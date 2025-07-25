Для производства дронов-перехватчиков нужно 6 млрд долларов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что для производства дронов-перехватчиков нужно 6 млрд долларов, а в целом на производство ракет, дронов различных типов и РЭБов в год необходимо потратить 25 млрд долл.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Liga.net

"Производство дронов-перехватчиков началось. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании - хорошие, способности будут у десяти компаний. Цена производства - разная. Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно - 6 миллиардов долларов", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что всего в год для производства дронов различных типов, РЭБов и ракет нужно 25 млрд долларов.

"Украинское производство дронов на сегодня требует, чтобы мы нормально работали, 25 миллиардов в год. Ракеты, дроны, РЭБы, это направление - 25 миллиардов", - отметил глава государства.

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