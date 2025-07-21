Нападнику на поліцейського в приміщенні ТЦК на Харківщині повідомлено про підозру, - поліція
20-річному мешканцю селища Кегичівка, який вчинив напад на співробітника поліції, слідчі вже повідомили про підозру. За клопотанням сторони обвинувачення, суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Поліції Харківської області.
Нагадаємо, інцидент стався вночі 20 липня у Кегичівці Берестинського району. Під час перевірки документів у місцевого мешканця, який перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації, поліцейські передали його до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення матеріалів.
У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався інший чоловік — 20-річний місцевий мешканець. Він поводився агресивно, перешкоджав службовій діяльності та вдарив одного з поліцейських.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
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Що, релігія не дозволяє таке публікувати?
А до мене особисто питань нема, я присягу не складав.
А це що за приколи?: йдіть ***** захищайте нас! а ***** вас захищати ? І після цього у тебе підіймається язик щось там дорікати простим цивільним...?
Тобі не здається дивним та не логічним , що я все життя платив державі за захист, а коли прийшов ворог я чомусь повинен не тільки самостійно захищатися, а ще й захищати тих кому платив за захист.
Я не відмовляюсь захищати Вітчизну, але тільки після того як свій борг та присягу стосовно її захисту погасять сотні тисяч чиновників, поліцейським та інших працівників силових відомств. По чесному - коли кожен займається обраною справою і виконує взяті на себе обов"язки, особливо коли за них йому вже заплачено, а не спихає їх на інших.
Алєґ, клич маму...
Ось просто так взяв і увірвався.
В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика
На відео видно, як чоловіка *********** до мікроавтобуса й затискають дверима голову. За словами очевидців, постраждалий - лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу. Наразі він перебуває у важкому стані.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522635/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/