Делегація ОБСЄ вперше за 8 років прибула до Києва: обговорили відповідальність за злочини Росії та допомогу Україні. ФОТО
До Києва з дводенним візитом прибула делегація постійних представників держав-учасниць ОБСЄ - уперше з 2016 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У складі делегації - посли Австрії, Італії, Ісландії, Канади, Мальти, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії, а також заступники голів місій Естонії, Литви, Ліхтенштейну та Чехії.
Як зазначається, 1 липня представники ОБСЄ провели зустріч із заступником керівника Офісу президента Ігорем Брусилом. Обговорили участь організації у подоланні наслідків агресії РФ і питання притягнення Росії до відповідальності.
Наступного дня делегація вшанувала загиблих від російського удару по Києву 17 червня, коли внаслідок обвалу під'їзду в Соломʼянському районі загинуло 23 людини.
Посол Фінляндії при ОБСЄ Веса Хаккінен зазначив, що послам було важливо побачити наслідки атак Росії на цивільні об’єкти. Він підкреслив, що ОБСЄ щодня працює над допомогою Україні, у тому числі - у напрямку євроінтеграції, документування злочинів РФ і повернення депортованих дітей.
Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко назвав візит символічним напередодні 50-річчя Гельсінського заключного акту й наголосив, що Росія брутально порушує всі його принципи.
Посол Німеччини при ОБСЄ Сюзанна Шютц зазначила, що організація працює з тими, хто повернувся з російського полону, підтримує гуманітарне розмінування, реформування та євроінтеграційні процеси в Україні.
За словами Хаккінена, ОБСЄ не нав’язує Україні жодних рішень, а майбутні ініціативи, зокрема створення моніторингової місії після завершення війни, можливі лише за бажанням української сторони.
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