Напавшему на полицейского в здании ТЦК в Харьковской области сообщено о подозрении, - полиция
20-летнему жителю поселка Кегичевка, который совершил нападение на сотрудника полиции, следователи уже сообщили о подозрении. По ходатайству стороны обвинения, суд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Полиции Харьковской области.
Напомним, инцидент произошел ночью 20 июля в Кегичевке Берестинского района. Во время проверки документов у местного жителя, который находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации, полицейские передали его в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего оформления материалов.
В это время в помещение РТЦК и СП ворвался другой мужчина - 20-летний местный житель. Он вел себя агрессивно, препятствовал служебной деятельности и ударил одного из полицейских.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Що, релігія не дозволяє таке публікувати?
А до мене особисто питань нема, я присягу не складав.
А це що за приколи?: йдіть ***** захищайте нас! а ***** вас захищати ? І після цього у тебе підіймається язик щось там дорікати простим цивільним...?
Тобі не здається дивним та не логічним , що я все життя платив державі за захист, а коли прийшов ворог я чомусь повинен не тільки самостійно захищатися, а ще й захищати тих кому платив за захист.
Алєґ, клич маму...
Ось просто так взяв і увірвався.
В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика
На відео видно, як чоловіка *********** до мікроавтобуса й затискають дверима голову. За словами очевидців, постраждалий - лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу. Наразі він перебуває у важкому стані.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522635/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/