Ветеран войны с ножом напал на врача в медучреждении Запорожья: его задержали. ФОТОрепортаж

В Запорожье задержали 35-летнего мужчину, который ворвался в кабинет врача и угрожал ему физической расправой. По мнению его родителей, все произошло из-за несправедливого решения об установлении их сыну, ветерану войны, соответствующей группы инвалидности.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что происшествие произошло 10 июля в одной из больниц Днепровского района Запорожья.

Около 15:40 в районное управление полиции поступило сообщение о том, что пациент закрылся в кабинете врача и угрожает ему расправой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вымогал деньги у семьи погибшего воина за оформление помощи: в Запорожье разоблачен злоумышленник, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители установили, что мужчина зашел в медицинский кабинет с ножом, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался нанести врачу телесные повреждения.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации преступления и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются следственные действия.

Читайте также: В Украине планируют восстановить обязательную военную подготовку для студентов-медиков

Что говорят родители мужчины?

Как пишет "Суспільне", пообщавшись с родителями нападающего, он - десантник, доброволец, который с 2022 года воевал под Авдеевкой.

В результате ранений получил многочисленные осколочные поражения, имеет серьезные проблемы со зрением и позвоночником, проходил длительное лечение в госпиталях.

Читайте также: Водитель BMW укусил полицейского во время задержания в Киеве: его доставили в ТЦК

Мать мужчины рассказала, что на время прохождения военно-врачебной комиссии (4-5 месяцев), семья содержала сына только на своей пенсии.

"У меня пенсия 3 тысячи. И когда ему позвонили, сказали, мы даем третью группу пожизненно, но гражданскую. У него награды, пусть бы третья, но военная... А сейчас он никто, слепой, больной, на три тысячи. Ну и вот... пока мы сюда добежали, он уже разгромил кабинет. Просто зашел, сказал: "Я просто хочу посмотреть вам в глаза, что вы мне скажете. Как вы с боевым раненым военным, за что вы так?" - объяснила она.

Семья мужчины считает, что такая несправедливость и ощущение безысходности стали причиной срыва ветерана войны, потому что он "почувствовал себя брошенным системой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении в хулиганстве двум военнослужащим, которые напали на бойца "Азова", - прокуратура