Делегація ОБСЄ вперше за 8 років прибула до Києва: обговорили відповідальність за злочини Росії та допомогу Україні. ФОТО

До Києва з дводенним візитом прибула делегація постійних представників держав-учасниць ОБСЄ - уперше з 2016 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У складі делегації - посли Австрії, Італії, Ісландії, Канади, Мальти, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії, а також заступники голів місій Естонії, Литви, Ліхтенштейну та Чехії.

Як зазначається, 1 липня представники ОБСЄ провели зустріч із заступником керівника Офісу президента Ігорем Брусилом. Обговорили участь організації у подоланні наслідків агресії РФ і питання притягнення Росії до відповідальності.

Наступного дня делегація вшанувала загиблих від російського удару по Києву 17 червня, коли внаслідок обвалу під'їзду в Соломʼянському районі загинуло 23 людини.

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Посол Фінляндії при ОБСЄ Веса Хаккінен зазначив, що послам було важливо побачити наслідки атак Росії на цивільні об’єкти. Він підкреслив, що ОБСЄ щодня працює над допомогою Україні, у тому числі - у напрямку євроінтеграції, документування злочинів РФ і повернення депортованих дітей.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко назвав візит символічним напередодні 50-річчя Гельсінського заключного акту й наголосив, що Росія брутально порушує всі його принципи.

Посол Німеччини при ОБСЄ Сюзанна Шютц зазначила, що організація працює з тими, хто повернувся з російського полону, підтримує гуманітарне розмінування, реформування та євроінтеграційні процеси в Україні.

За словами Хаккінена, ОБСЄ не нав’язує Україні жодних рішень, а майбутні ініціативи, зокрема створення моніторингової місії після завершення війни, можливі лише за бажанням української сторони.

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