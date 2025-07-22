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Новости Расходы на оборону
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В следующем году Украина будет нуждаться, как минимум, в $120 млрд на оборону, - Шмыгаль

Сколько средств на оборону нужно Украине в 2026 году

Украина в 2026 году потребует не менее 120 млрд долларов на оборону.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО", - отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина со своей стороны готова делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями.

"Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах. Во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе - усилит и наших партнеров", - добавил министр обороны.

Читайте: Шмыгаль провел разговор с Рютте: говорили о закупке американского оружия

Автор: 

оборона (5265) Шмыгаль Денис (2774)


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Топ комментарии
+11
З такими темпами знищення вимог СЄ ви отримаєте пісюна козячого
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22.07.2025 12:39 Ответить
+6
а я предлагаю у тех кто разворовал страну с2019 года
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22.07.2025 12:45 Ответить
+4
Предлагаю взять эти средства у тех кто с 1991 по 2013 год торговал украинскими танками, бетеэрами, кольчугами, системами ПВО С300, ракетами, снарядами, патронами, автоматами, пулеметами, минометами, бронемашинами и так далее военным имуществом на экспорт!
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22.07.2025 12:42 Ответить
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Конфіскуйте врешті крадені кацапські гроші. Там більше 300 мільярдів...
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22.07.2025 12:38 Ответить
З такими темпами знищення вимог СЄ ви отримаєте пісюна козячого
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22.07.2025 12:39 Ответить
Апетит приходить під час їжі🤣🤣🤣
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22.07.2025 12:45 Ответить
Предлагаю взять эти средства у тех кто с 1991 по 2013 год торговал украинскими танками, бетеэрами, кольчугами, системами ПВО С300, ракетами, снарядами, патронами, автоматами, пулеметами, минометами, бронемашинами и так далее военным имуществом на экспорт!
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22.07.2025 12:42 Ответить
а я предлагаю у тех кто разворовал страну с2019 года
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22.07.2025 12:45 Ответить
А тех кто разворовывал страну до 2019 понять и простить?
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22.07.2025 12:46 Ответить
Зеботня, не гони конячок, премії не буде
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22.07.2025 13:01 Ответить
Мурадик ты расстроился что твоего побратима порохобота с НАБУ уже вычистили? Не расстраивайся ты следующий!
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22.07.2025 13:04 Ответить
Ну і до 19 крали не менше
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22.07.2025 12:46 Ответить
До 2019 всі крадії як Мати Тереза, в порівнянні з тими хто з 2019,але те що всіх треба на стовпи то 1000%.
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22.07.2025 12:50 Ответить
Не путай крадіїїв з мародерами
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22.07.2025 13:04 Ответить
Сііженький зєлєбот, сьогоднішній. Коментує все підряд , не розгинаючи спини.
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22.07.2025 12:51 Ответить
Вузькочелюсних кацапок пчолкіних ніхто не питав.
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22.07.2025 12:55 Ответить
🔥🔥🔥
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22.07.2025 13:18 Ответить
Сідай під церквою і проси . Особливо після вчорашніх і сьогоднішніх комедій .
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22.07.2025 12:43 Ответить
На посаді прем'єр-міністра його забаганки були скромніші
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22.07.2025 12:43 Ответить
Ну це 0,6% від ВВП ЄС. А враховуючи, що вони з нами до кінця й готові зробити все можливе заради захисту цивілізованого світу від диктатури - це геть не повинно бути проблемою.
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22.07.2025 12:44 Ответить
Ну даже если 10% прилипнет к потнім ручкам Зе тоже нехилая сумма
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22.07.2025 12:47 Ответить
Язиками вони готові плескати до кінця
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22.07.2025 12:47 Ответить
Це факт, але гроші даватимуть, нікуди вони не дінуться. Поки війна, платитимуть. Та й що таке гроші, коли сидиш собі в теплі. Це як закидати донати (та ше й невеликі в порівнянні з доходом) тим хто десь далеко воює.
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22.07.2025 12:52 Ответить
Не обманюй сам себе...Вони вже зброю давали-віддали старе 50 річне шоб собі купити нове
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22.07.2025 13:27 Ответить
Дивлячись на дії зелених лідорів, у наступному році буде шляпа, а не лярди
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22.07.2025 12:46 Ответить
з яких тварини зеленського можуть красти-навіть набу для цього знищили
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22.07.2025 12:46 Ответить
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22.07.2025 12:48 Ответить
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22.07.2025 12:51 Ответить
Майже по Маяковському: говорим Україна, маємо на увазі кишені зелених мародерів.
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22.07.2025 12:48 Ответить
37 мільярдів ми вкрали… Ой, вклали в фортифікації!

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22.07.2025 12:49 Ответить
Тварюка такая... Вот посмотрите, украинцы 73% что на самом деле торговля на крови!
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22.07.2025 12:55 Ответить
Зєля знищує НАБУ і САП, як останні структури ЄС.
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22.07.2025 13:04 Ответить
В Україні всі структури мають бути українськими крапка
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22.07.2025 13:19 Ответить
Українські структури здатні лише красти, не доросли ще мавпенята до самостійного відповідального життя. У них бути на горі ЦК, який керує, дає та наказує, а головне радянське правило - нє помайн нє вор досі в головах.
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22.07.2025 13:27 Ответить
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22.07.2025 13:12 Ответить
Vojeni biudzet u kacapov gde to 85 mlr evro,a tut on xocet 120 mlrd?Nemcev vojeni biudzet 77mlrd evro v god.
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22.07.2025 13:15 Ответить
"сколько вам нужно для счастья, шмыгаль?"
"120 млрд."
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22.07.2025 13:17 Ответить
 
 