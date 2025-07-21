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Новини Розмова Шмигаля з Рютте
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Шмигаль провів розмову з Рютте: говорили про закупівлю американської зброї

Рютте, Шмигаль

У понеділок, 21 липня, міністр оборони України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте після зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це глава оборонного відомства повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль та Рютте підбили підсумки засідання "Рамштайну" й скоординували подальшу роботу.

"Говорили також про нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, в тому числі системи Patriot, для України. Дякуємо всім країнам, які висловили готовність долучитися", - сказано в повідомленні.

Глава Міноборони подякував Рютте за сильну промову на підтримку нашої країни під час засідання Контактної групи.

"Будуємо міцне та дружнє партнерство задля сталого миру й безпеки", - додав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Денис Шмигаль перерахував ключові рішення зустрічі "Рамштайну".

Читайте також: Шмигаль озвучив підсумки "Рамштайну": Постачання систем Patriot і обслуговування F-16

Автор: 

зброя (7645) Рютте Марк (483) Шмигаль Денис (4723)


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Шмугаль - як там із закупівлею української далекобійної зброї? Вже 3.5 років війни.
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21.07.2025 22:14 Відповісти
Так он только пару дней как министр обороны. И вообще этим должен заниматься премьер-министр. Ээээ...стоп-стоп, тут что то не так!
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21.07.2025 22:17 Відповісти
Та на Рмштайнах завжди представляли владу Резніков -Умеров
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21.07.2025 22:45 Відповісти
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21.07.2025 23:42 Відповісти
 
 