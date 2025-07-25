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Новини Членство Росії та Білорусі в ОБСЄ
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На конференцію ОБСЄ у Гельсінкі запросили всі 57 країн-учасниць, зокрема РФ та Білорусь

РФ та Білорусь запросили на конференцію ОБСЄ

Представники Росії та Білорусі візьмуть участь у міжнародній конференції Helsinki+50, яка відбудеться наступного тижня, їх запрошено, як і всі 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Як зазначається, чинна глава ОБСЄ і міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен прокоментувала запрошення представників РФ на цю зустріч.

"Росія – член ОБСЄ, і зараз це одна з небагатьох міжнародних організацій, яка займається питаннями європейської безпеки, в якій Росія все ще бере участь", – сказала вона.

Також повідомляється, що в російському МЗС підтвердили, що Росія має намір брати участь у заході, попри те, що він є "ворожим".

Дивіться: Делегація ОБСЄ вперше за 8 років прибула до Києва: обговорили відповідальність за злочини Росії та допомогу Україні. ФОТО

Загалом на захід запрошено понад тисячу учасників, які переважно представляють громадські організації.

Варто нагадати, що цього року Фінляндія головує в ОБСЄ.

Також читайте: 40 країн ОБСЄ ініціюють розслідування катувань росіянами українських військовополонених, - Координаційний штаб

Автор: 

Білорусь (7997) ОБСЄ (3520) росія (66849)


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Топ коментарі
+8
Феєричні дегенерати.
Все одно що Гітлера запросити на конференцію із захисту прав євреїв у Європі.
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25.07.2025 16:03 Відповісти
+4
Йо...нуті в цьому ОБСЕ, а скоріше любітєлі руцького міра!
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25.07.2025 16:15 Відповісти
+1
Ще одна перемога нашої дипломатії
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25.07.2025 16:36 Відповісти
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Пізічєскій дєц...
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25.07.2025 15:56 Відповісти
Феєричні дегенерати.
Все одно що Гітлера запросити на конференцію із захисту прав євреїв у Європі.
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25.07.2025 16:03 Відповісти
Йо...нуті в цьому ОБСЕ, а скоріше любітєлі руцького міра!
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25.07.2025 16:15 Відповісти
Ще одна перемога нашої дипломатії
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25.07.2025 16:36 Відповісти
не секрет ,у перши роки окупації руснею української теріторії ,ОБСЄ мали руснявих представників ,які розвідували та корегували дії кремля в Україні , більш того і досі лояльне ставленя до кремлівських вбивць ,вказує на купленність та залежність від кремля ,майже всіх представників ОБСЄ...
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25.07.2025 16:37 Відповісти
Опа, вже й фіннів русня покусала. Ще й головувати запросіть. В Європі взагалі притомні залишились?
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25.07.2025 16:38 Відповісти
Чи дійно потрібна така безпекова організація у Європі, яка ігнорує масштабну тривалу агресивну війну Х-уйла у центрі континенту, і заохочує своєю увагою і запрошеннями два тоталітарних режими? Слово безпека у її назві виглядає знущанням над здоровим глуздом.
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25.07.2025 16:47 Відповісти
Дебіли...тьфу....лядь...
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25.07.2025 16:57 Відповісти
Мертвонароджена організація без моральних принципів. Той, хто себе поважає, має ігнорувати такі заходи, які фактично є прихованою диверсією проти демократії.
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25.07.2025 16:58 Відповісти
ОБСЄ від початку москальсько-української війни була підмоскальською *************, бо кремль ще задовго до війни корумпував багатьох чиновників по всьому світу, зокрема й в ОБСЄ. Як српацьовують куплені кремлем "консерви", яких довго роками, десятиліттями "ведуть", а потім ************ на найвищі державні пости, всі ми бачимо і в Угорщині і в Словаччині і в Україні з 2019 року.
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25.07.2025 17:00 Відповісти
 
 