Нападнику на поліцейського в приміщенні ТЦК на Харківщині повідомлено про підозру, - поліція

20-річному мешканцю селища Кегичівка, який вчинив напад на співробітника поліції, слідчі вже повідомили про підозру. За клопотанням сторони обвинувачення, суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Поліції Харківської області.

Нагадаємо, інцидент стався вночі 20 липня у Кегичівці Берестинського району. Під час перевірки документів у місцевого мешканця, який перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації, поліцейські передали його до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення матеріалів.

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У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався інший чоловік — 20-річний місцевий мешканець. Він поводився агресивно, перешкоджав службовій діяльності та вдарив одного з поліцейських.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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