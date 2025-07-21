Если Путин так сошел с ума на теме "шахедов" и террора, РФ должна остаться без логистики, - Зеленский

Россия должна остаться без логистики благодаря дальнобойным ударам Вооруженных сил Украины.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сообщил, что "весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам".

"Сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам, нашим украинским общинам. Разные регионы: от Харьковщины и Сумщины до Франковска. Сильная атака была против Киева. Значительную часть "шахедов" и ракет удалось сбить. И каждая такая волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: нужно больше систем, больше покрытия нашей страны защитой. Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сдурел на теме "шахедов" и террора, они должны остаться без логистики", - сказал президент.

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