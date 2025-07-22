Сметанін тимчасово виконуватиме обов’язки гендиректора "Укроборонпрому"

Германа Сметаніна призначили виконувачем обов’язків генерального директора "Укроборонпрому" Це сталося після того, як Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке він очолював, передали під управління Міноборони.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

Наглядова рада компанії ухвалила рішення про призначення Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора після того, як попередній керівник Олег Гуляк перейшов на іншу посаду.

Також наглядова рада оголосила конкурс на посаду генерального директора "Укроборонпрому": Герман Сметанін та інші претенденти з відповідними фаховими компетенціями зможуть взяти участь у конкурсі на загальних умовах.

Підбір кандидатів та їхню попередню оцінку проводитиме українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яке спеціалізується на пошуку керівників вищої ланки. Відбір розпочнеться 28 липня 2025 року.

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Нагадаємо, Олег Гуляк очолив "Укроборонпром" у жовтні 2024 року. Він з вересня 2024 року тимчасово виконував обов’язки гендиректора.

Гуляк був тимчасовим керівником "Укроборонпрому" після звільнення Германа Сметаніна, якого призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. До цього Сметанін керував "Укроборонпромом".