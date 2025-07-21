Напавшему на полицейского в здании ТЦК в Харьковской области сообщено о подозрении, - полиция

20-летнему жителю поселка Кегичевка, который совершил нападение на сотрудника полиции, следователи уже сообщили о подозрении. По ходатайству стороны обвинения, суд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Полиции Харьковской области.

Напомним, инцидент произошел ночью 20 июля в Кегичевке Берестинского района. Во время проверки документов у местного жителя, который находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации, полицейские передали его в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего оформления материалов.

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В это время в помещение РТЦК и СП ворвался другой мужчина - 20-летний местный житель. Он вел себя агрессивно, препятствовал служебной деятельности и ударил одного из полицейских.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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