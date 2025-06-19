РУС
Украина в ОБСЕ: Россия готовит новые удары по энергетическому сектору Украины, под угрозой - атомная инфраструктура

ОБСЄ

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко заявил, что Россия планирует новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе и объекты атомной энергетики.

Об этом он сообщил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 19 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам известно, что Россия планирует дальнейшие атаки на энергетический сектор Украины. Инфраструктура атомной энергетики также находится под угрозой. Эта информация была должным образом доведена до сведения МАГАТЭ", - заявил Витренко.

Лидеры ПА ОБСЕ осудили РФ за обращение с украинскими военнопленными: 95% освобожденных лиц указывают на пытки

Он отметил, что несмотря на усилия международного сообщества, РФ только усилила ракетные и беспилотные удары по украинским городам. За 100 дней с момента принятия Украиной предложения США о безусловном прекращении огня, Россия не прекратила агрессию, зато устроила одни из самых кровавых атак - среди них обстрелы в Кривом Роге, Сумах, Харькове, Херсоне и Киеве.

Витренко отметил, что согласно исследованию ОО "Новая Европа", количество воздушных атак РФ почти удвоилось на фоне мирных инициатив. Он подчеркнул, что Москва использует террор против гражданских как инструмент давления на переговорах, пытаясь получить преимущество путем эскалации.

В своем выступлении дипломат призвал усилить международное давление на РФ: "Нужны жесткие санкции против энергетического и банковского секторов России, поставки Украине современной ПВО и ограничение доходов Кремля от экспорта нефти - это могло бы стать настоящим переломным моментом на пути к миру".

"Тройка ОБСЕ" осудила атаки РФ на гражданское население и инфраструктуру Украины

Автор: 

ОБСЕ (4899) энергетика (2618) война в Украине (6271)
Топ комментарии
+7
Нам світла не треба,
- зеленський нам світить,
нам хліба не треба,
відосік давайте.
19.06.2025 17:46 Ответить
+7
Чи готує Україна такі удари по москалях?
19.06.2025 17:46 Ответить
+5
а потужний Лідор разом з марщшалом Творожним вже всі НПЗ на Раші розбили? нафтоекспорту Раші каюк?
19.06.2025 17:47 Ответить
Знов генератори?
19.06.2025 17:39 Ответить
А ОБСЄ буде готувати чергове занепокоєння і хвилювання.
19.06.2025 17:42 Ответить
Про стурбованість не забувайте)
19.06.2025 17:46 Ответить
А по чому в кацапстані готує удари Україна 3000 балістичними ракетами?
19.06.2025 17:45 Ответить
19.06.2025 17:46 Ответить
Це йому сам пуйло повідомив , чи мама ?
19.06.2025 17:46 Ответить
Нам світла не треба,
- зеленський нам світить,
нам хліба не треба,
відосік давайте.
19.06.2025 17:46 Ответить
Чи готує Україна такі удари по москалях?
19.06.2025 17:46 Ответить
а потужний Лідор разом з марщшалом Творожним вже всі НПЗ на Раші розбили? нафтоекспорту Раші каюк?
19.06.2025 17:47 Ответить
Ні, заздалегідь лідор умчиться з України в чергове шоу турне і буде завалювати своїми потужними відосиками звідти в то не дай Боже щоб його тут ракетами убило.
19.06.2025 17:49 Ответить
я навіть на таке й не надіюсь (наглу смерть Лідора під росракетами)...розкрию Вам таємницю: Рашка так вперто оберігає Лідора і його 6 менеджерів, як і цнотливість Алінки Кабаєвой (звісно,якщо вона в неї колись була)....
19.06.2025 18:26 Ответить
Свіжа новина, правда не в тему, але ...
Україна повернула з російського полону ще одну групу військових, більшість із них ворог захопив іще 2022 року.
Кількість поки що не відома.
19.06.2025 17:50 Ответить
А Україна готує удари по енергетичному секторі паРаші, щоб в разі ударів по енергетиці помножити на нуль усі кацапські НПЗ? Ви вже за*бали своїм безпорадним скигленням і недієздатністю захисту країни! Планують удари на атомки - то плануйте удари й ви! Якого біса ви на 4 рік війни тільки скиглите, мразота недієздатна?!
19.06.2025 18:13 Ответить
Що значить "якщо"?"Якщо" вони три роки роблять по нашій енергетиці(((
19.06.2025 20:13 Ответить
Це той Юггаа, що Нафтогаз реформував ? Він навіть з державних посад не знявся ! О який прилипливий. Вже з держбюджету не зіскочить. Як і мама.
19.06.2025 19:00 Ответить
 
 