"Якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, РФ має залишитись без логістики, - Зеленський".

Росія повинна залишитися без логістики завдяки далекобійним ударам Збройних сил України.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави повідомив, що "весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах".

"Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах, наших українських громадах. Різні регіони: від Харківщини та Сумщини до Франківська. Сильна атака була проти Києва. Значну частину "шахедів" і ракет вдалося збити. І кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО: потрібно більше систем, більше покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, вони мають залишитись без логістики", - сказав президент.

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