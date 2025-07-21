Якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, РФ має залишитись без логістики, - Зеленський
Росія повинна залишитися без логістики завдяки далекобійним ударам Збройних сил України.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави повідомив, що "весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах".
"Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах, наших українських громадах. Різні регіони: від Харківщини та Сумщини до Франківська. Сильна атака була проти Києва. Значну частину "шахедів" і ракет вдалося збити. І кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО: потрібно більше систем, більше покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, вони мають залишитись без логістики", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а як насниться ***** без логістики🤮
хочете щоб кацапи мали проблеми з горючкою але сидіти без світла взагалі ?
п.с. мені пофіг, маю сес, власне споживання і взимку покриє.
1) Порох
2)Байден
3)Абама
4)Трамп
5)прибульці з Альфа Центавра.
нагадаю зефілітикам кацапи вже 4 рік бомбардують Україну тисячами ракет та десятками тисяч дронів.
логістика як ми всі бачимо діє...
Інші мабуть сцуть. Потужно сцуть
зе ж не сказало "я найвеличніший дав команду знищити логістику рускім"
Ну хоча б пообіцяй що підмога скоро надійде Перший мільон дронів. отоді як.. !!! Ух
это не про бюрократию, это про покуизм
@kowalskydonetsk
·
13 год
Щось останнім часом ми почали забувати що в тому році в Україні почали виробництва ракет: Рута, Пекло, Паляниця, Трембіта, довгий Нептун та випробували балістику☝️
Але сподіваюсь рибкi гуппі про це забудуть, додав зеля.
Чому по цих мостах (через річки, яри, автодороги) не прилітає щодня щось?
Наслідки атаки дронів на залізничну станцію в Каменеломі під Шахтами: почалися затримки поїздів - стоять у Звєрєво та Красной Сулінє.
З Ростова поїзди теж зупинились.
Ось, говорить правильно,а робить навпаки, в цьому фішка буратіно: а чому дали збудувати і не чіпають основну транспортну артерію на окуп.теоиторії залізницю Ростов-Крим?