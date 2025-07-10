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Новости Фото Нападение на врачей
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Ветеран войны с ножом напал на врача в медучреждении Запорожья: его задержали. ФОТОрепортаж

В Запорожье задержали 35-летнего мужчину, который ворвался в кабинет врача и угрожал ему физической расправой. По мнению его родителей, все произошло из-за несправедливого решения об установлении их сыну, ветерану войны, соответствующей группы инвалидности.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что происшествие произошло 10 июля в одной из больниц Днепровского района Запорожья.

Около 15:40 в районное управление полиции поступило сообщение о том, что пациент закрылся в кабинете врача и угрожает ему расправой.

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В Запорожье мужчина напал с ножом на врача: что известно

Правоохранители установили, что мужчина зашел в медицинский кабинет с ножом, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался нанести врачу телесные повреждения.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации преступления и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются следственные действия.

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В Запорожье мужчина напал с ножом на врача: что известно

Что говорят родители мужчины?

Как пишет "Суспільне", пообщавшись с родителями нападающего, он - десантник, доброволец, который с 2022 года воевал под Авдеевкой.

В результате ранений получил многочисленные осколочные поражения, имеет серьезные проблемы со зрением и позвоночником, проходил длительное лечение в госпиталях.

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Мать мужчины рассказала, что на время прохождения военно-врачебной комиссии (4-5 месяцев), семья содержала сына только на своей пенсии.

"У меня пенсия 3 тысячи. И когда ему позвонили, сказали, мы даем третью группу пожизненно, но гражданскую. У него награды, пусть бы третья, но военная... А сейчас он никто, слепой, больной, на три тысячи. Ну и вот... пока мы сюда добежали, он уже разгромил кабинет. Просто зашел, сказал: "Я просто хочу посмотреть вам в глаза, что вы мне скажете. Как вы с боевым раненым военным, за что вы так?" - объяснила она.

Семья мужчины считает, что такая несправедливость и ощущение безысходности стали причиной срыва ветерана войны, потому что он "почувствовал себя брошенным системой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении в хулиганстве двум военнослужащим, которые напали на бойца "Азова", - прокуратура

В Запорожье мужчина напал с ножом на врача: что известно

Автор: 

Запорожье (2711) нападение (2236) врачи (1518) Запорожская область (3296) Запорожский район (175)


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Топ комментарии
+27
Судья 300тыщ+пенсия!прокурор 200тищ+пенсия!Вот справедливость!
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10.07.2025 22:33 Ответить
+25
А "лікаря" цього будуть затримувати? Бо там є такі ох'уївші екземпляри...
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10.07.2025 22:32 Ответить
+24
В нас як завжди - здорові бики то інваліди, а справжні інваліди то здорові люди.
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10.07.2025 22:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Лікаря ловлять?
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10.07.2025 22:31 Ответить
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10.07.2025 23:16 Ответить
А "лікаря" цього будуть затримувати? Бо там є такі ох'уївші екземпляри...
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10.07.2025 22:32 Ответить
Судья 300тыщ+пенсия!прокурор 200тищ+пенсия!Вот справедливость!
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10.07.2025 22:33 Ответить
Найвищі пенсії в Україні у суддів - до 390 тисяч грн на місяць
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10.07.2025 22:37 Ответить
Найвищі в Україні https://www.unian.ua/economics/finance/minimalna-pensiya-v-ukrajini-ukrajinski-peensioneri-otrimuvatimut-bilshe-13055823.html пенсії отримують судді та прокурори. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики https://t.me/getmantsevdanil/9712 Данило Гетманцев. Парламентар отримав відповідь на запит від Пенсійного фонду, в якій зазначено, що максимальна пенсія суддів становить 390 тисяч гривень. Водночас замикає умовний топ-20 пенсія у 320 тисяч гривень. У середньому ж судді-пенсіонери отримують 107 тисяч гривень. Таким чином, розрив між найбільшою та мінімальною (2361 грн) пенсіями в Україні складає 156 разів. На другому місці серед найбагатших пенсіонерів опинилися прокурори. Данило Гетманцев додав, що найбагатший прокурор-пенсіонер отримує від держави 219 тисяч гривень. Умовну призову трійку доповнюють пенсії у 193,7 та 190 тисяч гривень. Третя професія у рейтингу найбагатших пенсіонерів - народний депутат. "Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому "рейтингу" - від 21,8 до 59,8 тисяч гривень", - додав Гетманцев. Для порівняння депутат навів максимальну пенсію шахтарів, яка становить 29 тисяч гривень. Як повідомляв УНІАН, в Україні наступного року планується підвищити мінімальну пенсію. Як зазначається в ухваленій урядом бюджетній декларації, мінімальна пенсія у наступні три роки складе: у 2026 році - 2564 грн; у 2027 році - 2715 грн; у 2028 році - 2859 грн. За даними Гетманцева, в Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують виплати https://www.unian.ua/economics/finance/pensiya-v-ukrajini-stalo-vidomo-skilki-pensioneriv-otrimuyut-naynizhchi-viplati-12993105.html менше 4 тисяч гривень на місяць.
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10.07.2025 22:49 Ответить
Гетьманце брехливий *****, лобіст мафії і криміналу.
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10.07.2025 23:23 Ответить
суки трахані,у цій країні буде провосуддя ?????
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10.07.2025 23:09 Ответить
В нас як завжди - здорові бики то інваліди, а справжні інваліди то здорові люди.
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10.07.2025 22:33 Ответить
Звісно ветеран перегнув палку, але... Питання до держави, раз. Ну і діяльність лікаря варто перевірити. Якщо людина вирішила, що єдиний варіант - суд Лінча. Певно є причини...
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10.07.2025 22:35 Ответить
Яке ви маєте право судити ветерана. Ви в його шкірі хоч подумки були? А те, що він цього, гандона не зарізав, якраз і показує адекватність ветерана. 35 , а життя покалічене...Щана цьому воїну і тисячам подібних, а цим "державним" покидкам , яким на спецпенсії з бюджету виділено 126 мльд , ганба!
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10.07.2025 22:52 Ответить
он же не прокурор… врачи мрази в системе
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10.07.2025 22:35 Ответить
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10.07.2025 22:37 Ответить
Лікарь чекає хабаря, а фронт чекає лікаря. Фронт для цього лікаря не покарання, а це курси перекваліфікації з хабарника на людину.
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10.07.2025 22:37 Ответить
Пред'яви бойовим побратимам. Пред'яви начальнику мед. пункту батальйону.
Пред'яви ротному.
Чому толком не роз'яснили бійцю, що і як йому треба робити, щоб не виводили поза штат, і не переставали платити премію (премія - це як раз ті наші основні 25-27 000) і винагороду за поранення.
А всього навсього, потрібно не прой*об***вать надсилати в роту фото усіх папірців, що попадають в руки.
В мене теж бійці місяцями проходять ВЛК. А шо робити, коли черги і записи до спеціалістів за місяць вперед?
Надсилають усі квитанції - стабільно отримують до сотки.
Не надсилають - тут діватися нікуди.
Це система.
Або СЗЧ, або, якщо пауза в лікуванні, то через два місяці добре, якщо буде 800 грн в місяць.
Проблема в тому, що багатьом хоч кол на голові теши, а не розуміють базових речей.
Потім дивуються, що система їх кидає на бабло.
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10.07.2025 22:40 Ответить
Дякую за коментар
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10.07.2025 22:44 Ответить
Є таке. Але тут, в даному випадку, претензії у хлопця до лікаря за діагноз...
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10.07.2025 22:45 Ответить
Хлопець максимально свій. Не саджати треба, а допомагати. Хоча, менти та совість - речі несумісні.
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10.07.2025 22:49 Ответить
Момент..а до чого тут менти? Він ж військовий.
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11.07.2025 00:00 Ответить
Знаєте..через недбалість лікарів - після перенесеного ковіду, я втратила здатність ходити. Так от, щоб проходити оту переінвалідизацію - в мене стріха трохи починає їхати...нафігато треба комісія - яку треба привезти до дому, потім якась скотиняка тебе на ноги пробує поставити, а коли ти з матом падаєш - то чуєш - жєнщіна, нє матюкайтєсь, вєдітє сєбя прєлічно! Потім кажуть, що цього замало й запихують до лікарні на тиждень. При цьому ще шукають варіанти поставити діагноз такий - типу наркоманка, або алкашка...це при тому, що я перший раз з наслідками 4 місяці лежала в лікарні..

Тупо цього хлопця розумію..
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10.07.2025 23:59 Ответить
А я Вас розумію. Тримайтеся. Постарайтеся нікого не вбити ))
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11.07.2025 00:06 Ответить
Лікар не робить прив'язки діагнозів до захисту батківщини або до проходження військової служби. Це робить тільки влк.
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10.07.2025 22:42 Ответить
Шкода ще не встиг лікаря ....
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10.07.2025 22:42 Ответить
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10.07.2025 22:44 Ответить
Дайте угадаю.
"Ментовские войны"? Нет.
"Улицы разбитых фонарей"? Нет. Нет.
Вспомнил!!! Ещё советский (времен перестройки) фильм "Беспредел" и помните же.
Откуда у вас знания, что у Хозяина опускают глядя на фамилию?
Уже десятки лет по зонам не принуждают к сексу.
Но вы пишите
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10.07.2025 23:08 Ответить
Я як інвалід з дитинства знаю ці лікарські кола пекла і цілком розумію того чоловіка
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10.07.2025 22:52 Ответить
все ще попереду.
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10.07.2025 22:57 Ответить
Серед лікарів дуже багато совкових продажних скотів. У провалу мобілізації та хаосу у війську ноги ростуть саме від таких медиків.
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10.07.2025 23:00 Ответить
Ви з чим до мене прийшли, пацієнт??
Як це, без ГРОШЕЙ, і до лікаря-заробітчанина??
Тоді, без грошей, вам до сімейного лікаря, від Шмигаля і міністра з МОЗу…, або до зеленського…!!
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10.07.2025 23:04 Ответить
Нічого не міняється в країні... Я в 2014-му, мододий, наївний (в хорошому сенсі) рвався на війну. І перед війною батько покійний подивився на мене і каже: "Я підтримую твій вибір, але пригадай"афганців" - вас чекає те саме..." (мається на увазі відношення держави)
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10.07.2025 23:05 Ответить
И как вы поступили? Надеюсь не расстроили отца?
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10.07.2025 23:11 Ответить
Ні, не засмутив
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10.07.2025 23:22 Ответить
Я теж отримав третю і цивільну. Але втримав себе в руках і просто нагнув ;колегам; матюків. Поверхів у тридцять.
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10.07.2025 23:09 Ответить
Як це ветерану з бойовим досвідом й пораненнями, отриманими на фронті дають цивільну інвалідність, як це взагалі можливо…, я не здивуюсь, якщо, якомусь бику, який далі львівської області на фронті не був, дадуть військову інвалідність…, це провал політики по відношенню до ветеранів для держави, коли людина, яка воювала й отримала на фронті поранення , що призвели до інвалідності повинна зараз комусь щось доводити, це ганьба…
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10.07.2025 23:14 Ответить
Так в 2015-му році, коли ми після Дебальцево були відправлені в сектор "А" (Луганський напрямок), в ППД бригади стали з'являтися жіночки-військові. Запеклих боїв на нашому напрямку не було і ці жіночки, звісно, отримали посвідчення. Я нічого проти жінок не маю, просто мається на увазі - три-чотири місяці росслабухи і ти "бойовий офіцер". А взагалі я давно плюнув на це все - звик забезпечувати себе сам. А от як здоров'я втрачене, то так, це проблема...
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10.07.2025 23:27 Ответить
В мене товариш, який десь в тому ж напрямку був, розповідав що в них жиртрести такі ж були..
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11.07.2025 00:05 Ответить
Інвалідність настала в результаті поранення- то має бути пов'язана з захистом Батьківщини, тобто- військова пенсія. Мені пов'язали з проходженням військової служби, але у мене по захворюванню. Тобто- пенсія цивільна, 2000 буде.
Схоже на прой...б командирів, чи навіть не знаю що тут думати.
Якщо мені, вже інваліду, на ВЛК після госпіталю сказали- обмежено придатний- 4000, непридатний зі зняттям з військового обліку- 9000. Доларів, звісно.
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10.07.2025 23:19 Ответить
Друже, а шо ж ти тих п***рів не зробив, а?
Мені б так хто заявив.
Той випадок, коли можна поспівправцювати з СБУ.
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10.07.2025 23:22 Ответить
Я психонув, нагнув матюків і вийшов з ВЛК придатним.
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10.07.2025 23:27 Ответить
Зі своїм батальйонним медиком нормальні відносини?
Вони все знають.
Номінально - засилають на ВЛК в Близнюки. А там і безногий буде придатним.
Якщо по людські - відправлять в нормальне місце, де нормально віднесуться. В Вінницю, наприклад. Або в Рівне.
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10.07.2025 23:32 Ответить
В Сумах проходив. Вважай, вдома. Ну, пішли вони на фіг.
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10.07.2025 23:36 Ответить
Чесно. Вперше чую, щоб за обмежено придатного вимагали бабло. За повну непридатність - можливо.
А так?
А чим погано?
Маю мрію. Поїхати на ВЛК, отримати обмеженого, перевестися в взвод охорони і сидіти на шлагбаумі в тихому місці.
І отримувати стабильно 50+ зарплата.
А не так як зараз.
В Констасі. Колін взагалі вже нема, менісків нема, але як на фортифікацію за 10 км пішки під ударними дронами - хто? Я... Снаряга, ствол, вода, хавчик - колінам, яких нема, взагалі, п**да.
А так - ночами службові розслідування.
Не встиг вчасно згідно терміну в наказі - зауваження чи догана.
І це абсолютний абсурд. Перфекционізм маразматичний нач. штаба. Нагадую собі самурая, що малює ієрогліфи. Пішли вони нахрєн. Відпочити хочу.. )))
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10.07.2025 23:47 Ответить
Взагалі, інвалідність, непридатність через хабар і робляться. Я своїм всім допомагав- і домовлявся, і бійців заспокоював, пояснював що нічого без хабара не доб'ємося. Ну... Мене заспокоїти було нікому.
В батальйон я повернувся ледве ходячим. Службові обов'язки виконувати просто не міг. Комбат з начмедом порадилися і сказали писати рапорт на звільнення. Повторне ВЛК дало б обмежено придатного, далі резервна рота і з моїм послужним списком та освітою вже за пару днів мене забрали б ще кудись. А я, повторюю- майже не ходячий.
Ну, зараз наче відновлююся, відчую що потягну- повернуся. Хоча вже й нікуди. Мій бат розбили.
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10.07.2025 23:50 Ответить
Від мого вже теж мало залишилося.
Рапорт на звільнення - це коли є рішення ВЛК, що всьо. Непридатний зовсім.
А в тебе ж такої довідки ще нема (гроші нехилі вимагають).
=======
Слухай, як це тебе комбат ще не забрав на штаб? Пишеш без помилок. Word стопудово володієш.
Але, паскудне місце.
Не знаю, може в кого інакше, а у нас там сидять ушльопки без бойового досвіду. Там гнила атмосфера.
А от сидіти в роті та допомагати діловоду по обліку і тим самим служебкам - це воно.
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11.07.2025 00:00 Ответить
У мене третя група інвалідності. Подав рапорт на звільнення. Три місяці вже цивільний. А щодо штабної роботи- ну його. Я крім обов'язків медика ще й замполіта тягнув. Реально тягнув- він якби сказати... Слабенький був.
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11.07.2025 00:04 Ответить
Звиняйте - я подумав в євро - український реал
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10.07.2025 23:24 Ответить
Теж збираюся підняти питання з ВЛК. Набридло бути необмежено придатним (в ллистопаді вКрамі проходив ВЛКУ, щоб потрапити в свій батальйон. Усі лікарі збіглися подивитися на живого Бенджаміна Баттона і Термінатора в одній іпостасі))) )

- вас точно нічого не турбує?
- Нє!!!!!
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10.07.2025 23:25 Ответить
Зеля підарас розвів корупцію і кривосуддя!!!
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10.07.2025 23:19 Ответить
просто лікар не отримав на лапу
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10.07.2025 23:24 Ответить
Звернутись в письмовій формі до СБУ, щоб допомогли організувати «контрольовану передачу неправомірної вигоди»-хабар лікарю з відео фіксацією… на згадку😁.
Звісно, що такі речі робляться з холодною головою, а не з гарячими нервами, але коли ти поранений, без грошей і п'ятий місяць б'єшся об бюрократичну стіну - холодна голова буває недосяжною розкішшю.
І ось замість справедливості, яку військовий намагався добитися,-нажаль він може отримати… умовне покарання від суду
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10.07.2025 23:29 Ответить
Коли законодавство не працює, справедливість поновлює містер Кольт і ми до цього прямуємо.
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10.07.2025 23:38 Ответить
Я розумію цього військового, хоч і не підтримую насилля і будь яких протизаконних дій.
Пом'ятаю як кабмін шмигаля та містерка жолнович разом з соціопаткою третьяковою провели щакон і відповідні постанови кабміну про супроводження всіх ветеранів спкціалістами, які мають.вирішувати всі, я підкреслюю всі, проблеми ветеранів війни аби не трапилось того, що трапилось в даному випадку. Але ці фахівці мабуть там де і інвестняні. Головне в міністерство желновіч виділити додаткові кошти на цих «супроводжувачів».
Не так давно було презентовано офомлення інвалідності і проходження ВЛК якийс чудовий спосіб, який повністю викреслить.суб'єктивність і корупцію. Але і це виявилось білим шумом.
Тож я звертаюсь до керівників військових частин і отих мілких клерків на кого покладено забезпечення віцськових повним комплектом документів для проходження ВЛК : будте людьми , бо ця лавина гніву торкнеться і вас і всіх загалом. До третяковрї з желнович і гетьманцева не звертаюсь, бо це трійка соціопатів які з задоволенням прикапали всіх інвалідів та пенсіонерів в одній ямі, і вони над цим працюють і очевидно досягають в цьому певного прогресу, судячи з.того, що відбулось в даному випадку.
Лікарям раджу ЗАШИТИ КІШЕНІ і одночасно розкопати совість, яка вже ледь дихає у валізі з хабарями. Військові не той персонал який вам спустить.вашу алчність. Не наражайте себе і інших на протистояння.
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10.07.2025 23:42 Ответить
І хочу звернутись до ветеранів війни, з усією повагою, я не закликаю вас до погодження з усім, я закликаю до стриманності і не порушувати закон, а бути наполегливими в кабінетах мінсоцполітики аби вам пояснили які документи мають бути, де їх отримати і і чого саме не вистачає.
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10.07.2025 23:48 Ответить
Справа в тому, що відбувається, цілковита «заслуга» грантожерів-реформаторів на чолі з істотою на прізвище супрун та ляшко, а так третяковою подругою гетьманцева, крадуцького, желнович, які соціапатично, з усією зневагою до хворих людей, перекроїли законодавство, щодо встановлення групи інвалідності і список хвороб. Тепер по закону всі здорові крім тих хто мертвий.

Військовим з пораненнями можуть присвоювати групу інвалідності загального захворювання, якщо травма, отримана внаслідок військових дій, призвела до стійких порушень функцій організму, що підпадають під критерії інвалідності, але не можуть бути безпосередньо пов'язані з конкретною бойовою травмою. Це означає, що поранення може спричинити розвиток інших захворювань або погіршення стану здоров'я, які призводять до встановлення групи інвалідності, що не є безпосередньо наслідком поранення, але пов'язані з ним опосередковано.

Детальніше:

Причина інвалідності:

Коли військовослужбовець звертається за встановленням групи інвалідності після поранення, медична комісія (ВЛК) визначає, чи є втрата працездатності наслідком бойової травми, чи вона спричинена іншими захворюваннями, що виникли внаслідок поранення або перебування в умовах військових дій.

Вплив поранення:

Наприклад, якщо військовий отримав перелом ноги, який не загоюється належним чином і призводить до розвитку артрозу, то інвалідність можуть встановити за наслідками артрозу, а не як наслідок перелому.

Критерії оцінювання:

При встановленні групи інвалідності враховується ступінь втрати працездатності, тобто наскільки ушкодження впливають на здатність виконувати професійні обов'язки.

Групи інвалідності:

I група: 85-100% втрати працездатності.

II група: 66-84% втрати працездатності.

III група: 40-65% втрати працездатності.

Процедура:

Для встановлення інвалідності військовий має пройти медичну комісію, яка видає висновок про стан здоров'я та причини інвалідності.

Оскарження:

Якщо військовослужбовець не згоден з рішенням комісії, він має право його оскаржити.
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11.07.2025 00:00 Ответить
 
 