Лідери ПА ОБСЄ засудили РФ за поводження з українськими військовополоненими: 95% визволених осіб вказують на тортури

Лідери Парламентської асамблеї ОБСЄ, серед яких президентка Пія Каума, "рішуче засудили" систематичні порушення Російською Федерацією міжнародного права, законів і звичаїв війни.

Про це йдеться на сайті ПА ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Лідери Парламентської асамблеї ОБСЄ, зокрема президентка Пія Каума (Фінляндія), члени Парламентської групи підтримки України та керівництво комітету з питань демократії, прав людини та гуманітарних справ, сьогодні висловили серйозне занепокоєння щодо поводження Російської Федерації з українськими військовополоненими. Звіти ООН вказують, що понад 95% звільнених військовополонених свідчать про порушення умов утримання, включно з тортурами, відсутністю медичної допомоги та примусовими зізнаннями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військовополонені зазнавали голоду, відмови в медичній допомозі, побоїв за використання української мови та різних форм примусу, зокрема фізичне, сексуальне та психологічне насильство. Лідери ПА ОБСЄ зазначили, що перевірені докази, включно з фотографією українського солдата, визволеного з полону, з важкими шрамами та словами "слава Росии", викарбуваними на його тілі, свідчать про жахливі умови, з якими стикаються військовополонені.

Так, у своїй заяві лідери ПА ОБСЄ заявили: "Ми рішуче засуджуємо систематичні порушення Російською Федерацією міжнародного права, законів і звичаїв війни, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (1949 року) та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (1977 року)".

Вони закликали "всі сторони дотримуватися Женевських конвенцій, забезпечити гуманне ставлення до військовополонених та відповідальність за воєнні злочини".

"Ми підтримуємо зусилля посередників, які беруть участь у процесі обміну військовополоненими, включно обмін "всі на всіх". Крім того, ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати безпечне повернення всіх українських цивільних осіб та військовополонених з російського полону", - заявили лідери ПА ОБСЄ.