На конференцію ОБСЄ у Гельсінкі запросили всі 57 країн-учасниць, зокрема РФ та Білорусь
Представники Росії та Білорусі візьмуть участь у міжнародній конференції Helsinki+50, яка відбудеться наступного тижня, їх запрошено, як і всі 57 країн-учасниць ОБСЄ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Як зазначається, чинна глава ОБСЄ і міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен прокоментувала запрошення представників РФ на цю зустріч.
"Росія – член ОБСЄ, і зараз це одна з небагатьох міжнародних організацій, яка займається питаннями європейської безпеки, в якій Росія все ще бере участь", – сказала вона.
Також повідомляється, що в російському МЗС підтвердили, що Росія має намір брати участь у заході, попри те, що він є "ворожим".
Загалом на захід запрошено понад тисячу учасників, які переважно представляють громадські організації.
Варто нагадати, що цього року Фінляндія головує в ОБСЄ.
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