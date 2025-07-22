В следующем году Украина будет нуждаться, как минимум, в $120 млрд на оборону, - Шмыгаль

Украина в 2026 году потребует не менее 120 млрд долларов на оборону.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО", - отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина со своей стороны готова делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями.

"Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах. Во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе - усилит и наших партнеров", - добавил министр обороны.

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