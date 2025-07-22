Сметанин временно будет исполнять обязанности гендиректора "Укроборонпрома"

Германа Сметанина назначили исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома". Это произошло после того, как Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое он возглавлял, передали под управление Минобороны.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

Наблюдательный совет компании принял решение о назначении Сметанина исполняющим обязанности генерального директора после того, как предыдущий руководитель Олег Гуляк перешел на другую должность.

Также наблюдательный совет объявил конкурс на должность генерального директора "Укроборонпрома": Герман Сметанин и другие претенденты с соответствующими профессиональными компетенциями смогут принять участие в конкурсе на общих условиях.

Подбор кандидатов и их предварительную оценку будет проводить украинское представительство международной компании Odgers Berndtson, которое специализируется на поиске руководителей высшего звена. Отбор начнется 28 июля 2025 года.

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Напомним, Олег Гуляк возглавил "Укроборонпром" в октябре 2024 года. Он с сентября 2024 года временно исполнял обязанности гендиректора.

Гуляк был временным руководителем "Укроборонпрома" после увольнения Германа Сметанина, которого назначили министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого Сметанин руководил "Укроборонпромом".