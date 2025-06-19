Україна в ОБСЄ: Росія готує нові удари по енергетичному сектору України, під загрозою - атомна інфраструктура

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко заявив, що Росія планує нові атаки на енергетичну інфраструктуру України, зокрема й об’єкти атомної енергетики.

Про це він повідомив під час засідання Постійної ради ОБСЄ 19 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам відомо, що Росія планує подальші атаки на енергетичний сектор України. Інфраструктура атомної енергетики також перебуває під загрозою. Ця інформація була належним чином доведена до відома МАГАТЕ", - заявив Вітренко.

Він наголосив, що попри зусилля міжнародної спільноти, РФ лише посилила ракетні та дронові удари по українських містах. За 100 днів з моменту прийняття Україною пропозиції США про безумовне припинення вогню, Росія не припинила агресії, натомість влаштувала одні з найкривавіших атак - серед них обстріли в Кривому Розі, Сумах, Харкові, Херсоні та Києві.

Вітренко зазначив, що згідно з дослідженням ГО "Нова Європа", кількість повітряних атак РФ майже подвоїлася на тлі мирних ініціатив. Він підкреслив, що Москва використовує терор проти цивільних як інструмент тиску на переговорах, намагаючись отримати перевагу шляхом ескалації.

У своєму виступі дипломат закликав посилити міжнародний тиск на РФ: "Потрібні жорсткі санкції проти енергетичного і банківського секторів Росії, постачання Україні сучасної ППО та обмеження доходів Кремля від експорту нафти - це могло б стати справжнім переломним моментом на шляху до миру".

