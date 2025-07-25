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Новости Индустрия дронов
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Для производства дронов-перехватчиков нужно 6 млрд долларов, - Зеленский

Началось производство дронов-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский заявил, что для производства дронов-перехватчиков нужно 6 млрд долларов, а в целом на производство ракет, дронов различных типов и РЭБов в год необходимо потратить 25 млрд долл.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Liga.net

"Производство дронов-перехватчиков началось. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании - хорошие, способности будут у десяти компаний. Цена производства - разная. Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно - 6 миллиардов долларов", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что всего в год для производства дронов различных типов, РЭБов и ракет нужно 25 млрд долларов.

"Украинское производство дронов на сегодня требует, чтобы мы нормально работали, 25 миллиардов в год. Ракеты, дроны, РЭБы, это направление - 25 миллиардов", - отметил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21334) производство (509) дроны (4338)


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Топ комментарии
+5
Они потрачены на брехомарафон и на дикие зарплаты дармоедам держслужбовцам.
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25.07.2025 12:15 Ответить
+4
А ти сунь руку до власної кишені - огуєєш!
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25.07.2025 12:15 Ответить
+3
Там під законом про ліквідацію САП,НАБУ лежать,візьми.
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25.07.2025 12:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Там під законом про ліквідацію САП,НАБУ лежать,візьми.
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25.07.2025 12:14 Ответить
А ти сунь руку до власної кишені - огуєєш!
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25.07.2025 12:15 Ответить
Они потрачены на брехомарафон и на дикие зарплаты дармоедам держслужбовцам.
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25.07.2025 12:15 Ответить
Удари у відповідь по москві вітчизняною балістикою коштують набагаторазів дешевше. А ефект буде значно кращим.
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25.07.2025 12:16 Ответить
вітчизняна лише є балоболістична.
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25.07.2025 12:20 Ответить
Ракетний комплекс ГРОМ-2 при попередниках вироблялт серійно.
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25.07.2025 12:22 Ответить
виробляють?просте питання -а де він примініється фатично,ну окрім кількох випадків на початку??він йде на експорт??скирдується в той час коли гинуть люди??чи все ж таки виготовлення зупино і всі ваші спічі це пропагандичні гасла??
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25.07.2025 12:33 Ответить
Оманська Гнида з кумом Чернишовим та другом Міндічем порахували скільки їм для "щастя" треба

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25.07.2025 12:17 Ответить
судячі з всього навіть не ,,багато,, а більш схоже на ставку ,,всі,,
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25.07.2025 12:34 Ответить
Зеля вводи налоги со своего Лохоэлектората, пусть они платят
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25.07.2025 12:17 Ответить
Це десь 3000+ ракет тамагавк. 3000 Тамагавк можуть розїбати пів кацапстану, диви і не ************ перехоплювачі дронів.
Чи ми лише їбалом будемо ловити все що вони зможуть виробити і запустити?
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25.07.2025 12:18 Ответить
Так може ти Сонцесяйний продась свою вілу в Італії і задонатиш разом з потужними менеджерами. Один з потужних менеджерів Портнов здох, другий Шурма награбивши міліони втік вніметчину. На днях поліція Німетчини і НАБУ провила в нього обшуки. Тому і ЗЕля тобі підгорів пердак
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25.07.2025 12:21 Ответить
В реальності - на порядок менше. Все інше з 6 млрд - "відкат" "міндичам і ко".
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25.07.2025 12:22 Ответить
25 миллиардов долларов в год. Офигеть. Это вообще-то огромные деньги. На Западе деньги на деревьях не растут.
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25.07.2025 12:22 Ответить
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25.07.2025 12:24 Ответить
Вивертайте кишені
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25.07.2025 12:25 Ответить
***, так їх же вже виро***ють. Чи я брешу, а зеленський перестав після переляку з протестами?
Дешевше розробити свій винищувач 5 покоління і наробити їх купу.
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25.07.2025 12:27 Ответить
6 мільярдлів доларів США в марафоні, фрідомі, офісі президента і друзів Зе.
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25.07.2025 12:30 Ответить
Потряси своих друзей. Там намного больше будет. И к себе в тумбочку заглянь.
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25.07.2025 12:33 Ответить
Чернишов один більше украв , а ще міндічі агрохімії завгоспи яйцголові там у 10 раз більше украли лише за пів року
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25.07.2025 12:33 Ответить
Тобто грошей нема але є плани. Оптимістично...
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25.07.2025 12:34 Ответить
 
 