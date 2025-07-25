Для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно 6 млрд доларів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно 6 млрд доларів, а загалом на виробництво ракет, дронів різних типів та РЕБів у рік необхідно витратити 25 млрд дол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Liga.net

"Виробництво дронів-перехоплювачів почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Ціна виробництва – різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново - 6 мільярдів доларів", - розповів Зеленський.

Він відзначив, що загалом на рік для виробництва дронів різних типів, РЕБів та ракет потрібно 25 млрд доларів.

"Українське виробництво дронів на сьогодні вимагає, щоб ми нормально працювали, 25 мільярдів на рік. Ракети, дрони, РЕБи, оцей напрямок – 25 мільярдів", - зазначив глава держави.

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