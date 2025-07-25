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Новини Індустрія дронів
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Для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно 6 млрд доларів, - Зеленський

Почалося виробництво дронів-перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський заявив, що для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно 6 млрд доларів, а загалом на виробництво ракет, дронів різних типів та РЕБів у рік необхідно витратити 25 млрд дол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Liga.net

"Виробництво дронів-перехоплювачів почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Ціна виробництва – різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново - 6 мільярдів доларів", - розповів Зеленський.

Він відзначив, що загалом на рік для виробництва дронів різних типів, РЕБів та ракет потрібно 25 млрд доларів.

"Українське виробництво дронів на сьогодні вимагає, щоб ми нормально працювали, 25 мільярдів на рік. Ракети, дрони, РЕБи, оцей напрямок – 25 мільярдів", - зазначив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова викупити всі дрони-перехоплювачі, які виготовлять цього року, - Федоров

Автор: 

Зеленський Володимир (24851) виробництво (1697) дрони (5165)


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Топ коментарі
+21
Они потрачены на брехомарафон и на дикие зарплаты дармоедам держслужбовцам.
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25.07.2025 12:15 Відповісти
+19
Там під законом про ліквідацію САП,НАБУ лежать,візьми.
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25.07.2025 12:14 Відповісти
+16
А ти сунь руку до власної кишені - огуєєш!
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25.07.2025 12:15 Відповісти
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Там під законом про ліквідацію САП,НАБУ лежать,візьми.
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25.07.2025 12:14 Відповісти
Пристрелити скаженних зелених собак та п'ять, шість дефективних менеджерів з їх дружками та подружками, то витрати скоротяться в 10 разів
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25.07.2025 12:44 Відповісти
І конфіскувати все у дефективних - то ще й у плюсі залишимось.
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25.07.2025 13:01 Відповісти
Хай у дЄрмака візьме, або у скумбрії, накрали немало, почніть ділитися! 🤬
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25.07.2025 13:11 Відповісти
І що, партнери вже встигли покласти ?

.
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25.07.2025 12:46 Відповісти
А ти сунь руку до власної кишені - огуєєш!
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25.07.2025 12:15 Відповісти
У всьому винен Обама Порошенко...

.
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25.07.2025 12:47 Відповісти
Они потрачены на брехомарафон и на дикие зарплаты дармоедам держслужбовцам.
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25.07.2025 12:15 Відповісти
Удари у відповідь по москві вітчизняною балістикою коштують набагаторазів дешевше. А ефект буде значно кращим.
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25.07.2025 12:16 Відповісти
вітчизняна лише є балоболістична.
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25.07.2025 12:20 Відповісти
Ракетний комплекс ГРОМ-2 при попередниках вироблялт серійно.
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25.07.2025 12:22 Відповісти
виробляють?просте питання -а де він примініється фатично,ну окрім кількох випадків на початку??він йде на експорт??скирдується в той час коли гинуть люди??чи все ж таки виготовлення зупино і всі ваші спічі це пропагандичні гасла??
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25.07.2025 12:33 Відповісти
ніхто не буде виробляти,поки Єлдак агент ФСБ керує країною
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25.07.2025 12:48 Відповісти
з моменту,коли Єлдак взяв все в свої руки,гра пішла тільки в одні ворота
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25.07.2025 12:50 Відповісти
Влад #584963 - ракетний комплекс при попередниках вироблялвся серійно. Клаван виробництво вітчизняної зброї вирішив не фінансувати ще в середині 2019 р.
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25.07.2025 12:50 Відповісти
Оманська Гнида з кумом Чернишовим та другом Міндічем порахували скільки їм для "щастя" треба

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25.07.2025 12:17 Відповісти
судячі з всього навіть не ,,багато,, а більш схоже на ставку ,,всі,,
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25.07.2025 12:34 Відповісти
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25.07.2025 12:39 Відповісти
Зеля вводи налоги со своего Лохоэлектората, пусть они платят
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25.07.2025 12:17 Відповісти
+💯 👍🏿!

це буде " налог на тупість"

.
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25.07.2025 12:50 Відповісти
Це десь 3000+ ракет тамагавк. 3000 Тамагавк можуть розїбати пів кацапстану, диви і не ************ перехоплювачі дронів.
Чи ми лише їбалом будемо ловити все що вони зможуть виробити і запустити?
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25.07.2025 12:18 Відповісти
ні ,гроші підуть на кращі цілі,благоденствіє та щастя особистих сімей на нащадків,він же так і каже-дайте гроші
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25.07.2025 12:36 Відповісти
...і обязатєльно Велике будівництво !

.
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25.07.2025 12:51 Відповісти
Так може ти Сонцесяйний продась свою вілу в Італії і задонатиш разом з потужними менеджерами. Один з потужних менеджерів Портнов здох, другий Шурма награбивши міліони втік вніметчину. На днях поліція Німетчини і НАБУ провила в нього обшуки. Тому і ЗЕля тобі підгорів пердак
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25.07.2025 12:21 Відповісти
В реальності - на порядок менше. Все інше з 6 млрд - "відкат" "міндичам і ко".
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25.07.2025 12:22 Відповісти
25 миллиардов долларов в год. Офигеть. Это вообще-то огромные деньги. На Западе деньги на деревьях не растут.
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25.07.2025 12:22 Відповісти
25 мільярдів долярів це :
3 атомних авіаносця
3 авіаносні групи літаків типу Ф18 по 90 шт на кожному
3 групи гелікоптерів підтримки
3 групи уларних БПЛА дального радіусу дії
3 комплектия різноманітної зброї для 270 літаків враховуючи і ядерну зброю.
Це по цінам в США

В Україні 25 мільярдів- жалюгідна купка китайського пластмасового лайна.
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25.07.2025 12:40 Відповісти
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25.07.2025 12:24 Відповісти
Вивертайте кишені
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25.07.2025 12:25 Відповісти
***, так їх же вже виро***ють. Чи я брешу, а зеленський перестав після переляку з протестами?
Дешевше розробити свій винищувач 5 покоління і наробити їх купу.
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25.07.2025 12:27 Відповісти
6 мільярдлів доларів США в марафоні, фрідомі, офісі президента і друзів Зе.
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25.07.2025 12:30 Відповісти
Потряси своих друзей. Там намного больше будет. И к себе в тумбочку заглянь.
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25.07.2025 12:33 Відповісти
Чернишов один більше украв , а ще міндічі агрохімії завгоспи яйцголові там у 10 раз більше украли лише за пів року
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25.07.2025 12:33 Відповісти
Тобто грошей нема але є плани. Оптимістично...
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25.07.2025 12:34 Відповісти
6 млрд?
Порийся у шухлядці з останнього розкрадання щось точно залишилося!
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25.07.2025 12:38 Відповісти
Чотири компанії - хороші..
Скоро поїду піаритись щоб спалити розташування????
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25.07.2025 12:44 Відповісти
В Міндіча і Чернишова візьми. Ви вкрали, що можете самі профінансувати.
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25.07.2025 12:45 Відповісти
Вартість зенітної установки з ШІ, яка працює в автоматичному режимі проти «шахедів», - 6 мільйонів гривень.

150 таких установок на площу в 310 км² - це всього 1 установка на кожні 2 квадратні кілометри міста. Загальна вартість - 1 мільярд гривень. Гривень, не доларів.

І ще.

В Україні розробили власну систему протиповітряної оборони - Sky Sentinel.

Вона в автоматичному режимі виявляє й уражає повітряні цілі, у тому числі дрони-камікадзе типу Shahed та розвідувальні БПЛА.

Sky Sentinel - це зенітна установка, керована штучним інтелектом. Турель обертається навколо своєї осі та здатна вражати цілі, що рухаються зі швидкістю до 800 км/год.

В основі - великокаліберний кулемет M2 Browning, який досі використовують на «пікапах».

Система отримує дані з радара, розпізнає ціль, розраховує траєкторію та відкриває вогонь - без участі оператора.

Невже немає 1 мільярда гривень - не доларів - у жодному бюджеті? Ні в київському, ні в державному, ні в наших обласному чи міському?

Невже наші харківські 16+ народних депутатів не можуть гуртом пройтись по кабінетах у Києві, оголосити страйк?

Усім 16+ - вийти разом до Офісу Президента - і страйк!

У приймальню до Шмигаля - і страйк!?

Ні?

Страшно?

Боїтеся потрапити у «список»?

Автор: Юрій Сапронов - бізнесмен, меценат.
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25.07.2025 12:49 Відповісти
Для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно 6 млрд доларів, - Зеленський ЗМІ

Знищивши обороноздатність країни і її ракетну програму цей клептоман хоче 25 млрд. на черговий розпил ...

2019-08-04 Тиха украинская ночь...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_37.html
Ще раз про 'Нептун' … https://link.medium.com/mFKkqOQL9Db
Війна в Україні. Не вивчений урок. https://link.medium.com/dShqn2YFvDb
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25.07.2025 12:53 Відповісти
Для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно 6 млрд доларів, - Зеленський

США купуватимуть українські дрони, - Зеленський
З Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - розповів Зеленський.

Так а у чому проблема, телепню?
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25.07.2025 12:57 Відповісти
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25.07.2025 12:59 Відповісти
А що там з "аналогами шахедів"?
Про їх серійне виробництво ще у листопаді 2023-го заявив аж цілий міністр! (https://dou.ua/lenta/news/shahed-by-ua/)
Вже вийшли хоча б на 100/міс за майже 2 роки? Чи вже всі забули, то й згадувати не треба?
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25.07.2025 13:00 Відповісти
и вапще 25 миллиардов долларов, єто минимум. на самом деле нужно 100500 миллиардов...
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25.07.2025 13:01 Відповісти
Мародер
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25.07.2025 13:05 Відповісти
на производство ракет, дронов различных типов и РЭБов в год необходимо потратить 25 млрд долл.

... а для этого нужно подмять САП и НАБУ, которые мешают производству
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25.07.2025 13:05 Відповісти
если воровать Зеля умеет и брехать умеет, а вот произвести дроны конченный зе не может.
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25.07.2025 13:26 Відповісти
 
 