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Новини Удари по логістиці РФ
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Якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, РФ має залишитись без логістики, - Зеленський

Володимир Зеленський

Росія повинна залишитися без логістики завдяки далекобійним ударам Збройних сил України.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави повідомив, що "весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах".

"Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах, наших українських громадах. Різні регіони: від Харківщини та Сумщини до Франківська. Сильна атака була проти Києва. Значну частину "шахедів" і ракет вдалося збити. І кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО: потрібно більше систем, більше покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, вони мають залишитись без логістики", - сказав президент.

Читайте також: Зеленський і Сирський обговорили далекобійні удари: Російська логістика має відчутно страждати

Автор: 

Зеленський Володимир (24803) Удари по РФ (428)


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Топ коментарі
+10
Дочекався таки, Найвеличнійшого! Можна йти спати...
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21.07.2025 22:31 Відповісти
+9
і хто має знищити їм логістику ?
1) Порох
2)Байден
3)Абама
4)Трамп
5)прибульці з Альфа Центавра.

нагадаю зефілітикам кацапи вже 4 рік бомбардують Україну тисячами ракет та десятками тисяч дронів.
логістика як ми всі бачимо діє...
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21.07.2025 22:33 Відповісти
+7
Царський указ - вибить кримського хана з ізюмського шляху.
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21.07.2025 22:28 Відповісти
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То відійди від калюжі, а то лапті прамокнут.
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21.07.2025 22:45 Відповісти
Царський указ - вибить кримського хана з ізюмського шляху.
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21.07.2025 22:28 Відповісти
Точно. А може дійсно, сценаристи Кварталу і малювали Безстрашному образ поведінки у ролі Президента із персонажів Куравльова і Яковлєва із комедійного фільму?
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21.07.2025 23:54 Відповісти
Дочекався таки, Найвеличнійшого! Можна йти спати...
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21.07.2025 22:31 Відповісти
точно?
а як насниться ***** без логістики🤮
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21.07.2025 22:35 Відповісти
Тоді настане безсоння , людина буде до ранку коменти на ЦН строчити
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21.07.2025 22:47 Відповісти
Не придурюйся, НПЗ ×ерач 24/7 - це ×уйловська точка G.
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21.07.2025 22:31 Відповісти
у нас також є така точка, це трансформатори 750 кВ...
хочете щоб кацапи мали проблеми з горючкою але сидіти без світла взагалі ?
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21.07.2025 22:36 Відповісти
Свідок чесного ×уйла чи просто обісрався на болотах?
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21.07.2025 23:06 Відповісти
проста фізика, у нас знищена вся маневрова генерація, кацапам реально залишилось лупанути по понижувалиних магістральних трасфроматорах і наступить блекаут..
п.с. мені пофіг, маю сес, власне споживання і взимку покриє.
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21.07.2025 23:14 Відповісти
Це не "фізика", а словесний пронос на кухні. ))
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21.07.2025 23:17 Відповісти
ну ну типу у вас краще
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21.07.2025 23:27 Відповісти
А що він не так написав? Потім будуть посполититі без освіти бігати по форуму і розповідати, що "ракетні атаки не впливають на генерацію, а енергію продають, каравул, зрада!!!"
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21.07.2025 23:40 Відповісти
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21.07.2025 23:18 Відповісти
і хто має знищити їм логістику ?
1) Порох
2)Байден
3)Абама
4)Трамп
5)прибульці з Альфа Центавра.

нагадаю зефілітикам кацапи вже 4 рік бомбардують Україну тисячами ракет та десятками тисяч дронів.
логістика як ми всі бачимо діє...
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21.07.2025 22:33 Відповісти
Порох вже потроху нищіть... Навіть бомбери дістає )) ще й на нуль встигає передавати.
Інші мабуть сцуть. Потужно сцуть
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21.07.2025 22:45 Відповісти
Ти назвав тих хто дійсно допомогав (Байден достатньо допоміг і тому 4-й рік у нас ЩЕ Є чим захищати країну і утилізувати пдрів) і дехто продовжує допомогати і зараз (Порох постачає принаймі ті ж самі "цукерки" та "аспірін", хоча зепдрси і тут блокують іноді ці поставки бо це ж ска Порох забере собі блдь рейтенги...), крім 3х останніх (трамп ще думає...людина"непердбачуваності"). А ось зепотужний, крім брехні із карманного ш.марфону про 1 млн. дронів, або 3тис.ракет на рік ні на що не спроможний - це факт!
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21.07.2025 22:56 Відповісти
малось на увазі що знищити логістику має хтось чи щось абстрактне.
зе ж не сказало "я найвеличніший дав команду знищити логістику рускім"
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21.07.2025 23:02 Відповісти
Зеленський ще мільярд дерев обіцяв щоб у цьому лісі кацапи заблукали.
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21.07.2025 23:45 Відповісти
По Сумам каби прилетіли... Террор кабами не рахується?
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21.07.2025 22:34 Відповісти
Про Суми нині мало хто згадує. Прилетіло і прилетіло. Це ж не в Київ, і не у Львів. Суми влада списала ще у 2022-му
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21.07.2025 23:15 Відповісти
якщо Путін так здурів на темі "шахедів і терору, вони мають залишитись без логістики" - грізний меседж крутого пацана, незрозуміло, правда, кому він адресований.
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21.07.2025 22:36 Відповісти
А щоб вони залишились без логістики треба указ президента України "Про заборону логістики Російської Федерації на території України та в прикордонних областях РФ." І все. Ач, як просто.
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21.07.2025 22:39 Відповісти
Ще потрібно рішення РНБО, без цього ніяк...
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21.07.2025 22:40 Відповісти
Ну це Умєров швидко надрукує.
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21.07.2025 23:41 Відповісти
А ну щас вдарь!! Вдарь бігом!! Вдар зараз Сапсанами, Громами... а ніт - відосиками....
Ну хоча б пообіцяй що підмога скоро надійде Перший мільон дронів. отоді як.. !!! Ух
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21.07.2025 22:41 Відповісти
Навіть якщо до цього чуда щось дойшло, то пізнувато, і ціною сотень тисяч українців і занепадом держави. Це не на колгоспі тренуватись.
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21.07.2025 22:45 Відповісти
Чим тобі колгосп не вгодив ... " У колгоспі добре жить - один робить , сім лежить . А як сонце припече , то і восьмий утече " Чим тобі не про сьогоденну бюрократичну машину і тих сбушників-набушників-прокурориків , що у лютому 2022 аж в Ужгороді дихання перевели , а депутатів спецпоїздами із-за кордону на засідання у ВР возили ?
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21.07.2025 22:53 Відповісти
"Чим тобі не про сьогоденну бюрократичну машину"

это не про бюрократию, это про покуизм
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21.07.2025 23:42 Відповісти
kowalskydonetsk🇺🇦
@kowalskydonetsk
·
13 год
Щось останнім часом ми почали забувати що в тому році в Україні почали виробництва ракет: Рута, Пекло, Паляниця, Трембіта, довгий Нептун та випробували балістику☝️
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21.07.2025 22:52 Відповісти
Не забулися , навіть кацапи залишки реактивного двигуна викладали , просто одна справа "почати виробництво " кількох штук на місяць чи на рік , а інша - так як кацапи , виготовляти шахеди сотнями на добу ((
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21.07.2025 22:56 Відповісти
Зеленський доручив наступного року (2025) виготовити три тисячі ракет і 30 тисяч далекобійних дронів.
Але сподіваюсь рибкi гуппі про це забудуть, додав зеля.
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21.07.2025 22:59 Відповісти
Так він вже раніше доручав мільярд дерев посадити , тому звикли вже до доручень , послухали та й по тому , головне на "марахвоні " ефірий час заповнили .
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21.07.2025 23:05 Відповісти
Чергова потужна балаболістична ракета полетіла від Зеленського.
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21.07.2025 22:53 Відповісти
антилопа-гну саме без маслопроводу ((
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21.07.2025 22:57 Відповісти
путін,залишайся без логістики.Це все?Щоб залишити кацапстан без логістики що треба?По щучьому бажанню не прокатить,мабуть,треба те що знищить логістику.Треба "Пекло","Рій дронів","Довга рука","Нептун","Сапсан",балістика.На фоні всього ти записував черговий свій відосики.Де воно все?.А ще ти казав що буде помста та асиметрична відповідь.Коли?
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21.07.2025 22:58 Відповісти
У цього Наполєончика з Аліекспресу в голові дитсадок. І мірило крутості, це пообзивати противника коли його поруч нема. В очі ж таке не скажеш. Ссикотно, і воля подавлена.
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21.07.2025 22:58 Відповісти
Скільки залізничних мостів на відстані, скажімо, від 0 до 100 км від кордону України?

Чому по цих мостах (через річки, яри, автодороги) не прилітає щодня щось?
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21.07.2025 23:18 Відповісти
@ (в перекладі):
Наслідки атаки дронів на залізничну станцію в Каменеломі під Шахтами: почалися затримки поїздів - стоять у Звєрєво та Красной Сулінє.
З Ростова поїзди теж зупинились.

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21.07.2025 23:24 Відповісти
вони спочатку їх тепловозами протягали, були затримки. потім полагодили і досить швидко розсмокталося. максимальні затримки за маршрутами були 6 годин, зменшують на перегонах.
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21.07.2025 23:59 Відповісти
четвертий рік війни і блазень вперше сказав щось путнє. Чи то йому текст промови написав хтось?
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21.07.2025 23:26 Відповісти
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21.07.2025 23:27 Відповісти
"Якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, РФ має залишитись без логістики, - Зеленський".
Ось, говорить правильно,а робить навпаки, в цьому фішка буратіно: а чому дали збудувати і не чіпають основну транспортну артерію на окуп.теоиторії залізницю Ростов-Крим?
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21.07.2025 23:28 Відповісти
"Я не знаю, что я сейчас сделаю! Я.. я.. сейчас уйду!" - (9 ярдів)
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21.07.2025 23:50 Відповісти
 
 