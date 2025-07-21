Если Путин так сошел с ума на теме "шахедов" и террора, РФ должна остаться без логистики, - Зеленский
Россия должна остаться без логистики благодаря дальнобойным ударам Вооруженных сил Украины.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства сообщил, что "весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам".
"Сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам, нашим украинским общинам. Разные регионы: от Харьковщины и Сумщины до Франковска. Сильная атака была против Киева. Значительную часть "шахедов" и ракет удалось сбить. И каждая такая волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: нужно больше систем, больше покрытия нашей страны защитой. Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сдурел на теме "шахедов" и террора, они должны остаться без логистики", - сказал президент.
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а як насниться ***** без логістики🤮
хочете щоб кацапи мали проблеми з горючкою але сидіти без світла взагалі ?
п.с. мені пофіг, маю сес, власне споживання і взимку покриє.
Якби ***** міг залишити нас без світла він давно би це зробив. А вже після цього міг би запропонувати нам "енергетичне перемир'я".
Люди які вірять ніби ******* не насрати на економічні втрати заради геноциду українців - невиліковні дятли.
декілька ударів по трансформаторах 750 400 кВ. і все амба, але цей аргумент то як удар ЯЗ чи знищення плотини Київської ГЕС може бути використаний у крайньому випадку.
думати потрібно трохи ширше.
тому перш ніж шукати точки джи у кацапні спочатку подумайте про наші.
1) Порох
2)Байден
3)Абама
4)Трамп
5)прибульці з Альфа Центавра.
нагадаю зефілітикам кацапи вже 4 рік бомбардують Україну тисячами ракет та десятками тисяч дронів.
логістика як ми всі бачимо діє...
Інші мабуть сцуть. Потужно сцуть
зе ж не сказало "я найвеличніший дав команду знищити логістику рускім"
Ну хоча б пообіцяй що підмога скоро надійде Перший мільон дронів. отоді як.. !!! Ух
это не про бюрократию, это про покуизм
@kowalskydonetsk
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13 год
Щось останнім часом ми почали забувати що в тому році в Україні почали виробництва ракет: Рута, Пекло, Паляниця, Трембіта, довгий Нептун та випробували балістику☝️
Але сподіваюсь рибкi гуппі про це забудуть, додав зеля.
Чому по цих мостах (через річки, яри, автодороги) не прилітає щодня щось?
Наслідки атаки дронів на залізничну станцію в Каменеломі під Шахтами: почалися затримки поїздів - стоять у Звєрєво та Красной Сулінє.
З Ростова поїзди теж зупинились.
https://pbs.twimg.com/media/GwXmHzOWgAAT0VY?format=jpg&name=small
Ось, говорить правильно,а робить навпаки, в цьому фішка буратіно: а чому дали збудувати і не чіпають основну транспортну артерію на окуп.теоиторії залізницю Ростов-Крим?