Шмыгаль провел беседу с Рютте: говорили о закупке американского оружия

В понедельник, 21 июля, министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте после встречи в формате "Рамштайн".

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль и Рютте подвели итоги заседания "Рамштайн" и скоординировали дальнейшую работу.

"Говорили также о новой инициативе, которая позволит союзникам закупать американское оружие, в том числе системы Patriot, для Украины. Спасибо всем странам, которые выразили готовность присоединиться", - сказано в сообщении.

Глава Минобороны поблагодарил Рютте за сильную речь в поддержку нашей страны во время заседания Контактной группы.

"Строим крепкое и дружеское партнерство для устойчивого мира и безопасности", - добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль перечислил ключевые решения встречи "Рамштайн".

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