, як чоловіка *********** до мікроавтобуса й затискають дверима голову. За словами очевидців, постраждалий - лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу. Наразі він перебуває у важкому стані.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522635/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/
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21.07.2025 21:09 Відповісти
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21.07.2025 20:14 Відповісти
Там не вистачає продовження картинки:"Тим, що вони добровільно склали присягу особисто захищати народ України". В абсолютній більшості випадків можна ще додати "а я навіть в армії не був".
Що, релігія не дозволяє таке публікувати?
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21.07.2025 20:32 Відповісти
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21.07.2025 20:37 Відповісти
Зрозуміло, то сказати по факту тобі нічого, можеш ліпити далі тупі пафосні картинки.
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21.07.2025 20:39 Відповісти
по факту ти чорт з калцентру
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21.07.2025 21:00 Відповісти
Ні, ти помилився, я не твій колега.
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21.07.2025 21:10 Відповісти
Глисти собачi твоi колеги.
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21.07.2025 22:25 Відповісти
є. для сцикунів відкрили добровільні центри рекрутінгу. тцк тут вже не при ділах. все залежить від тебе особисто.
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21.07.2025 21:01 Відповісти
Вірно, відкрили, але заприсяжені ухилянти туди все одно не йдуть. То що робити зі всіма сцикунами, що склали присягу, але воювати не хочуть?
А до мене особисто питань нема, я присягу не складав.
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21.07.2025 21:08 Відповісти
я давав дві присяги. в 1991 році сересере. через півроку ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ. а їх потрібно карати одним- гривнею. вони цього бояться
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21.07.2025 21:12 Відповісти
Так от, поки заприсяжені ухілєси спокійно живуть своє краще життя, по відношенню до звичайних громадян ніхто не має права навіть рота розкривати.
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21.07.2025 21:52 Відповісти
давай не будемо? нафронтовику філімонову з вовків да вінчі раби подарували мерседес за 150 000 долярів. ще будемо говорити?
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21.07.2025 21:54 Відповісти
Ні, ми будемо говорити рівно стільки, скільки я захочу та про що захочу. Як там робота на кримінал, в якій ти зізнався нижче? Після цього в тебе взагалі нема права розмірковувати х точки зору моралі чи державництва.
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21.07.2025 21:59 Відповісти
ну ви мені не будете свої правила диктувати. у вас не той статус.
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21.07.2025 22:02 Відповісти
У мене статус повище твого. Я - чесна людина, а ти продав гідність та самоповагу бандюкам за гроші.
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21.07.2025 22:03 Відповісти
та слава богу. я за вас дуже радий. я просто звичайний бойовий полковник ЗСУ який відвоював 9 років . поки мене не звільнив зєлєнський.
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21.07.2025 22:05 Відповісти
Тебе б на нари, а не на пенсію, ото було б гарно.
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21.07.2025 22:07 Відповісти
так спробуй. посади. я можу тобі розтяжку тобі дома поставити,що ти пройдеш а твої внучка чи внучок- розлетяться на кусочки. хочеш спробувати?
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21.07.2025 22:10 Відповісти
О, а ось і погроза вбивством. Я дивлюсь, ти багато чому у бандюків навчився, га?
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21.07.2025 22:13 Відповісти
так мене вчили .... ще щось?
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21.07.2025 22:14 Відповісти
Ні, до істоти типу тебе у мене більше питань немає.
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21.07.2025 22:15 Відповісти
ну щасти тобі. з мене пиріжки тобі на 9 днів.
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21.07.2025 22:17 Відповісти
ну а якщо відверто- ти до 100% довбойобічєского зеленого лохторату належиш в повній мірі.
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21.07.2025 22:21 Відповісти
Звісно, от тільки з ясновиденням в тебе невеликі проблемки, бо голосував я за Пороха і всіх закликав не голосувати за клоуна. А тепер ці люди ходять і очі відводять.
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21.07.2025 22:25 Відповісти
ну хоч тут ти не стратив. зародки розуму є таки
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21.07.2025 22:27 Відповісти
Тим, що я працював і сплачував податки на які держава утримувала "гімнюків", які присягали її захищати від ворогів і отримували за це гарні зарплати, пільги, спец пенсії. А коли поперла орда "гімнюки" чомусь сховалися від ворога за бронями і відстрочками, а на війну насильно потягли тих за чий рахунок вони весь час жили .
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21.07.2025 20:35 Відповісти
а я згадую як мене молодого капітана в 2003 році викинули ***** на вулицю. бо ми не були вам потрібні. а в 2014 році згадали про нас. йдіть ***** захищайте нас! а ***** вас захищати ? і пішоов блін.... 9 років відвоював... окрім поранень та болячок нічого не нажив. ну пенсію в 32 000 гривень. і все.... так що ви там за нас казали?
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21.07.2025 20:42 Відповісти
Ну друже, тебе два рази кинула держава. Перший раз у 2003- му, другий раз нещодавно. До чого тут громадяни яких ти присягався захищати?
А це що за приколи?: йдіть ***** захищайте нас! а ***** вас захищати ? І після цього у тебе підіймається язик щось там дорікати простим цивільним...?
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21.07.2025 21:02 Відповісти
я виконав свою справу. я давав присягу. я повинен це був зробити.
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21.07.2025 21:03 Відповісти
Так зараз весь світ тобі щось винен? Це твоя робота. На яку ти підписався цілком свідомо. Нащо ти дорікаєш простим цивільним?
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21.07.2025 21:05 Відповісти
ні. не винні. бо тобі нічим віддавати мені свій борг. ти банкрот.
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21.07.2025 21:07 Відповісти
Я тобі особисто щось винен? Та ти існував, та і існуєш і завдяки податкам що я сплачую також. Ти виконував свою роботу так само як і я свою. Все, відчуй вже землю під ногами.
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21.07.2025 21:11 Відповісти
вже ні. мені ніхто вже нічого не винен. як і я державі. хоча на сьогодні вона мені винна 3млн.700тис. гривень. які я хочу віддати ГО Справа Громад.
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21.07.2025 21:15 Відповісти
а як ти вважаєш, людям яким я похєр і я і моя родина звернулись через час за допомогою. щоб ти особисто зробив? які списали мене і мою родину? і я пішов їм назустріч. мене вчили так.
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21.07.2025 21:05 Відповісти
Та я вкотре вже питаю: до чого тут прості цивільні? Вони тобі особисто щось винні? Забовбали вже: сцикуни, ухилянти...
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21.07.2025 21:08 Відповісти
в тебе не має права питати. статус в тебе не той. в тебе є право тільки виконувати. подякуй зебілам друзям. а вони в тебе є. це я можу питати і відповідати. ну не ти.
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21.07.2025 21:10 Відповісти
Опустись вже на землю.
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21.07.2025 21:13 Відповісти
та я ж не пітух щоб підніматись. я відповів тобі за себе. я вільна,самодостатня людина. я зробив себе сам за допомогою своєї дружини та побратимів.
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21.07.2025 21:17 Відповісти
Окрім того що ти утриманець, тебе усе твоє життя утримували громадяни яких ти зараз ображаєш. Ти ж жодної копійки за все своє життя державі не заробив. І ти ще маєш нахабність у чомусь дорікати громадянам на податки яких ти існуєш і зараз... Це просто сюр...
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21.07.2025 21:25 Відповісти
так. я утриманець. всі 32 000 своєї пенсії я віддаю ЗСУ на ГО Справа Громад. в мене є свій бізнес . який я вивів в Польшу в 2019 році. бо нікопійки ****** зеленій не дам! принципово.
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21.07.2025 21:33 Відповісти
Та ти можеш робити абсолютно все що тобі заманеться. Це твоя особиста справа. Єдине, не треба дорікати не знайомим тобі людям. І ображати їх також не треба.
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21.07.2025 21:38 Відповісти
я не ображаю. я їм нагадую за обовязки їхні. я маю на це право? я ненавиджу насилля як з боку тцк так і від цивільних. все повинно бути в рамках закону та Конституції.
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21.07.2025 21:40 Відповісти
Ось тільки жодного твого поста із засудженням сотень випадків бандитизму з боку тцк я не бачив. Якщо такі є, уважно ознайомлюся. Проте про сцикунів та ухилянтів твоїх постів багато. І ще цікава фігня. Ти чомусь вирішив що ти державі вже нічого не винен, і в той самий час нагадуєш усім за обов'язки. Ні де не тисне в тебе?
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21.07.2025 21:47 Відповісти
тцк це як і наше суспілььство. є правильні і розумні . є гопники довбойоби. в мене було підлеглих 480 осіб. і ні одного прихильника зе. бо я так захотів. я КОМАНДИР. а не ***** зелена. не касив гроші. віддавав. бо потрібно було воювати. а зараз нажаль все навпаки.....
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21.07.2025 21:51 Відповісти
Ось і відповідь, що відвертий бандитизм з боку тцк ти ніяк не засуджуєш. А решта з твого допису суцільна демагогія адже ти чудово знаєш що до зебаранів я не маю жодного відношення.
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21.07.2025 21:56 Відповісти
бандитизм? а ти маєш право давати оцінку згідно законодавства? ти суддя? відповідати за свої слова потрібно насамперед. і свої дії. в твоїх словах один галімий популізм. вибач але це так і є.
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21.07.2025 22:00 Відповісти
Прикольно. Тіпок у котрого геть усі ухилянти згадав за законодавство та суддів. Це так мило. А якщо дивитися очима, та думати головою, а не сракою, то сотні відео з викраденням людей групою осіб мають усі ознаки бандитизму, сотні відео побиття цивільних групою осіб також мають усі ознаки бандитизму. І т. д.
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21.07.2025 22:09 Відповісти
як мило! так нехай твої ухилянти йдуть в центри рекрутінгу. і тут сцять? ой ти бозєцьки..... рятуй котиків!
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21.07.2025 22:15 Відповісти
Ну то в очі їм кажи щоб вони йшли. В очі їм кажи що вони сцять. Нащо ти тут петушишся? Нащо цей дешевий базар?
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21.07.2025 22:20 Відповісти
і не подумаю. я потихеньку їх відшукую і відправляю в ЗСУ
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21.07.2025 22:25 Відповісти
Та цей чорт мені вже зверху вбивством пригрозив, в тебе ще є питання, як він відноситсья до бандитизму?
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21.07.2025 22:17 Відповісти
а ти що засцяв? чи ти думаєш безкарно по синці ляпати будеш полупокєр двухсотий?
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21.07.2025 22:26 Відповісти
Ти дивися, щоб з тобою самим чогось поганого не трапилось. А то вийде так, що я тобі першим пиріжки принесу.
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21.07.2025 22:28 Відповісти
Знайшов. Коли у розмові незнайомих людей переходять на родину опонента, та ще й в такий формі, то це винятковим образом характеризує людину як відвертого покидька. Воно геть іпануте...

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21.07.2025 22:27 Відповісти
на ЗСУ я віддав своїх 8 фур шестирічних. і близько двадцяти дванадцяти вольтових. рахувати вмієш утриманця? це не рахуючи гуми та запасних частин.
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21.07.2025 21:36 Відповісти
Молодець. Єдине питання: а звідки ж гроші взялися на бізнес? На офіцерську зарплатню бізнес такий не створиш.
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21.07.2025 21:40 Відповісти
12 років працював на дальнобої. помогли бандити. що я возив- не знаю до цих пір.
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21.07.2025 21:42 Відповісти
Контрабас возив. Через тебе громадяни, можливо, втрачали робочі місця, не отримували вчасно, або взагалі, зарплатню. Труїлися паленою горілкою або неякісними продуктами, і т. д. Сам далі додумаєш.
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21.07.2025 21:52 Відповісти
Блін, і після роботи на кримінал ця істота ще має нахабство вказувати іншим людям як правильно жити. Це просто писець якийсь.
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21.07.2025 21:56 Відповісти
і гайки крутив, і їздив, і не спав по декілька діб. в мене своя транспортна компанія невелика. на сьогодні 56 фур
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21.07.2025 21:44 Відповісти
Тебе хтось насильно запхав у військове училище чи це був твій свідомий вибір ? А кошти тобі на зарплату, утримання, на теперішню пенсію (доволі непогану ) падали з неба , ти не подумав, що це все праця тих хто вибрав мирну професію і віддав тобі частинку заробленого за обіцянку захисту від ворога. І не тільки тобі, а ще чиновникам, поліцейським та іншим працівникам силових відомств, які чомусь в більшості сидять по тилах та законодавчо захищенні від участі в бойових діях, замість того щоб виконувати присягу та захищати народ від ворога. Цивільні не просили тебе їх захищати, це твій обов"язок, який ти вибрав добровільно і отримував за це зарплату. Так що в першу чергу проти орди повинні вийти ті хто присягав захищати державу і отримував з держбюджету за це гроші і , а не ті хто їх туди вносив.
Тобі не здається дивним та не логічним , що я все життя платив державі за захист, а коли прийшов ворог я чомусь повинен не тільки самостійно захищатися, а ще й захищати тих кому платив за захист.
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21.07.2025 21:24 Відповісти
свідомий вибір. хотів захищати свою Батьківщину. свідомо моя Батьківщина відмовилась від моїх послуг. вона мене викинула в життя і мою родину де я не потрібен. ще питання? а я тобі вілповім що тебе цікавить... ти платив податок а я за це ризикував своїм життям. то може поміняємось тепер? я буду платити податок. а ти підеш мене захищати. все ж по чесному! ми ж в одній державі живемо. згоден?
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21.07.2025 21:30 Відповісти
До того як Батьківщина тебе "викинула" ти ж отримував від неї зарплату та матеріальне забезпечення, так що твій "борг" стосовно її захисту цілком законний. А мене Батьківщина викинула в життя одразу після школи і нічого не давала безкоштовно, а тільки обкладали податками, тарифами та зборами.
Я не відмовляюсь захищати Вітчизну, але тільки після того як свій борг та присягу стосовно її захисту погасять сотні тисяч чиновників, поліцейським та інших працівників силових відомств. По чесному - коли кожен займається обраною справою і виконує взяті на себе обов"язки, особливо коли за них йому вже заплачено, а не спихає їх на інших.
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21.07.2025 21:52 Відповісти
ти якого року народження?
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21.07.2025 21:55 Відповісти
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21.07.2025 22:03 Відповісти
А чому в цій картинці немає продовження, що в тих мусорських юригадах типу Люті 90-95% мобілізованих? Знов релігія не дозволяє правду писати?
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21.07.2025 22:09 Відповісти
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21.07.2025 22:18 Відповісти
До 450 депутатів в мене питань нема, тут все по Конституції, але навіть якщо б і пішли, то різниці не було б. А от якби відправити туди їх дітей та онуків, та не в штаб, а на передок, то армія одразу отримала б гарне забезпечення.
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21.07.2025 22:20 Відповісти
ви дійсно ще в санта клауса вірите? не смішіть! в них в цих ************** і коти інваліди які потребують догляду та звільнення від мобілізації !
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21.07.2025 22:23 Відповісти
Та то ясне діло, що в реальності цього не буде. Я кажу про сферичного коня у вакуумі.
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21.07.2025 22:27 Відповісти
Ой... таварісчь Алєґ налюрив у штанятка. Голосно налюрив. Публічно! Ну, буває...
Алєґ, клич маму...
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21.07.2025 20:44 Відповісти
Дуже змістовний коментар. Судячи з тексту пан Орест або дитини середнього віку, яка вдає дорослого, або імбецил, який вдає з себе "розумного".
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21.07.2025 21:29 Відповісти
то звичайний агресивний бот-провокатор ... не звертайте уваги ))
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21.07.2025 21:42 Відповісти
Я вже якось з цим організмом намагався вести предметну дискусія, так воно після перших же фактичних аргументів посипалось. Це або бот, або не дуже розумна людина, м'яко кажучи.
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21.07.2025 22:12 Відповісти
Родича визволяв мабуть
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21.07.2025 20:28 Відповісти
Який може бути напад на робітника ТЦК в приміщенні ТЦК ? Це марення !
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21.07.2025 20:32 Відповісти
У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався інший чоловік

Ось просто так взяв і увірвався.
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21.07.2025 20:55 Відповісти
А як би мільйонами розкрадав - може б і взагалі не заарештували ... або під заставу випустили !
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21.07.2025 20:58 Відповісти
20 ти річний ухилянт..тут хтось конкретно писдить
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21.07.2025 20:59 Відповісти
20 річний це той що раптово увірвався й звірськи віддубасив стража порядку, а ухилянт - то не той, ухилянт був безмовним свідком.
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21.07.2025 22:26 Відповісти
А про це вже писали ?
В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика
На відео видно, як чоловіка *********** до мікроавтобуса й затискають дверима голову. За словами очевидців, постраждалий - лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу. Наразі він перебуває у важкому стані.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522635/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/
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21.07.2025 21:09 Відповісти
А шо з коментарями? Ухилянту мусору всі співчувають, ой біда ..... В телеграмі про цей випадок коментарі геть протилежні
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21.07.2025 21:31 Відповісти
 
 