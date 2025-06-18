"Тройка ОБСЕ" осудила атаки РФ на гражданское население и инфраструктуру Украины

"Тройка ОБСЕ" опубликовала заявление по осуждению усиления атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В частности, "Тройка ОБСЕ" - глава ОБСЕ и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, вице-премьер-министр и министр иностранных дел и туризма Мальты Иен Борг, а также член Федерального совета, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис - сделали такое заявление: "Полномасштабная война России против Украины продолжается уже четвертый год. Россия продолжает нарушать Хельсинкские принципы, по которым мы все коллективно обязались и которые должны защищать. Сто дней назад стороны были призваны договориться о безоговорочном прекращении огня. Украина согласилась. Россия - нет. Вместо этого она усилила свою агрессию, осуществляя систематические воздушные атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры по всей Украине", - говорится в заявлении.

Также "Тройка ОБСЕ" призвала Россию "немедленно прекратить свою агрессивную войну и согласиться на безусловное прекращение огня, как это сделала Украина".

"Поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается ключевым приоритетом для ОБСЕ. Мы искренне восхищаемся мужеством и стойкостью народа Украины и продолжим нашу поддержку", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что, по данным ООН, в течение первых пяти месяцев 2025 года количество жертв среди гражданского населения Украины выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - преимущественно из-за атак дальнобойными ракетами и дронами.

"В последние дни мы снова вынуждены были стать свидетелями неизбирательной волны ударов России по гражданским целям в Киеве и нескольких других регионах Украины, что привело к смертям и разрушениям. Наши мысли с жертвами и их семьями. Мы самым решительным образом осуждаем эти и другие атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", - добавили представители "Тройки ОБСЕ".

Кроме того, в заявлении отмечается, что неизбирательные атаки запрещены международным гуманитарным правом и атаки, направленные против гражданских лиц, "могут квалифицироваться как военные преступления".

"Не может быть безнаказанности за преступления, совершенные в Украине и против нее, включая военные преступления и преступления агрессии. Россия должна нести ответственность за свои действия. Жертвы нуждаются в справедливости. Страдания народа Украины должны прекратиться... Мы поддерживаем все усилия, направленные на справедливый и прочный мир в Украине на основе международного права, включая Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт", - говорится в заявлении.

