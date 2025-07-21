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Новости Драка в ТЦК на Харьковщине
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Напавшему на полицейского в здании ТЦК в Харьковской области сообщено о подозрении, - полиция

бійка

20-летнему жителю поселка Кегичевка, который совершил нападение на сотрудника полиции, следователи уже сообщили о подозрении. По ходатайству стороны обвинения, суд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Полиции Харьковской области.

Напомним, инцидент произошел ночью 20 июля в Кегичевке Берестинского района. Во время проверки документов у местного жителя, который находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации, полицейские передали его в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего оформления материалов.

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В это время в помещение РТЦК и СП ворвался другой мужчина - 20-летний местный житель. Он вел себя агрессивно, препятствовал служебной деятельности и ударил одного из полицейских.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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драка (2031) нападение (2238) подозрение (540) ТЦК (680) Харьковская область (1316) Берестинский район (3) Кегичевка (1)


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Топ комментарии
+8
Тим, що я працював і сплачував податки на які держава утримувала "гімнюків", які присягали її захищати від ворогів і отримували за це гарні зарплати, пільги, спец пенсії. А коли поперла орда "гімнюки" чомусь сховалися від ворога за бронями і відстрочками, а на війну насильно потягли тих за чий рахунок вони весь час жили .
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21.07.2025 20:35 Ответить
+5
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21.07.2025 20:14 Ответить
+4
Там не вистачає продовження картинки:"Тим, що вони добровільно склали присягу особисто захищати народ України". В абсолютній більшості випадків можна ще додати "а я навіть в армії не був".
Що, релігія не дозволяє таке публікувати?
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21.07.2025 20:32 Ответить
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21.07.2025 20:14 Ответить
Там не вистачає продовження картинки:"Тим, що вони добровільно склали присягу особисто захищати народ України". В абсолютній більшості випадків можна ще додати "а я навіть в армії не був".
Що, релігія не дозволяє таке публікувати?
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21.07.2025 20:32 Ответить
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21.07.2025 20:37 Ответить
Зрозуміло, то сказати по факту тобі нічого, можеш ліпити далі тупі пафосні картинки.
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21.07.2025 20:39 Ответить
по факту ти чорт з калцентру
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21.07.2025 21:00 Ответить
Ні, ти помилився, я не твій колега.
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21.07.2025 21:10 Ответить
є. для сцикунів відкрили добровільні центри рекрутінгу. тцк тут вже не при ділах. все залежить від тебе особисто.
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21.07.2025 21:01 Ответить
Вірно, відкрили, але заприсяжені ухилянти туди все одно не йдуть. То що робити зі всіма сцикунами, що склали присягу, але воювати не хочуть?
А до мене особисто питань нема, я присягу не складав.
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21.07.2025 21:08 Ответить
я давав дві присяги. в 1991 році сересере. через півроку ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ. а їх потрібно карати одним- гривнею. вони цього бояться
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21.07.2025 21:12 Ответить
Тим, що я працював і сплачував податки на які держава утримувала "гімнюків", які присягали її захищати від ворогів і отримували за це гарні зарплати, пільги, спец пенсії. А коли поперла орда "гімнюки" чомусь сховалися від ворога за бронями і відстрочками, а на війну насильно потягли тих за чий рахунок вони весь час жили .
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21.07.2025 20:35 Ответить
а я згадую як мене молодого капітана в 2003 році викинули ***** на вулицю. бо ми не були вам потрібні. а в 2014 році згадали про нас. йдіть ***** захищайте нас! а ***** вас захищати ? і пішоов блін.... 9 років відвоював... окрім поранень та болячок нічого не нажив. ну пенсію в 32 000 гривень. і все.... так що ви там за нас казали?
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21.07.2025 20:42 Ответить
Ну друже, тебе два рази кинула держава. Перший раз у 2003- му, другий раз нещодавно. До чого тут громадяни яких ти присягався захищати?
А це що за приколи?: йдіть ***** захищайте нас! а ***** вас захищати ? І після цього у тебе підіймається язик щось там дорікати простим цивільним...?
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21.07.2025 21:02 Ответить
я виконав свою справу. я давав присягу. я повинен це був зробити.
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21.07.2025 21:03 Ответить
Так зараз весь світ тобі щось винен? Це твоя робота. На яку ти підписався цілком свідомо. Нащо ти дорікаєш простим цивільним?
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21.07.2025 21:05 Ответить
ні. не винні. бо тобі нічим віддавати мені свій борг. ти банкрот.
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21.07.2025 21:07 Ответить
Я тобі особисто щось винен? Та ти існував, та і існуєш і завдяки податкам що я сплачую також. Ти виконував свою роботу так само як і я свою. Все, відчуй вже землю під ногами.
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21.07.2025 21:11 Ответить
вже ні. мені ніхто вже нічого не винен. як і я державі. хоча на сьогодні вона мені винна 3млн.700тис. гривень. які я хочу віддати ГО Справа Громад.
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21.07.2025 21:15 Ответить
а як ти вважаєш, людям яким я похєр і я і моя родина звернулись через час за допомогою. щоб ти особисто зробив? які списали мене і мою родину? і я пішов їм назустріч. мене вчили так.
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21.07.2025 21:05 Ответить
Та я вкотре вже питаю: до чого тут прості цивільні? Вони тобі особисто щось винні? Забовбали вже: сцикуни, ухилянти...
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21.07.2025 21:08 Ответить
в тебе не має права питати. статус в тебе не той. в тебе є право тільки виконувати. подякуй зебілам друзям. а вони в тебе є. це я можу питати і відповідати. ну не ти.
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21.07.2025 21:10 Ответить
Опустись вже на землю.
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21.07.2025 21:13 Ответить
та я ж не пітух щоб підніматись. я відповів тобі за себе. я вільна,самодостатня людина. я зробив себе сам за допомогою своєї дружини та побратимів.
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21.07.2025 21:17 Ответить
Окрім того що ти утриманець, тебе усе твоє життя утримували громадяни яких ти зараз ображаєш. Ти ж жодної копійки за все своє життя державі не заробив. І ти ще маєш нахабність у чомусь дорікати громадянам на податки яких ти існуєш і зараз... Це просто сюр...
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21.07.2025 21:25 Ответить
так. я утриманець. всі 32 000 своєї пенсії я віддаю ЗСУ на ГО Справа Громад. в мене є свій бізнес . який я вивів в Польшу в 2019 році. бо нікопійки ****** зеленій не дам! принципово.
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21.07.2025 21:33 Ответить
Тебе хтось насильно запхав у військове училище чи це був твій свідомий вибір ? А кошти тобі на зарплату, утримання, на теперішню пенсію (доволі непогану ) падали з неба , ти не подумав, що це все праця тих хто вибрав мирну професію і віддав тобі частинку заробленого за обіцянку захисту від ворога. І не тільки тобі, а ще чиновникам, поліцейським та іншим працівникам силових відомств, які чомусь в більшості сидять по тилах та законодавчо захищенні від участі в бойових діях, замість того щоб виконувати присягу та захищати народ від ворога. Цивільні не просили тебе їх захищати, це твій обов"язок, який ти вибрав добровільно і отримував за це зарплату. Так що в першу чергу проти орди повинні вийти ті хто присягав захищати державу і отримував з держбюджету за це гроші і , а не ті хто їх туди вносив.
Тобі не здається дивним та не логічним , що я все життя платив державі за захист, а коли прийшов ворог я чомусь повинен не тільки самостійно захищатися, а ще й захищати тих кому платив за захист.
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21.07.2025 21:24 Ответить
свідомий вибір. хотів захищати свою Батьківщину. свідомо моя Батьківщина відмовилась від моїх послуг. вона мене викинула в життя і мою родину де я не потрібен. ще питання? а я тобі вілповім що тебе цікавить... ти платив податок а я за це ризикував своїм життям. то може поміняємось тепер? я буду платити податок. а ти підеш мене захищати. все ж по чесному! ми ж в одній державі живемо. згоден?
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21.07.2025 21:30 Ответить
Ой... таварісчь Алєґ налюрив у штанятка. Голосно налюрив. Публічно! Ну, буває...
Алєґ, клич маму...
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21.07.2025 20:44 Ответить
Дуже змістовний коментар. Судячи з тексту пан Орест або дитини середнього віку, яка вдає дорослого, або імбецил, який вдає з себе "розумного".
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21.07.2025 21:29 Ответить
Родича визволяв мабуть
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21.07.2025 20:28 Ответить
Який може бути напад на робітника ТЦК в приміщенні ТЦК ? Це марення !
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21.07.2025 20:32 Ответить
У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався інший чоловік

Ось просто так взяв і увірвався.
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21.07.2025 20:55 Ответить
А як би мільйонами розкрадав - може б і взагалі не заарештували ... або під заставу випустили !
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21.07.2025 20:58 Ответить
20 ти річний ухилянт..тут хтось конкретно писдить
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21.07.2025 20:59 Ответить
А про це вже писали ?
В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика
На відео видно, як чоловіка *********** до мікроавтобуса й затискають дверима голову. За словами очевидців, постраждалий - лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу. Наразі він перебуває у важкому стані.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522635/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/
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21.07.2025 21:09 Ответить
А шо з коментарями? Ухилянту мусору всі співчувають, ой біда ..... В телеграмі про цей випадок коментарі геть протилежні
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21.07.2025 21:31 Ответить
 
 