Шмигаль провів розмову з Рютте: говорили про закупівлю американської зброї

У понеділок, 21 липня, міністр оборони України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте після зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це глава оборонного відомства повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль та Рютте підбили підсумки засідання "Рамштайну" й скоординували подальшу роботу.

"Говорили також про нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, в тому числі системи Patriot, для України. Дякуємо всім країнам, які висловили готовність долучитися", - сказано в повідомленні.

Глава Міноборони подякував Рютте за сильну промову на підтримку нашої країни під час засідання Контактної групи.

"Будуємо міцне та дружнє партнерство задля сталого миру й безпеки", - додав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Денис Шмигаль перерахував ключові рішення зустрічі "Рамштайну".

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