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Новини Витрати на оборону
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Наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону, - Шмигаль

Скільки коштів на оборону потрібно Україні у 2026 році

Україна у 2026 році потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", - зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна зі свого боку готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями.

"Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі — посилить і наших партнерів", - додав міністр оборони.

Читайте: Шмигаль провів розмову з Рютте: говорили про закупівлю американської зброї

Автор: 

оборона (4875) Шмигаль Денис (4727)


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Топ коментарі
+11
З такими темпами знищення вимог СЄ ви отримаєте пісюна козячого
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22.07.2025 12:39 Відповісти
+6
а я предлагаю у тех кто разворовал страну с2019 года
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22.07.2025 12:45 Відповісти
+4
Предлагаю взять эти средства у тех кто с 1991 по 2013 год торговал украинскими танками, бетеэрами, кольчугами, системами ПВО С300, ракетами, снарядами, патронами, автоматами, пулеметами, минометами, бронемашинами и так далее военным имуществом на экспорт!
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22.07.2025 12:42 Відповісти
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Конфіскуйте врешті крадені кацапські гроші. Там більше 300 мільярдів...
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22.07.2025 12:38 Відповісти
З такими темпами знищення вимог СЄ ви отримаєте пісюна козячого
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22.07.2025 12:39 Відповісти
Апетит приходить під час їжі🤣🤣🤣
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22.07.2025 12:45 Відповісти
Предлагаю взять эти средства у тех кто с 1991 по 2013 год торговал украинскими танками, бетеэрами, кольчугами, системами ПВО С300, ракетами, снарядами, патронами, автоматами, пулеметами, минометами, бронемашинами и так далее военным имуществом на экспорт!
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22.07.2025 12:42 Відповісти
а я предлагаю у тех кто разворовал страну с2019 года
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22.07.2025 12:45 Відповісти
А тех кто разворовывал страну до 2019 понять и простить?
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22.07.2025 12:46 Відповісти
Зеботня, не гони конячок, премії не буде
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22.07.2025 13:01 Відповісти
Мурадик ты расстроился что твоего побратима порохобота с НАБУ уже вычистили? Не расстраивайся ты следующий!
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22.07.2025 13:04 Відповісти
Ну і до 19 крали не менше
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22.07.2025 12:46 Відповісти
До 2019 всі крадії як Мати Тереза, в порівнянні з тими хто з 2019,але те що всіх треба на стовпи то 1000%.
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22.07.2025 12:50 Відповісти
Не путай крадіїїв з мародерами
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22.07.2025 13:04 Відповісти
Сііженький зєлєбот, сьогоднішній. Коментує все підряд , не розгинаючи спини.
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22.07.2025 12:51 Відповісти
Вузькочелюсних кацапок пчолкіних ніхто не питав.
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22.07.2025 12:55 Відповісти
🔥🔥🔥
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22.07.2025 13:18 Відповісти
Сідай під церквою і проси . Особливо після вчорашніх і сьогоднішніх комедій .
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22.07.2025 12:43 Відповісти
На посаді прем'єр-міністра його забаганки були скромніші
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22.07.2025 12:43 Відповісти
Ну це 0,6% від ВВП ЄС. А враховуючи, що вони з нами до кінця й готові зробити все можливе заради захисту цивілізованого світу від диктатури - це геть не повинно бути проблемою.
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22.07.2025 12:44 Відповісти
Ну даже если 10% прилипнет к потнім ручкам Зе тоже нехилая сумма
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22.07.2025 12:47 Відповісти
Язиками вони готові плескати до кінця
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22.07.2025 12:47 Відповісти
Це факт, але гроші даватимуть, нікуди вони не дінуться. Поки війна, платитимуть. Та й що таке гроші, коли сидиш собі в теплі. Це як закидати донати (та ше й невеликі в порівнянні з доходом) тим хто десь далеко воює.
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22.07.2025 12:52 Відповісти
Дивлячись на дії зелених лідорів, у наступному році буде шляпа, а не лярди
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22.07.2025 12:46 Відповісти
з яких тварини зеленського можуть красти-навіть набу для цього знищили
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22.07.2025 12:46 Відповісти
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22.07.2025 12:48 Відповісти
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22.07.2025 12:51 Відповісти
Майже по Маяковському: говорим Україна, маємо на увазі кишені зелених мародерів.
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22.07.2025 12:48 Відповісти
37 мільярдів ми вкрали… Ой, вклали в фортифікації!

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22.07.2025 12:49 Відповісти
Тварюка такая... Вот посмотрите, украинцы 73% что на самом деле торговля на крови!
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22.07.2025 12:55 Відповісти
Зєля знищує НАБУ і САП, як останні структури ЄС.
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22.07.2025 13:04 Відповісти
В Україні всі структури мають бути українськими крапка
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22.07.2025 13:19 Відповісти
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22.07.2025 13:12 Відповісти
Vojeni biudzet u kacapov gde to 85 mlr evro,a tut on xocet 120 mlrd?Nemcev vojeni biudzet 77mlrd evro v god.
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22.07.2025 13:15 Відповісти
"сколько вам нужно для счастья, шмыгаль?"
"120 млрд."
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22.07.2025 13:17 Відповісти
 
 