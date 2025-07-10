Ветеран війни із ножем напав на лікаря у медзакладі Запоріжжя: його затримали. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі затримали 35-річного чоловіка, який увірвався до кабінету лікаря та погрожував йому фізичною розправою. На думку його батьків, все сталося через несправедливе рішення про встановлення їхньому сину, ветерану війну, відповідної групи інвалідності.
Про це повідомили в поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що подія сталася 10 липня в одній із лікарень Дніпровського району Запоріжжя.
Близько 15:40 до районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що пацієнт зачинився в кабінеті лікаря й погрожує йому розправою.
Правоохоронці встановили, що чоловік зайшов до медичного кабінету з ножем, поводився агресивно, трощив меблі та намагався завдати лікарю тілесні ушкодження.
Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.
Що кажуть батьки чоловіка?
Як пише "Суспільне", які поспілкувалися з батьками нападника, він –– десантник, доброволець, який з 2022 року воював під Авдіївкою.
Унаслідок поранень дістав численні осколкові ураження, має серйозні проблеми із зором та хребтом, проходив тривале лікування у госпіталях.
Мати чоловіка розповіла, що на час проходження військово-лікарської комісії (4-5 місяців), родина утримувала сина лише на своїй пенсії.
"В мене пенсія 3 тисячі. І коли йому зателефонували, сказав, ми даємо третю групу пожиттєво, але цивільну. В нього нагороди, нехай би третя, але військова... А зараз він ніхто сліпий, хворий, на три тисячі. Ну і от... поки ми сюди добігли, він вже розгромив кабінет. Просто зайшов, каже: "я просто хочу подивитися вам в очі, що ви мені скажете. Як ви з бойовим пораненим військовим, за що ви так?" - пояснила вона.
Родина чоловіка вважає, що така несправедливість і відчуття безвиході стали причиною зриву ветерана війни, бо він "відчув себе покинутим системою".
Будь ласка, зачекайте...
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інваліди-прокурори потурбувались
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всі судді і прокурори мають мілліонні зарплати !!
Бракує слів ....)
Пред'яви ротному.
Чому толком не роз'яснили бійцю, що і як йому треба робити, щоб не виводили поза штат, і не переставали платити премію (премія - це як раз ті наші основні 25-27 000) і винагороду за поранення.
А всього навсього, потрібно не прой*об***вать надсилати в роту фото усіх папірців, що попадають в руки.
В мене теж бійці місяцями проходять ВЛК. А шо робити, коли черги і записи до спеціалістів за місяць вперед?
Надсилають усі квитанції - стабільно отримують до сотки.
Не надсилають - тут діватися нікуди.
Це система.
Або СЗЧ, або, якщо пауза в лікуванні, то через два місяці добре, якщо буде 800 грн в місяць.
Проблема в тому, що багатьом хоч кол на голові теши, а не розуміють базових речей.
Потім дивуються, що система їх кидає на бабло.
Звик, не уявляю собі іншого формату служби.
Пригадую, в 23-му новоприбулий вмер від наркоти.
Так понаїхали ДБР, прорурори, слідчі ментовські.
В новеньких броніках чистеньких.
Упаковані. Сцуться ввід кожного дальнього прильоту.
ВСП там не було.
Чисто цивільні менти.
Навіть не знаю, як це зараз робиться в ЗСУ.
Тупо цього хлопця розумію..
Турбота про загиблих та поранених побратимах це основа впевненості і згуртованості воюючих.
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Як раз на зв'язку з близькими зниклих безвісти.
Я краще місяць буду на автономці копати бліндаж під носом у підарів, чим один раз позвоню батьку або жінці з такою звісткою.
"Ментовские войны"? Нет.
"Улицы разбитых фонарей"? Нет. Нет.
Вспомнил!!! Ещё советский (времен перестройки) фильм "Беспредел" и помните же.
Откуда у вас знания, что у Хозяина опускают глядя на фамилию?
Уже десятки лет по зонам не принуждают к сексу.
Но вы пишите
Як це, без ГРОШЕЙ, і до лікаря-заробітчанина??
Тоді, без грошей, вам до сімейного лікаря, від Шмигаля і міністра з МОЗу…, або до зеленського…!!
Схоже на прой...б командирів, чи навіть не знаю що тут думати.
Якщо мені, вже інваліду, на ВЛК після госпіталю сказали- обмежено придатний- 4000, непридатний зі зняттям з військового обліку- 9000. Доларів, звісно.
Мені б так хто заявив.
Той випадок, коли можна поспівправцювати з СБУ.
Вони все знають.
Номінально - засилають на ВЛК в Близнюки. А там і безногий буде придатним.
Якщо по людські - відправлять в нормальне місце, де нормально віднесуться. В Вінницю, наприклад. Або в Рівне.
А так?
А чим погано?
Маю мрію. Поїхати на ВЛК, отримати обмеженого, перевестися в взвод охорони і сидіти на шлагбаумі в тихому місці.
І отримувати стабильно 50+ зарплата.
А не так як зараз.
В Констасі. Колін взагалі вже нема, менісків нема, але як на фортифікацію за 10 км пішки під ударними дронами - хто? Я... Снаряга, ствол, вода, хавчик - колінам, яких нема, взагалі, п**да.
А так - ночами службові розслідування.
Не встиг вчасно згідно терміну в наказі - зауваження чи догана.
І це абсолютний абсурд. Перфекционізм маразматичний нач. штаба. Нагадую собі самурая, що малює ієрогліфи. Пішли вони нахрєн. Відпочити хочу.. )))
В батальйон я повернувся ледве ходячим. Службові обов'язки виконувати просто не міг. Комбат з начмедом порадилися і сказали писати рапорт на звільнення. Повторне ВЛК дало б обмежено придатного, далі резервна рота і з моїм послужним списком та освітою вже за пару днів мене забрали б ще кудись. А я, повторюю- майже не ходячий.
Ну, зараз наче відновлююся, відчую що потягну- повернуся. Хоча вже й нікуди. Мій бат розбили.
Рапорт на звільнення - це коли є рішення ВЛК, що всьо. Непридатний зовсім.
А в тебе ж такої довідки ще нема (гроші нехилі вимагають).
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Слухай, як це тебе комбат ще не забрав на штаб? Пишеш без помилок. Word стопудово володієш.
Але, паскудне місце.
Не знаю, може в кого інакше, а у нас там сидять ушльопки без бойового досвіду. Там гнила атмосфера.
А от сидіти в роті та допомагати діловоду по обліку і тим самим служебкам - це воно.
Класно бути ідіотом (чи косити під ідіота).
Але завдяки нашому в мене досі нема жодної державної нагороди і херачу служебки по зниклим безвісти за нього.
Він не знає навіть де кнопка power на ноутбуці ((( Нормальний хлопець, але тупенький...
Мій батальйон - нацистский, элита ВСУ ))))""
Прикинь?
)))
В 22-му, в 23-му. Перший мій комбат загинув. Герой України, його ім'ям вулиці названі.
Другий комбат теж був бойовим. Ходили з ним разом.
Ротні - з ротними мені завжди щастило.
Ми найближчі друзі.
Просто сім'я.
Зараз ротний - мій побратим з 22-го.
Свого часу я заявив, що мій диплом КПІ десь загубився. Не захотів бути мол. літьохою.
А то б зараз ротним був я.
Нахєр треба таке щастя ...
- вас точно нічого не турбує?
- Нє!!!!!
Звісно, що такі речі робляться з холодною головою, а не з гарячими нервами, але коли ти поранений, без грошей і п'ятий місяць б'єшся об бюрократичну стіну - холодна голова буває недосяжною розкішшю.
І ось замість справедливості, яку військовий намагався добитися,-нажаль він може отримати… умовне покарання від суду
Пом'ятаю як кабмін шмигаля та містерка жолнович разом з соціопаткою третьяковою провели щакон і відповідні постанови кабміну про супроводження всіх ветеранів спкціалістами, які мають.вирішувати всі, я підкреслюю всі, проблеми ветеранів війни аби не трапилось того, що трапилось в даному випадку. Але ці фахівці мабуть там де і інвестняні. Головне в міністерство желновіч виділити додаткові кошти на цих «супроводжувачів».
Не так давно було презентовано офомлення інвалідності і проходження ВЛК якийс чудовий спосіб, який повністю викреслить.суб'єктивність і корупцію. Але і це виявилось білим шумом.
Тож я звертаюсь до керівників військових частин і отих мілких клерків на кого покладено забезпечення віцськових повним комплектом документів для проходження ВЛК : будте людьми , бо ця лавина гніву торкнеться і вас і всіх загалом. До третяковрї з желнович і гетьманцева не звертаюсь, бо це трійка соціопатів які з задоволенням прикапали всіх інвалідів та пенсіонерів в одній ямі, і вони над цим працюють і очевидно досягають в цьому певного прогресу, судячи з.того, що відбулось в даному випадку.
Лікарям раджу ЗАШИТИ КІШЕНІ і одночасно розкопати совість, яка вже ледь дихає у валізі з хабарями. Військові не той персонал який вам спустить.вашу алчність. Не наражайте себе і інших на протистояння.
Військовим з пораненнями можуть присвоювати групу інвалідності загального захворювання, якщо травма, отримана внаслідок військових дій, призвела до стійких порушень функцій організму, що підпадають під критерії інвалідності, але не можуть бути безпосередньо пов'язані з конкретною бойовою травмою. Це означає, що поранення може спричинити розвиток інших захворювань або погіршення стану здоров'я, які призводять до встановлення групи інвалідності, що не є безпосередньо наслідком поранення, але пов'язані з ним опосередковано.
Детальніше:
Причина інвалідності:
Коли військовослужбовець звертається за встановленням групи інвалідності після поранення, медична комісія (ВЛК) визначає, чи є втрата працездатності наслідком бойової травми, чи вона спричинена іншими захворюваннями, що виникли внаслідок поранення або перебування в умовах військових дій.
Вплив поранення:
Наприклад, якщо військовий отримав перелом ноги, який не загоюється належним чином і призводить до розвитку артрозу, то інвалідність можуть встановити за наслідками артрозу, а не як наслідок перелому.
Критерії оцінювання:
При встановленні групи інвалідності враховується ступінь втрати працездатності, тобто наскільки ушкодження впливають на здатність виконувати професійні обов'язки.
Групи інвалідності:
I група: 85-100% втрати працездатності.
II група: 66-84% втрати працездатності.
III група: 40-65% втрати працездатності.
Процедура:
Для встановлення інвалідності військовий має пройти медичну комісію, яка видає висновок про стан здоров'я та причини інвалідності.
Оскарження:
Якщо військовослужбовець не згоден з рішенням комісії, він має право його оскаржити.