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Если Путин так сошел с ума на теме "шахедов" и террора, РФ должна остаться без логистики, - Зеленский

Владимир Зеленский

Россия должна остаться без логистики благодаря дальнобойным ударам Вооруженных сил Украины.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сообщил, что "весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам".

"Сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам, нашим украинским общинам. Разные регионы: от Харьковщины и Сумщины до Франковска. Сильная атака была против Киева. Значительную часть "шахедов" и ракет удалось сбить. И каждая такая волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: нужно больше систем, больше покрытия нашей страны защитой. Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сдурел на теме "шахедов" и террора, они должны остаться без логистики", - сказал президент.

Читайте также: Зеленский и Сырский обсудили дальнобойные удары: Российская логистика должна ощутимо страдать

Зеленский Владимир (21291) Удары по РФ (426)


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Топ комментарии
+12
Царський указ - вибить кримського хана з ізюмського шляху.
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21.07.2025 22:28 Ответить
+12
Дочекався таки, Найвеличнійшого! Можна йти спати...
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21.07.2025 22:31 Ответить
+12
і хто має знищити їм логістику ?
1) Порох
2)Байден
3)Абама
4)Трамп
5)прибульці з Альфа Центавра.

нагадаю зефілітикам кацапи вже 4 рік бомбардують Україну тисячами ракет та десятками тисяч дронів.
логістика як ми всі бачимо діє...
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21.07.2025 22:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
То відійди від калюжі, а то лапті прамокнут.
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21.07.2025 22:45 Ответить
Царський указ - вибить кримського хана з ізюмського шляху.
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21.07.2025 22:28 Ответить
Точно. А може дійсно, сценаристи Кварталу і малювали Безстрашному образ поведінки у ролі Президента із персонажів Куравльова і Яковлєва із комедійного фільму?
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21.07.2025 23:54 Ответить
Дочекався таки, Найвеличнійшого! Можна йти спати...
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21.07.2025 22:31 Ответить
точно?
а як насниться ***** без логістики🤮
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21.07.2025 22:35 Ответить
Тоді настане безсоння , людина буде до ранку коменти на ЦН строчити
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21.07.2025 22:47 Ответить
Не придурюйся, НПЗ ×ерач 24/7 - це ×уйловська точка G.
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21.07.2025 22:31 Ответить
у нас також є така точка, це трансформатори 750 кВ...
хочете щоб кацапи мали проблеми з горючкою але сидіти без світла взагалі ?
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21.07.2025 22:36 Ответить
Свідок чесного ×уйла чи просто обісрався на болотах?
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21.07.2025 23:06 Ответить
проста фізика, у нас знищена вся маневрова генерація, кацапам реально залишилось лупанути по понижувалиних магістральних трасфроматорах і наступить блекаут..
п.с. мені пофіг, маю сес, власне споживання і взимку покриє.
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21.07.2025 23:14 Ответить
Це не "фізика", а словесний пронос на кухні. ))
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21.07.2025 23:17 Ответить
ну ну типу у вас краще
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21.07.2025 23:27 Ответить
А що він не так написав? Потім будуть посполититі без освіти бігати по форуму і розповідати, що "ракетні атаки не впливають на генерацію, а енергію продають, каравул, зрада!!!"
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21.07.2025 23:40 Ответить
Все він не так написав.
Якби ***** міг залишити нас без світла він давно би це зробив. А вже після цього міг би запропонувати нам "енергетичне перемир'я".
Люди які вірять ніби ******* не насрати на економічні втрати заради геноциду українців - невиліковні дятли.
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22.07.2025 00:06 Ответить
***** довело нашу енергосистему до критичної межі, вона вся тримається на АЕС.
декілька ударів по трансформаторах 750 400 кВ. і все амба, але цей аргумент то як удар ЯЗ чи знищення плотини Київської ГЕС може бути використаний у крайньому випадку.
думати потрібно трохи ширше.
тому перш ніж шукати точки джи у кацапні спочатку подумайте про наші.
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22.07.2025 00:14 Ответить
Ще один тунгус причмелений обісрався на болотах. Ватна прошм@нда спалилася на "посполитих". ))
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22.07.2025 00:15 Ответить
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21.07.2025 23:18 Ответить
і хто має знищити їм логістику ?
1) Порох
2)Байден
3)Абама
4)Трамп
5)прибульці з Альфа Центавра.

нагадаю зефілітикам кацапи вже 4 рік бомбардують Україну тисячами ракет та десятками тисяч дронів.
логістика як ми всі бачимо діє...
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21.07.2025 22:33 Ответить
Порох вже потроху нищіть... Навіть бомбери дістає )) ще й на нуль встигає передавати.
Інші мабуть сцуть. Потужно сцуть
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21.07.2025 22:45 Ответить
Ти назвав тих хто дійсно допомогав (Байден достатньо допоміг і тому 4-й рік у нас ЩЕ Є чим захищати країну і утилізувати пдрів) і дехто продовжує допомогати і зараз (Порох постачає принаймі ті ж самі "цукерки" та "аспірін", хоча зепдрси і тут блокують іноді ці поставки бо це ж ска Порох забере собі блдь рейтенги...), крім 3х останніх (трамп ще думає...людина"непердбачуваності"). А ось зепотужний, крім брехні із карманного ш.марфону про 1 млн. дронів, або 3тис.ракет на рік ні на що не спроможний - це факт!
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21.07.2025 22:56 Ответить
малось на увазі що знищити логістику має хтось чи щось абстрактне.
зе ж не сказало "я найвеличніший дав команду знищити логістику рускім"
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21.07.2025 23:02 Ответить
Зеленський ще мільярд дерев обіцяв щоб у цьому лісі кацапи заблукали.
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21.07.2025 23:45 Ответить
дурак что ли
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22.07.2025 00:22 Ответить
По Сумам каби прилетіли... Террор кабами не рахується?
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21.07.2025 22:34 Ответить
Про Суми нині мало хто згадує. Прилетіло і прилетіло. Це ж не в Київ, і не у Львів. Суми влада списала ще у 2022-му
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21.07.2025 23:15 Ответить
якщо Путін так здурів на темі "шахедів і терору, вони мають залишитись без логістики" - грізний меседж крутого пацана, незрозуміло, правда, кому він адресований.
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21.07.2025 22:36 Ответить
А щоб вони залишились без логістики треба указ президента України "Про заборону логістики Російської Федерації на території України та в прикордонних областях РФ." І все. Ач, як просто.
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21.07.2025 22:39 Ответить
Ще потрібно рішення РНБО, без цього ніяк...
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21.07.2025 22:40 Ответить
Ну це Умєров швидко надрукує.
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21.07.2025 23:41 Ответить
А ну щас вдарь!! Вдарь бігом!! Вдар зараз Сапсанами, Громами... а ніт - відосиками....
Ну хоча б пообіцяй що підмога скоро надійде Перший мільон дронів. отоді як.. !!! Ух
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21.07.2025 22:41 Ответить
Навіть якщо до цього чуда щось дойшло, то пізнувато, і ціною сотень тисяч українців і занепадом держави. Це не на колгоспі тренуватись.
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21.07.2025 22:45 Ответить
Чим тобі колгосп не вгодив ... " У колгоспі добре жить - один робить , сім лежить . А як сонце припече , то і восьмий утече " Чим тобі не про сьогоденну бюрократичну машину і тих сбушників-набушників-прокурориків , що у лютому 2022 аж в Ужгороді дихання перевели , а депутатів спецпоїздами із-за кордону на засідання у ВР возили ?
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21.07.2025 22:53 Ответить
"Чим тобі не про сьогоденну бюрократичну машину"

это не про бюрократию, это про покуизм
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21.07.2025 23:42 Ответить
kowalskydonetsk🇺🇦
@kowalskydonetsk
·
13 год
Щось останнім часом ми почали забувати що в тому році в Україні почали виробництва ракет: Рута, Пекло, Паляниця, Трембіта, довгий Нептун та випробували балістику☝️
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21.07.2025 22:52 Ответить
Не забулися , навіть кацапи залишки реактивного двигуна викладали , просто одна справа "почати виробництво " кількох штук на місяць чи на рік , а інша - так як кацапи , виготовляти шахеди сотнями на добу ((
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21.07.2025 22:56 Ответить
Зеленський доручив наступного року (2025) виготовити три тисячі ракет і 30 тисяч далекобійних дронів.
Але сподіваюсь рибкi гуппі про це забудуть, додав зеля.
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21.07.2025 22:59 Ответить
Так він вже раніше доручав мільярд дерев посадити , тому звикли вже до доручень , послухали та й по тому , головне на "марахвоні " ефірий час заповнили .
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21.07.2025 23:05 Ответить
Чергова потужна балаболістична ракета полетіла від Зеленського.
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21.07.2025 22:53 Ответить
антилопа-гну саме без маслопроводу ((
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21.07.2025 22:57 Ответить
путін,залишайся без логістики.Це все?Щоб залишити кацапстан без логістики що треба?По щучьому бажанню не прокатить,мабуть,треба те що знищить логістику.Треба "Пекло","Рій дронів","Довга рука","Нептун","Сапсан",балістика.На фоні всього ти записував черговий свій відосики.Де воно все?.А ще ти казав що буде помста та асиметрична відповідь.Коли?
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21.07.2025 22:58 Ответить
У цього Наполєончика з Аліекспресу в голові дитсадок. І мірило крутості, це пообзивати противника коли його поруч нема. В очі ж таке не скажеш. Ссикотно, і воля подавлена.
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21.07.2025 22:58 Ответить
Скільки залізничних мостів на відстані, скажімо, від 0 до 100 км від кордону України?

Чому по цих мостах (через річки, яри, автодороги) не прилітає щодня щось?
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21.07.2025 23:18 Ответить
@ (в перекладі):
Наслідки атаки дронів на залізничну станцію в Каменеломі під Шахтами: почалися затримки поїздів - стоять у Звєрєво та Красной Сулінє.
З Ростова поїзди теж зупинились.

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21.07.2025 23:24 Ответить
вони спочатку їх тепловозами протягали, були затримки. потім полагодили і досить швидко розсмокталося. максимальні затримки за маршрутами були 6 годин, зменшують на перегонах.
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21.07.2025 23:59 Ответить
Тут - інша інформація:

https://pbs.twimg.com/media/GwXmHzOWgAAT0VY?format=jpg&name=small
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22.07.2025 00:08 Ответить
четвертий рік війни і блазень вперше сказав щось путнє. Чи то йому текст промови написав хтось?
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21.07.2025 23:26 Ответить
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21.07.2025 23:27 Ответить
"Якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, РФ має залишитись без логістики, - Зеленський".
Ось, говорить правильно,а робить навпаки, в цьому фішка буратіно: а чому дали збудувати і не чіпають основну транспортну артерію на окуп.теоиторії залізницю Ростов-Крим?
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21.07.2025 23:28 Ответить
"Я не знаю, что я сейчас сделаю! Я.. я.. сейчас уйду!" - (9 ярдів)
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21.07.2025 23:50 Ответить
логістіка рф! стой раз-два!
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22.07.2025 00:18 Ответить
 
 