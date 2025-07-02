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Новости Фото Делегация ОБСЕ посетила Киев
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Делегация ОБСЕ впервые за 8 лет прибыла в Киев: обсудили ответственность за преступления России и помощь Украине. ФОТО

В Киев с двухдневным визитом прибыла делегация постоянных представителей государств-участников ОБСЕ - впервые с 2016 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Делегация ОБСЕ посетила Киев

В составе делегации - послы Австрии, Италии, Исландии, Канады, Мальты, Германии, Норвегии, Польши, Словении, Словакии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также заместители глав миссий Эстонии, Литвы, Лихтенштейна и Чехии.

Как отмечается, 1 июля представители ОБСЕ провели встречу с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Брусилом. Обсудили участие организации в преодолении последствий агрессии РФ и вопрос привлечения России к ответственности.

На следующий день делегация почтила погибших от российского удара по Киеву 17 июня, когда в результате обвала подъезда в Соломенском районе погибли 23 человека.

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Посол Финляндии при ОБСЕ Веса Хаккинен отметил, что послам было важно увидеть последствия атак России на гражданские объекты. Он подчеркнул, что ОБСЕ ежедневно работает над помощью Украине, в том числе - в направлении евроинтеграции, документирования преступлений РФ и возвращения депортированных детей.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко назвал визит символическим накануне 50-летия Хельсинкского заключительного акта и подчеркнул, что Россия грубо нарушает все его принципы.

Посол Германии при ОБСЕ Сюзанна Шютц отметила, что организация работает с теми, кто вернулся из российского плена, поддерживает гуманитарное разминирование, реформирование и евроинтеграционные процессы в Украине.

По словам Хаккинена, ОБСЕ не навязывает Украине никаких решений, а будущие инициативы, в частности - создание мониторинговой миссии после завершения войны, возможны только по желанию украинской стороны.

Читайте также: Украина в ОБСЕ: Похищенные Россией украинские дети не являются трофеями войны. Их возвращение должно стать первым шагом в мирных усилиях

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визит (3122) Киев (25800) ОБСЕ (4889)


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Ні про що.... Пусті балачки без жодних результатів...👎
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02.07.2025 12:18 Ответить
ОБСЄ, червоний хрест, ООН та інші міжнародні організації сліпі та глухі, т нічого не бачать та не чують
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02.07.2025 12:18 Ответить
Женіть в шию цих дармоїдів
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02.07.2025 12:18 Ответить
Якась несмішна куйня. Навіть лайк не поставиш, бо що то за контора. Їх ще в 2015 називали "сліпі спостерігачі"
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02.07.2025 12:24 Ответить
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия.
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02.07.2025 12:41 Ответить
давайте ще поговоримо, бо мало наговорилися. Гаага буде? Тобто путіна туди доправлять чи уже не треба? І так нормально
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02.07.2025 13:42 Ответить
 
 