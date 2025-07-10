Ветеран войны с ножом напал на врача в медучреждении Запорожья: его задержали. ФОТОрепортаж
В Запорожье задержали 35-летнего мужчину, который ворвался в кабинет врача и угрожал ему физической расправой. По мнению его родителей, все произошло из-за несправедливого решения об установлении их сыну, ветерану войны, соответствующей группы инвалидности.
Об этом сообщили в полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что происшествие произошло 10 июля в одной из больниц Днепровского района Запорожья.
Около 15:40 в районное управление полиции поступило сообщение о том, что пациент закрылся в кабинете врача и угрожает ему расправой.
Правоохранители установили, что мужчина зашел в медицинский кабинет с ножом, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался нанести врачу телесные повреждения.
Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации преступления и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются следственные действия.
Что говорят родители мужчины?
Как пишет "Суспільне", пообщавшись с родителями нападающего, он - десантник, доброволец, который с 2022 года воевал под Авдеевкой.
В результате ранений получил многочисленные осколочные поражения, имеет серьезные проблемы со зрением и позвоночником, проходил длительное лечение в госпиталях.
Мать мужчины рассказала, что на время прохождения военно-врачебной комиссии (4-5 месяцев), семья содержала сына только на своей пенсии.
"У меня пенсия 3 тысячи. И когда ему позвонили, сказали, мы даем третью группу пожизненно, но гражданскую. У него награды, пусть бы третья, но военная... А сейчас он никто, слепой, больной, на три тысячи. Ну и вот... пока мы сюда добежали, он уже разгромил кабинет. Просто зашел, сказал: "Я просто хочу посмотреть вам в глаза, что вы мне скажете. Как вы с боевым раненым военным, за что вы так?" - объяснила она.
Семья мужчины считает, что такая несправедливость и ощущение безысходности стали причиной срыва ветерана войны, потому что он "почувствовал себя брошенным системой".
Пожалуйста, подождите...
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Пред'яви ротному.
Чому толком не роз'яснили бійцю, що і як йому треба робити, щоб не виводили поза штат, і не переставали платити премію (премія - це як раз ті наші основні 25-27 000) і винагороду за поранення.
А всього навсього, потрібно не прой*об***вать надсилати в роту фото усіх папірців, що попадають в руки.
В мене теж бійці місяцями проходять ВЛК. А шо робити, коли черги і записи до спеціалістів за місяць вперед?
Надсилають усі квитанції - стабільно отримують до сотки.
Не надсилають - тут діватися нікуди.
Це система.
Або СЗЧ, або, якщо пауза в лікуванні, то через два місяці добре, якщо буде 800 грн в місяць.
Проблема в тому, що багатьом хоч кол на голові теши, а не розуміють базових речей.
Потім дивуються, що система їх кидає на бабло.
Тупо цього хлопця розумію..
"Ментовские войны"? Нет.
"Улицы разбитых фонарей"? Нет. Нет.
Вспомнил!!! Ещё советский (времен перестройки) фильм "Беспредел" и помните же.
Откуда у вас знания, что у Хозяина опускают глядя на фамилию?
Уже десятки лет по зонам не принуждают к сексу.
Но вы пишите
Як це, без ГРОШЕЙ, і до лікаря-заробітчанина??
Тоді, без грошей, вам до сімейного лікаря, від Шмигаля і міністра з МОЗу…, або до зеленського…!!
Схоже на прой...б командирів, чи навіть не знаю що тут думати.
Якщо мені, вже інваліду, на ВЛК після госпіталю сказали- обмежено придатний- 4000, непридатний зі зняттям з військового обліку- 9000. Доларів, звісно.
Мені б так хто заявив.
Той випадок, коли можна поспівправцювати з СБУ.
Вони все знають.
Номінально - засилають на ВЛК в Близнюки. А там і безногий буде придатним.
Якщо по людські - відправлять в нормальне місце, де нормально віднесуться. В Вінницю, наприклад. Або в Рівне.
А так?
А чим погано?
Маю мрію. Поїхати на ВЛК, отримати обмеженого, перевестися в взвод охорони і сидіти на шлагбаумі в тихому місці.
І отримувати стабильно 50+ зарплата.
А не так як зараз.
В Констасі. Колін взагалі вже нема, менісків нема, але як на фортифікацію за 10 км пішки під ударними дронами - хто? Я... Снаряга, ствол, вода, хавчик - колінам, яких нема, взагалі, п**да.
А так - ночами службові розслідування.
Не встиг вчасно згідно терміну в наказі - зауваження чи догана.
І це абсолютний абсурд. Перфекционізм маразматичний нач. штаба. Нагадую собі самурая, що малює ієрогліфи. Пішли вони нахрєн. Відпочити хочу.. )))
В батальйон я повернувся ледве ходячим. Службові обов'язки виконувати просто не міг. Комбат з начмедом порадилися і сказали писати рапорт на звільнення. Повторне ВЛК дало б обмежено придатного, далі резервна рота і з моїм послужним списком та освітою вже за пару днів мене забрали б ще кудись. А я, повторюю- майже не ходячий.
Ну, зараз наче відновлююся, відчую що потягну- повернуся. Хоча вже й нікуди. Мій бат розбили.
Рапорт на звільнення - це коли є рішення ВЛК, що всьо. Непридатний зовсім.
А в тебе ж такої довідки ще нема (гроші нехилі вимагають).
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Слухай, як це тебе комбат ще не забрав на штаб? Пишеш без помилок. Word стопудово володієш.
Але, паскудне місце.
Не знаю, може в кого інакше, а у нас там сидять ушльопки без бойового досвіду. Там гнила атмосфера.
А от сидіти в роті та допомагати діловоду по обліку і тим самим служебкам - це воно.
- вас точно нічого не турбує?
- Нє!!!!!
Звісно, що такі речі робляться з холодною головою, а не з гарячими нервами, але коли ти поранений, без грошей і п'ятий місяць б'єшся об бюрократичну стіну - холодна голова буває недосяжною розкішшю.
І ось замість справедливості, яку військовий намагався добитися,-нажаль він може отримати… умовне покарання від суду
Пом'ятаю як кабмін шмигаля та містерка жолнович разом з соціопаткою третьяковою провели щакон і відповідні постанови кабміну про супроводження всіх ветеранів спкціалістами, які мають.вирішувати всі, я підкреслюю всі, проблеми ветеранів війни аби не трапилось того, що трапилось в даному випадку. Але ці фахівці мабуть там де і інвестняні. Головне в міністерство желновіч виділити додаткові кошти на цих «супроводжувачів».
Не так давно було презентовано офомлення інвалідності і проходження ВЛК якийс чудовий спосіб, який повністю викреслить.суб'єктивність і корупцію. Але і це виявилось білим шумом.
Тож я звертаюсь до керівників військових частин і отих мілких клерків на кого покладено забезпечення віцськових повним комплектом документів для проходження ВЛК : будте людьми , бо ця лавина гніву торкнеться і вас і всіх загалом. До третяковрї з желнович і гетьманцева не звертаюсь, бо це трійка соціопатів які з задоволенням прикапали всіх інвалідів та пенсіонерів в одній ямі, і вони над цим працюють і очевидно досягають в цьому певного прогресу, судячи з.того, що відбулось в даному випадку.
Лікарям раджу ЗАШИТИ КІШЕНІ і одночасно розкопати совість, яка вже ледь дихає у валізі з хабарями. Військові не той персонал який вам спустить.вашу алчність. Не наражайте себе і інших на протистояння.
Військовим з пораненнями можуть присвоювати групу інвалідності загального захворювання, якщо травма, отримана внаслідок військових дій, призвела до стійких порушень функцій організму, що підпадають під критерії інвалідності, але не можуть бути безпосередньо пов'язані з конкретною бойовою травмою. Це означає, що поранення може спричинити розвиток інших захворювань або погіршення стану здоров'я, які призводять до встановлення групи інвалідності, що не є безпосередньо наслідком поранення, але пов'язані з ним опосередковано.
Детальніше:
Причина інвалідності:
Коли військовослужбовець звертається за встановленням групи інвалідності після поранення, медична комісія (ВЛК) визначає, чи є втрата працездатності наслідком бойової травми, чи вона спричинена іншими захворюваннями, що виникли внаслідок поранення або перебування в умовах військових дій.
Вплив поранення:
Наприклад, якщо військовий отримав перелом ноги, який не загоюється належним чином і призводить до розвитку артрозу, то інвалідність можуть встановити за наслідками артрозу, а не як наслідок перелому.
Критерії оцінювання:
При встановленні групи інвалідності враховується ступінь втрати працездатності, тобто наскільки ушкодження впливають на здатність виконувати професійні обов'язки.
Групи інвалідності:
I група: 85-100% втрати працездатності.
II група: 66-84% втрати працездатності.
III група: 40-65% втрати працездатності.
Процедура:
Для встановлення інвалідності військовий має пройти медичну комісію, яка видає висновок про стан здоров'я та причини інвалідності.
Оскарження:
Якщо військовослужбовець не згоден з рішенням комісії, він має право його оскаржити.