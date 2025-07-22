Наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону, - Шмигаль

Україна у 2026 році потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", - зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна зі свого боку готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями.

"Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі — посилить і наших партнерів", - додав міністр оборони.

Читайте: Шмигаль провів розмову з Рютте: говорили про закупівлю американської зброї