Україна в ОБСЄ: Росія готує нові удари по енергетичному сектору України, під загрозою - атомна інфраструктура

ОБСЄ

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко заявив, що Росія планує нові атаки на енергетичну інфраструктуру України, зокрема й об’єкти атомної енергетики.

Про це він повідомив під час засідання Постійної ради ОБСЄ 19 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам відомо, що Росія планує подальші атаки на енергетичний сектор України. Інфраструктура атомної енергетики також перебуває під загрозою. Ця інформація була належним чином доведена до відома МАГАТЕ", - заявив Вітренко.

Він наголосив, що попри зусилля міжнародної спільноти, РФ лише посилила ракетні та дронові удари по українських містах. За 100 днів з моменту прийняття Україною пропозиції США про безумовне припинення вогню, Росія не припинила агресії, натомість влаштувала одні з найкривавіших атак - серед них обстріли в Кривому Розі, Сумах, Харкові, Херсоні та Києві.

Вітренко зазначив, що згідно з дослідженням ГО "Нова Європа", кількість повітряних атак РФ майже подвоїлася на тлі мирних ініціатив. Він підкреслив, що Москва використовує терор проти цивільних як інструмент тиску на переговорах, намагаючись отримати перевагу шляхом ескалації.

У своєму виступі дипломат закликав посилити міжнародний тиск на РФ: "Потрібні жорсткі санкції проти енергетичного і банківського секторів Росії, постачання Україні сучасної ППО та обмеження доходів Кремля від експорту нафти - це могло б стати справжнім переломним моментом на шляху до миру".

ОБСЄ (3527) енергетика (2696) війна в Україні (6319)
Топ коментарі
+7
Нам світла не треба,
- зеленський нам світить,
нам хліба не треба,
відосік давайте.
19.06.2025 17:46 Відповісти
+7
Чи готує Україна такі удари по москалях?
19.06.2025 17:46 Відповісти
+5
а потужний Лідор разом з марщшалом Творожним вже всі НПЗ на Раші розбили? нафтоекспорту Раші каюк?
19.06.2025 17:47 Відповісти
Знов генератори?
19.06.2025 17:39 Відповісти
А ОБСЄ буде готувати чергове занепокоєння і хвилювання.
19.06.2025 17:42 Відповісти
Про стурбованість не забувайте)
19.06.2025 17:46 Відповісти
А по чому в кацапстані готує удари Україна 3000 балістичними ракетами?
19.06.2025 17:45 Відповісти
19.06.2025 17:46 Відповісти
Це йому сам пуйло повідомив , чи мама ?
19.06.2025 17:46 Відповісти
Нам світла не треба,
- зеленський нам світить,
нам хліба не треба,
відосік давайте.
19.06.2025 17:46 Відповісти
Чи готує Україна такі удари по москалях?
19.06.2025 17:46 Відповісти
а потужний Лідор разом з марщшалом Творожним вже всі НПЗ на Раші розбили? нафтоекспорту Раші каюк?
19.06.2025 17:47 Відповісти
Ні, заздалегідь лідор умчиться з України в чергове шоу турне і буде завалювати своїми потужними відосиками звідти в то не дай Боже щоб його тут ракетами убило.
19.06.2025 17:49 Відповісти
я навіть на таке й не надіюсь (наглу смерть Лідора під росракетами)...розкрию Вам таємницю: Рашка так вперто оберігає Лідора і його 6 менеджерів, як і цнотливість Алінки Кабаєвой (звісно,якщо вона в неї колись була)....
19.06.2025 18:26 Відповісти
Свіжа новина, правда не в тему, але ...
Україна повернула з російського полону ще одну групу військових, більшість із них ворог захопив іще 2022 року.
Кількість поки що не відома.
19.06.2025 17:50 Відповісти
А Україна готує удари по енергетичному секторі паРаші, щоб в разі ударів по енергетиці помножити на нуль усі кацапські НПЗ? Ви вже за*бали своїм безпорадним скигленням і недієздатністю захисту країни! Планують удари на атомки - то плануйте удари й ви! Якого біса ви на 4 рік війни тільки скиглите, мразота недієздатна?!
19.06.2025 18:13 Відповісти
Що значить "якщо"?"Якщо" вони три роки роблять по нашій енергетиці(((
19.06.2025 20:13 Відповісти
Це той Юггаа, що Нафтогаз реформував ? Він навіть з державних посад не знявся ! О який прилипливий. Вже з держбюджету не зіскочить. Як і мама.
19.06.2025 19:00 Відповісти
 
 