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Новини Фото Напад на лікарів
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Ветеран війни із ножем напав на лікаря у медзакладі Запоріжжя: його затримали. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі затримали 35-річного чоловіка, який увірвався до кабінету лікаря та погрожував йому фізичною розправою. На думку його батьків, все сталося через несправедливе рішення про встановлення їхньому сину, ветерану війну, відповідної групи інвалідності.

Про це повідомили в поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що подія сталася 10 липня в одній із лікарень Дніпровського району Запоріжжя.

Близько 15:40 до районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що пацієнт зачинився в кабінеті лікаря й погрожує йому розправою.

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У Запоріжжі чоловік напав із ножем на лікаря: що відомо

Правоохоронці встановили, що чоловік зайшов до медичного кабінету з ножем, поводився агресивно, трощив меблі та намагався завдати лікарю тілесні ушкодження.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.

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У Запоріжжі чоловік напав із ножем на лікаря: що відомо

Що кажуть батьки чоловіка?

Як пише "Суспільне", які поспілкувалися з батьками нападника, він –– десантник, доброволець, який з 2022 року воював під Авдіївкою.

Унаслідок поранень дістав численні осколкові ураження, має серйозні проблеми із зором та хребтом, проходив тривале лікування у госпіталях.

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Мати чоловіка розповіла, що на час проходження військово-лікарської комісії (4-5 місяців), родина утримувала сина лише на своїй пенсії.

"В мене пенсія 3 тисячі. І коли йому зателефонували, сказав, ми даємо третю групу пожиттєво, але цивільну. В нього нагороди, нехай би третя, але військова... А зараз він ніхто сліпий, хворий, на три тисячі. Ну і от... поки ми сюди добігли, він вже розгромив кабінет. Просто зайшов, каже: "я просто хочу подивитися вам в очі, що ви мені скажете. Як ви з бойовим пораненим військовим, за що ви так?" - пояснила вона.

Родина чоловіка вважає, що така несправедливість і відчуття безвиході стали причиною зриву ветерана війни, бо він "відчув себе покинутим системою".

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У Запоріжжі чоловік напав із ножем на лікаря: що відомо

Автор: 

Запоріжжя (2333) напад (1146) лікарі (1290) Запорізька область (3828) Запорізький район (178)


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Топ коментарі
+30
Судья 300тыщ+пенсия!прокурор 200тищ+пенсия!Вот справедливость!
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10.07.2025 22:33 Відповісти
+27
А "лікаря" цього будуть затримувати? Бо там є такі ох'уївші екземпляри...
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10.07.2025 22:32 Відповісти
+27
В нас як завжди - здорові бики то інваліди, а справжні інваліди то здорові люди.
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10.07.2025 22:33 Відповісти
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Лікаря ловлять?
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10.07.2025 22:31 Відповісти
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10.07.2025 23:16 Відповісти
Крупі вдвічи зменшили заставу

інваліди-прокурори потурбувались

.
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11.07.2025 00:12 Відповісти
Зато всі слуги уродів набивають кишені нашим баблом , а
всі судді і прокурори мають мілліонні зарплати !!
Бракує слів ....)
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11.07.2025 00:23 Відповісти
А "лікаря" цього будуть затримувати? Бо там є такі ох'уївші екземпляри...
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10.07.2025 22:32 Відповісти
Судья 300тыщ+пенсия!прокурор 200тищ+пенсия!Вот справедливость!
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10.07.2025 22:33 Відповісти
Найвищі пенсії в Україні у суддів - до 390 тисяч грн на місяць
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10.07.2025 22:37 Відповісти
Найвищі в Україні https://www.unian.ua/economics/finance/minimalna-pensiya-v-ukrajini-ukrajinski-peensioneri-otrimuvatimut-bilshe-13055823.html пенсії отримують судді та прокурори. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики https://t.me/getmantsevdanil/9712 Данило Гетманцев. Парламентар отримав відповідь на запит від Пенсійного фонду, в якій зазначено, що максимальна пенсія суддів становить 390 тисяч гривень. Водночас замикає умовний топ-20 пенсія у 320 тисяч гривень. У середньому ж судді-пенсіонери отримують 107 тисяч гривень. Таким чином, розрив між найбільшою та мінімальною (2361 грн) пенсіями в Україні складає 156 разів. На другому місці серед найбагатших пенсіонерів опинилися прокурори. Данило Гетманцев додав, що найбагатший прокурор-пенсіонер отримує від держави 219 тисяч гривень. Умовну призову трійку доповнюють пенсії у 193,7 та 190 тисяч гривень. Третя професія у рейтингу найбагатших пенсіонерів - народний депутат. "Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому "рейтингу" - від 21,8 до 59,8 тисяч гривень", - додав Гетманцев. Для порівняння депутат навів максимальну пенсію шахтарів, яка становить 29 тисяч гривень. Як повідомляв УНІАН, в Україні наступного року планується підвищити мінімальну пенсію. Як зазначається в ухваленій урядом бюджетній декларації, мінімальна пенсія у наступні три роки складе: у 2026 році - 2564 грн; у 2027 році - 2715 грн; у 2028 році - 2859 грн. За даними Гетманцева, в Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують виплати https://www.unian.ua/economics/finance/pensiya-v-ukrajini-stalo-vidomo-skilki-pensioneriv-otrimuyut-naynizhchi-viplati-12993105.html менше 4 тисяч гривень на місяць.
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10.07.2025 22:49 Відповісти
Гетьманце брехливий *****, лобіст мафії і криміналу.
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10.07.2025 23:23 Відповісти
суки трахані,у цій країні буде провосуддя ?????
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10.07.2025 23:09 Відповісти
В нас як завжди - здорові бики то інваліди, а справжні інваліди то здорові люди.
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10.07.2025 22:33 Відповісти
Звісно ветеран перегнув палку, але... Питання до держави, раз. Ну і діяльність лікаря варто перевірити. Якщо людина вирішила, що єдиний варіант - суд Лінча. Певно є причини...
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10.07.2025 22:35 Відповісти
Яке ви маєте право судити ветерана. Ви в його шкірі хоч подумки були? А те, що він цього, гандона не зарізав, якраз і показує адекватність ветерана. 35 , а життя покалічене...Щана цьому воїну і тисячам подібних, а цим "державним" покидкам , яким на спецпенсії з бюджету виділено 126 мльд , ганба!
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10.07.2025 22:52 Відповісти
он же не прокурор… врачи мрази в системе
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10.07.2025 22:35 Відповісти
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10.07.2025 22:37 Відповісти
Лікарь чекає хабаря, а фронт чекає лікаря. Фронт для цього лікаря не покарання, а це курси перекваліфікації з хабарника на людину.
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10.07.2025 22:37 Відповісти
Пред'яви бойовим побратимам. Пред'яви начальнику мед. пункту батальйону.
Пред'яви ротному.
Чому толком не роз'яснили бійцю, що і як йому треба робити, щоб не виводили поза штат, і не переставали платити премію (премія - це як раз ті наші основні 25-27 000) і винагороду за поранення.
А всього навсього, потрібно не прой*об***вать надсилати в роту фото усіх папірців, що попадають в руки.
В мене теж бійці місяцями проходять ВЛК. А шо робити, коли черги і записи до спеціалістів за місяць вперед?
Надсилають усі квитанції - стабільно отримують до сотки.
Не надсилають - тут діватися нікуди.
Це система.
Або СЗЧ, або, якщо пауза в лікуванні, то через два місяці добре, якщо буде 800 грн в місяць.
Проблема в тому, що багатьом хоч кол на голові теши, а не розуміють базових речей.
Потім дивуються, що система їх кидає на бабло.
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10.07.2025 22:40 Відповісти
Дякую за коментар
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10.07.2025 22:44 Відповісти
Є таке. Але тут, в даному випадку, претензії у хлопця до лікаря за діагноз...
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10.07.2025 22:45 Відповісти
Хлопець максимально свій. Не саджати треба, а допомагати. Хоча, менти та совість - речі несумісні.
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10.07.2025 22:49 Відповісти
Момент..а до чого тут менти? Він ж військовий.
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11.07.2025 00:00 Відповісти
Я 3,5 роки вічно в кілометрі від сірої зони. Тобто, завжди на нулі.
Звик, не уявляю собі іншого формату служби.
Пригадую, в 23-му новоприбулий вмер від наркоти.
Так понаїхали ДБР, прорурори, слідчі ментовські.
В новеньких броніках чистеньких.
Упаковані. Сцуться ввід кожного дальнього прильоту.
ВСП там не було.
Чисто цивільні менти.
Навіть не знаю, як це зараз робиться в ЗСУ.
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11.07.2025 00:11 Відповісти
Знаєте..через недбалість лікарів - після перенесеного ковіду, я втратила здатність ходити. Так от, щоб проходити оту переінвалідизацію - в мене стріха трохи починає їхати...нафігато треба комісія - яку треба привезти до дому, потім якась скотиняка тебе на ноги пробує поставити, а коли ти з матом падаєш - то чуєш - жєнщіна, нє матюкайтєсь, вєдітє сєбя прєлічно! Потім кажуть, що цього замало й запихують до лікарні на тиждень. При цьому ще шукають варіанти поставити діагноз такий - типу наркоманка, або алкашка...це при тому, що я перший раз з наслідками 4 місяці лежала в лікарні..

Тупо цього хлопця розумію..
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10.07.2025 23:59 Відповісти
А я Вас розумію. Тримайтеся. Постарайтеся нікого не вбити ))
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11.07.2025 00:06 Відповісти
Зовсім очевидно, що в бригадах мають бути потужні патронатні служби.

Турбота про загиблих та поранених побратимах це основа впевненості і згуртованості воюючих.

.
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11.07.2025 00:17 Відповісти
В мене старий бойовий побратим зараз замтрипе.
Як раз на зв'язку з близькими зниклих безвісти.
Я краще місяць буду на автономці копати бліндаж під носом у підарів, чим один раз позвоню батьку або жінці з такою звісткою.
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11.07.2025 00:22 Відповісти
Лікар не робить прив'язки діагнозів до захисту батківщини або до проходження військової служби. Це робить тільки влк.
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10.07.2025 22:42 Відповісти
Шкода ще не встиг лікаря ....
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10.07.2025 22:42 Відповісти
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10.07.2025 22:44 Відповісти
Дайте угадаю.
"Ментовские войны"? Нет.
"Улицы разбитых фонарей"? Нет. Нет.
Вспомнил!!! Ещё советский (времен перестройки) фильм "Беспредел" и помните же.
Откуда у вас знания, что у Хозяина опускают глядя на фамилию?
Уже десятки лет по зонам не принуждают к сексу.
Но вы пишите
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10.07.2025 23:08 Відповісти
Я як інвалід з дитинства знаю ці лікарські кола пекла і цілком розумію того чоловіка
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10.07.2025 22:52 Відповісти
все ще попереду.
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10.07.2025 22:57 Відповісти
Серед лікарів дуже багато совкових продажних скотів. У провалу мобілізації та хаосу у війську ноги ростуть саме від таких медиків.
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10.07.2025 23:00 Відповісти
Ви з чим до мене прийшли, пацієнт??
Як це, без ГРОШЕЙ, і до лікаря-заробітчанина??
Тоді, без грошей, вам до сімейного лікаря, від Шмигаля і міністра з МОЗу…, або до зеленського…!!
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10.07.2025 23:04 Відповісти
Нічого не міняється в країні... Я в 2014-му, мододий, наївний (в хорошому сенсі) рвався на війну. І перед війною батько покійний подивився на мене і каже: "Я підтримую твій вибір, але пригадай"афганців" - вас чекає те саме..." (мається на увазі відношення держави)
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10.07.2025 23:05 Відповісти
И как вы поступили? Надеюсь не расстроили отца?
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10.07.2025 23:11 Відповісти
Ні, не засмутив
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10.07.2025 23:22 Відповісти
Я теж отримав третю і цивільну. Але втримав себе в руках і просто нагнув ;колегам; матюків. Поверхів у тридцять.
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10.07.2025 23:09 Відповісти
Як це ветерану з бойовим досвідом й пораненнями, отриманими на фронті дають цивільну інвалідність, як це взагалі можливо…, я не здивуюсь, якщо, якомусь бику, який далі львівської області на фронті не був, дадуть військову інвалідність…, це провал політики по відношенню до ветеранів для держави, коли людина, яка воювала й отримала на фронті поранення , що призвели до інвалідності повинна зараз комусь щось доводити, це ганьба…
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10.07.2025 23:14 Відповісти
Так в 2015-му році, коли ми після Дебальцево були відправлені в сектор "А" (Луганський напрямок), в ППД бригади стали з'являтися жіночки-військові. Запеклих боїв на нашому напрямку не було і ці жіночки, звісно, отримали посвідчення. Я нічого проти жінок не маю, просто мається на увазі - три-чотири місяці росслабухи і ти "бойовий офіцер". А взагалі я давно плюнув на це все - звик забезпечувати себе сам. А от як здоров'я втрачене, то так, це проблема...
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10.07.2025 23:27 Відповісти
В мене товариш, який десь в тому ж напрямку був, розповідав що в них жиртрести такі ж були..
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11.07.2025 00:05 Відповісти
Інвалідність настала в результаті поранення- то має бути пов'язана з захистом Батьківщини, тобто- військова пенсія. Мені пов'язали з проходженням військової служби, але у мене по захворюванню. Тобто- пенсія цивільна, 2000 буде.
Схоже на прой...б командирів, чи навіть не знаю що тут думати.
Якщо мені, вже інваліду, на ВЛК після госпіталю сказали- обмежено придатний- 4000, непридатний зі зняттям з військового обліку- 9000. Доларів, звісно.
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10.07.2025 23:19 Відповісти
Друже, а шо ж ти тих п***рів не зробив, а?
Мені б так хто заявив.
Той випадок, коли можна поспівправцювати з СБУ.
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10.07.2025 23:22 Відповісти
Я психонув, нагнув матюків і вийшов з ВЛК придатним.
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10.07.2025 23:27 Відповісти
Зі своїм батальйонним медиком нормальні відносини?
Вони все знають.
Номінально - засилають на ВЛК в Близнюки. А там і безногий буде придатним.
Якщо по людські - відправлять в нормальне місце, де нормально віднесуться. В Вінницю, наприклад. Або в Рівне.
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10.07.2025 23:32 Відповісти
В Сумах проходив. Вважай, вдома. Ну, пішли вони на фіг.
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10.07.2025 23:36 Відповісти
Чесно. Вперше чую, щоб за обмежено придатного вимагали бабло. За повну непридатність - можливо.
А так?
А чим погано?
Маю мрію. Поїхати на ВЛК, отримати обмеженого, перевестися в взвод охорони і сидіти на шлагбаумі в тихому місці.
І отримувати стабильно 50+ зарплата.
А не так як зараз.
В Констасі. Колін взагалі вже нема, менісків нема, але як на фортифікацію за 10 км пішки під ударними дронами - хто? Я... Снаряга, ствол, вода, хавчик - колінам, яких нема, взагалі, п**да.
А так - ночами службові розслідування.
Не встиг вчасно згідно терміну в наказі - зауваження чи догана.
І це абсолютний абсурд. Перфекционізм маразматичний нач. штаба. Нагадую собі самурая, що малює ієрогліфи. Пішли вони нахрєн. Відпочити хочу.. )))
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10.07.2025 23:47 Відповісти
Взагалі, інвалідність, непридатність через хабар і робляться. Я своїм всім допомагав- і домовлявся, і бійців заспокоював, пояснював що нічого без хабара не доб'ємося. Ну... Мене заспокоїти було нікому.
В батальйон я повернувся ледве ходячим. Службові обов'язки виконувати просто не міг. Комбат з начмедом порадилися і сказали писати рапорт на звільнення. Повторне ВЛК дало б обмежено придатного, далі резервна рота і з моїм послужним списком та освітою вже за пару днів мене забрали б ще кудись. А я, повторюю- майже не ходячий.
Ну, зараз наче відновлююся, відчую що потягну- повернуся. Хоча вже й нікуди. Мій бат розбили.
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10.07.2025 23:50 Відповісти
Від мого вже теж мало залишилося.
Рапорт на звільнення - це коли є рішення ВЛК, що всьо. Непридатний зовсім.
А в тебе ж такої довідки ще нема (гроші нехилі вимагають).
=======
Слухай, як це тебе комбат ще не забрав на штаб? Пишеш без помилок. Word стопудово володієш.
Але, паскудне місце.
Не знаю, може в кого інакше, а у нас там сидять ушльопки без бойового досвіду. Там гнила атмосфера.
А от сидіти в роті та допомагати діловоду по обліку і тим самим служебкам - це воно.
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11.07.2025 00:00 Відповісти
У мене третя група інвалідності. Подав рапорт на звільнення. Три місяці вже цивільний. А щодо штабної роботи- ну його. Я крім обов'язків медика ще й замполіта тягнув. Реально тягнув- він якби сказати... Слабенький був.
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11.07.2025 00:04 Відповісти
Замполіт - замтрипе. (Три П).
Класно бути ідіотом (чи косити під ідіота).
Але завдяки нашому в мене досі нема жодної державної нагороди і херачу служебки по зниклим безвісти за нього.
Він не знає навіть де кнопка power на ноутбуці ((( Нормальний хлопець, але тупенький...
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11.07.2025 00:34 Відповісти
А сидіти з паперами не вийшло б. У нас на позиції, штурми ходили всі, включно з ротним. Це в нас ротний уже третій. І взводники по третьму колу пішли.
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11.07.2025 00:12 Відповісти
Сьогодні включив VPN, полазив на кацапських сайтах, де за нас згадується.
Мій батальйон - нацистский, элита ВСУ ))))""
Прикинь?
)))
В 22-му, в 23-му. Перший мій комбат загинув. Герой України, його ім'ям вулиці названі.
Другий комбат теж був бойовим. Ходили з ним разом.
Ротні - з ротними мені завжди щастило.
Ми найближчі друзі.
Просто сім'я.
Зараз ротний - мій побратим з 22-го.
Свого часу я заявив, що мій диплом КПІ десь загубився. Не захотів бути мол. літьохою.
А то б зараз ротним був я.
Нахєр треба таке щастя ...
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11.07.2025 00:19 Відповісти
Звиняйте - я подумав в євро - український реал
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10.07.2025 23:24 Відповісти
Теж збираюся підняти питання з ВЛК. Набридло бути необмежено придатним (в ллистопаді вКрамі проходив ВЛКУ, щоб потрапити в свій батальйон. Усі лікарі збіглися подивитися на живого Бенджаміна Баттона і Термінатора в одній іпостасі))) )

- вас точно нічого не турбує?
- Нє!!!!!
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10.07.2025 23:25 Відповісти
Зеля підарас розвів корупцію і кривосуддя!!!
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10.07.2025 23:19 Відповісти
просто лікар не отримав на лапу
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10.07.2025 23:24 Відповісти
Звернутись в письмовій формі до СБУ, щоб допомогли організувати «контрольовану передачу неправомірної вигоди»-хабар лікарю з відео фіксацією… на згадку😁.
Звісно, що такі речі робляться з холодною головою, а не з гарячими нервами, але коли ти поранений, без грошей і п'ятий місяць б'єшся об бюрократичну стіну - холодна голова буває недосяжною розкішшю.
І ось замість справедливості, яку військовий намагався добитися,-нажаль він може отримати… умовне покарання від суду
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10.07.2025 23:29 Відповісти
Коли законодавство не працює, справедливість поновлює містер Кольт і ми до цього прямуємо.
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10.07.2025 23:38 Відповісти
Я розумію цього військового, хоч і не підтримую насилля і будь яких протизаконних дій.
Пом'ятаю як кабмін шмигаля та містерка жолнович разом з соціопаткою третьяковою провели щакон і відповідні постанови кабміну про супроводження всіх ветеранів спкціалістами, які мають.вирішувати всі, я підкреслюю всі, проблеми ветеранів війни аби не трапилось того, що трапилось в даному випадку. Але ці фахівці мабуть там де і інвестняні. Головне в міністерство желновіч виділити додаткові кошти на цих «супроводжувачів».
Не так давно було презентовано офомлення інвалідності і проходження ВЛК якийс чудовий спосіб, який повністю викреслить.суб'єктивність і корупцію. Але і це виявилось білим шумом.
Тож я звертаюсь до керівників військових частин і отих мілких клерків на кого покладено забезпечення віцськових повним комплектом документів для проходження ВЛК : будте людьми , бо ця лавина гніву торкнеться і вас і всіх загалом. До третяковрї з желнович і гетьманцева не звертаюсь, бо це трійка соціопатів які з задоволенням прикапали всіх інвалідів та пенсіонерів в одній ямі, і вони над цим працюють і очевидно досягають в цьому певного прогресу, судячи з.того, що відбулось в даному випадку.
Лікарям раджу ЗАШИТИ КІШЕНІ і одночасно розкопати совість, яка вже ледь дихає у валізі з хабарями. Військові не той персонал який вам спустить.вашу алчність. Не наражайте себе і інших на протистояння.
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10.07.2025 23:42 Відповісти
І хочу звернутись до ветеранів війни, з усією повагою, я не закликаю вас до погодження з усім, я закликаю до стриманності і не порушувати закон, а бути наполегливими в кабінетах мінсоцполітики аби вам пояснили які документи мають бути, де їх отримати і і чого саме не вистачає.
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10.07.2025 23:48 Відповісти
Справа в тому, що відбувається, цілковита «заслуга» грантожерів-реформаторів на чолі з істотою на прізвище супрун та ляшко, а так третяковою подругою гетьманцева, крадуцького, желнович, які соціапатично, з усією зневагою до хворих людей, перекроїли законодавство, щодо встановлення групи інвалідності і список хвороб. Тепер по закону всі здорові крім тих хто мертвий.

Військовим з пораненнями можуть присвоювати групу інвалідності загального захворювання, якщо травма, отримана внаслідок військових дій, призвела до стійких порушень функцій організму, що підпадають під критерії інвалідності, але не можуть бути безпосередньо пов'язані з конкретною бойовою травмою. Це означає, що поранення може спричинити розвиток інших захворювань або погіршення стану здоров'я, які призводять до встановлення групи інвалідності, що не є безпосередньо наслідком поранення, але пов'язані з ним опосередковано.

Детальніше:

Причина інвалідності:

Коли військовослужбовець звертається за встановленням групи інвалідності після поранення, медична комісія (ВЛК) визначає, чи є втрата працездатності наслідком бойової травми, чи вона спричинена іншими захворюваннями, що виникли внаслідок поранення або перебування в умовах військових дій.

Вплив поранення:

Наприклад, якщо військовий отримав перелом ноги, який не загоюється належним чином і призводить до розвитку артрозу, то інвалідність можуть встановити за наслідками артрозу, а не як наслідок перелому.

Критерії оцінювання:

При встановленні групи інвалідності враховується ступінь втрати працездатності, тобто наскільки ушкодження впливають на здатність виконувати професійні обов'язки.

Групи інвалідності:

I група: 85-100% втрати працездатності.

II група: 66-84% втрати працездатності.

III група: 40-65% втрати працездатності.

Процедура:

Для встановлення інвалідності військовий має пройти медичну комісію, яка видає висновок про стан здоров'я та причини інвалідності.

Оскарження:

Якщо військовослужбовець не згоден з рішенням комісії, він має право його оскаржити.
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11.07.2025 00:00 Відповісти
 
 