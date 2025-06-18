"Трійка ОБСЄ" засудила атаки РФ на цивільне населення та інфраструктуру України

"Трійка ОБСЄ" опублікувала заяву щодо засудження посилення атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву опубліковано на сайті організації.

Так, "Трійка ОБСЄ" – голова ОБСЄ та міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ і туризму Мальти Ієн Борг, а також член Федеральної ради, очільник федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс – зробили таку заяву: "Повномасштабна війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Росія продовжує порушувати Гельсінкські принципи, щодо яких ми всі колективно зобов'язалися і які маємо захищати. Сто днів тому сторони були закликані домовитися про беззастережне припинення вогню. Україна погодилася. Росія - ні. Натомість вона посилила свою агресію, здійснюючи систематичні повітряні атаки проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури по всій Україні", - йдеться у заяві.

Також "Трійка ОБСЄ" закликала Росію "негайно припинити свою агресивну війну та погодитися на безумовне припинення вогню, як це зробила Україна".

"Підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається ключовим пріоритетом для ОБСЄ. Ми щиро захоплюємося мужністю та стійкістю народу України й продовжимо нашу підтримку", - наголошується в заяві.

Зазначається, що, за даними ООН, протягом перших п’яти місяців 2025 року кількість жертв серед цивільного населення України зросла майже на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року - переважно через атаки далекобійними ракетами та дронами.

"Протягом останніх днів ми знову змушені були стати свідками невибіркової хвилі ударів Росії по цивільних цілях у Києві та кількох інших регіонах України, що призвело до смертей і руйнувань. Наші думки з жертвами та їхніми сім’ями. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці та інші атаки на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру", - додали представники "Трійки ОБСЄ".

Крім того, у заяві наголошується, що невибіркові атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом і атаки, спрямовані проти цивільних осіб, "можуть кваліфікуватися як воєнні злочини".

"Не може бути безкарності за злочини, вчинені в Україні та проти неї, включно з воєнними злочинами та злочинами агресії. Росія має нести відповідальність за свої дії. Жертви потребують справедливості. Страждання народу України мають припинитися… Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на справедливий і міцний мир в Україні на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН та Гельсінським Заключним актом", - йдеться в заяві.

