Лидеры ПА ОБСЕ осудили РФ за обращение с украинскими военнопленными: 95% освобожденных лиц указывают на пытки

Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ, среди которых президент Пия Каума, "решительно осудили" систематические нарушения Российской Федерацией международного права, законов и обычаев войны.

Об этом говорится на сайте ПА ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в частности президент Пия Каума (Финляндия), члены Парламентской группы поддержки Украины и руководство комитета по вопросам демократии, прав человека и гуманитарных дел, сегодня выразили серьезную обеспокоенность по поводу обращения Российской Федерации с украинскими военнопленными. Отчеты ООН указывают, что более 95% освобожденных военнопленных свидетельствуют о нарушении условий содержания, включая пытки, отсутствие медицинской помощи и принудительные признания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнопленные испытывали голод, отказ в медицинской помощи, побои за использование украинского языка и различные формы принуждения, в том числе физическое, сексуальное и психологическое насилие. Лидеры ПА ОБСЕ отметили, что проверенные доказательства, включая фотографию украинского солдата, освобожденного из плена, с тяжелыми шрамами и словами "слава России", выгравированными на его теле, свидетельствуют об ужасных условиях, с которыми сталкиваются военнопленные.

Так, в своем заявлении лидеры ПА ОБСЕ заявили: "Мы решительно осуждаем систематические нарушения Российской Федерацией международного права, законов и обычаев войны, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными (1949 года) и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (1977 года)".

Они призвали "все стороны соблюдать Женевские конвенции, обеспечить гуманное отношение к военнопленным и ответственность за военные преступления".

"Мы поддерживаем усилия посредников, участвующих в процессе обмена военнопленными, включая обмен "все на всех". Кроме того, мы призываем международное сообщество поддержать безопасное возвращение всех украинских гражданских лиц и военнопленных из российского плена", - заявили лидеры ПА ОБСЕ.