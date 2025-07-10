Ветеран війни із ножем напав на лікаря у медзакладі Запоріжжя: його затримали. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі затримали 35-річного чоловіка, який увірвався до кабінету лікаря та погрожував йому фізичною розправою. На думку його батьків, все сталося через несправедливе рішення про встановлення їхньому сину, ветерану війну, відповідної групи інвалідності.

Про це повідомили в поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що подія сталася 10 липня в одній із лікарень Дніпровського району Запоріжжя.

Близько 15:40 до районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що пацієнт зачинився в кабінеті лікаря й погрожує йому розправою.

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Правоохоронці встановили, що чоловік зайшов до медичного кабінету з ножем, поводився агресивно, трощив меблі та намагався завдати лікарю тілесні ушкодження.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.

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Що кажуть батьки чоловіка?

Як пише "Суспільне", які поспілкувалися з батьками нападника, він –– десантник, доброволець, який з 2022 року воював під Авдіївкою.

Унаслідок поранень дістав численні осколкові ураження, має серйозні проблеми із зором та хребтом, проходив тривале лікування у госпіталях.

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Мати чоловіка розповіла, що на час проходження військово-лікарської комісії (4-5 місяців), родина утримувала сина лише на своїй пенсії.

"В мене пенсія 3 тисячі. І коли йому зателефонували, сказав, ми даємо третю групу пожиттєво, але цивільну. В нього нагороди, нехай би третя, але військова... А зараз він ніхто сліпий, хворий, на три тисячі. Ну і от... поки ми сюди добігли, він вже розгромив кабінет. Просто зайшов, каже: "я просто хочу подивитися вам в очі, що ви мені скажете. Як ви з бойовим пораненим військовим, за що ви так?" - пояснила вона.

Родина чоловіка вважає, що така несправедливість і відчуття безвиході стали причиною зриву ветерана війни, бо він "відчув себе покинутим системою".

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