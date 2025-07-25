Для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно 6 млрд доларів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно 6 млрд доларів, а загалом на виробництво ракет, дронів різних типів та РЕБів у рік необхідно витратити 25 млрд дол.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Liga.net
"Виробництво дронів-перехоплювачів почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Ціна виробництва – різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново - 6 мільярдів доларів", - розповів Зеленський.
Він відзначив, що загалом на рік для виробництва дронів різних типів, РЕБів та ракет потрібно 25 млрд доларів.
"Українське виробництво дронів на сьогодні вимагає, щоб ми нормально працювали, 25 мільярдів на рік. Ракети, дрони, РЕБи, оцей напрямок – 25 мільярдів", - зазначив глава держави.
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ОбамаПорошенко...
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це буде " налог на тупість"
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Чи ми лише їбалом будемо ловити все що вони зможуть виробити і запустити?
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3 атомних авіаносця
3 авіаносні групи літаків типу Ф18 по 90 шт на кожному
3 групи гелікоптерів підтримки
3 групи уларних БПЛА дального радіусу дії
3 комплектия різноманітної зброї для 270 літаків враховуючи і ядерну зброю.
Це по цінам в США
В Україні 25 мільярдів- жалюгідна купка китайського пластмасового лайна.
Дешевше розробити свій винищувач 5 покоління і наробити їх купу.
Порийся у шухлядці з останнього розкрадання щось точно залишилося!
Скоро поїду піаритись щоб спалити розташування????
150 таких установок на площу в 310 км² - це всього 1 установка на кожні 2 квадратні кілометри міста. Загальна вартість - 1 мільярд гривень. Гривень, не доларів.
І ще.
В Україні розробили власну систему протиповітряної оборони - Sky Sentinel.
Вона в автоматичному режимі виявляє й уражає повітряні цілі, у тому числі дрони-камікадзе типу Shahed та розвідувальні БПЛА.
Sky Sentinel - це зенітна установка, керована штучним інтелектом. Турель обертається навколо своєї осі та здатна вражати цілі, що рухаються зі швидкістю до 800 км/год.
В основі - великокаліберний кулемет M2 Browning, який досі використовують на «пікапах».
Система отримує дані з радара, розпізнає ціль, розраховує траєкторію та відкриває вогонь - без участі оператора.
Невже немає 1 мільярда гривень - не доларів - у жодному бюджеті? Ні в київському, ні в державному, ні в наших обласному чи міському?
Невже наші харківські 16+ народних депутатів не можуть гуртом пройтись по кабінетах у Києві, оголосити страйк?
Усім 16+ - вийти разом до Офісу Президента - і страйк!
У приймальню до Шмигаля - і страйк!?
Ні?
Страшно?
Боїтеся потрапити у «список»?
Автор: Юрій Сапронов - бізнесмен, меценат.
Знищивши обороноздатність країни і її ракетну програму цей клептоман хоче 25 млрд. на черговий розпил ...
2019-08-04 Тиха украинская ночь...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_37.html
Ще раз про 'Нептун' … https://link.medium.com/mFKkqOQL9Db
Війна в Україні. Не вивчений урок. https://link.medium.com/dShqn2YFvDb
США купуватимуть українські дрони, - Зеленський
З Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - розповів Зеленський.
Так а у чому проблема, телепню?
Про їх серійне виробництво ще у листопаді 2023-го заявив аж цілий міністр! (https://dou.ua/lenta/news/shahed-by-ua/)
Вже вийшли хоча б на 100/міс за майже 2 роки? Чи вже всі забули, то й згадувати не треба?
... а для этого нужно подмять САП и НАБУ, которые мешают производству