Украина в ОБСЕ: Россия готовит новые удары по энергетическому сектору Украины, под угрозой - атомная инфраструктура

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко заявил, что Россия планирует новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе и объекты атомной энергетики.

Об этом он сообщил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 19 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам известно, что Россия планирует дальнейшие атаки на энергетический сектор Украины. Инфраструктура атомной энергетики также находится под угрозой. Эта информация была должным образом доведена до сведения МАГАТЭ", - заявил Витренко.

Он отметил, что несмотря на усилия международного сообщества, РФ только усилила ракетные и беспилотные удары по украинским городам. За 100 дней с момента принятия Украиной предложения США о безусловном прекращении огня, Россия не прекратила агрессию, зато устроила одни из самых кровавых атак - среди них обстрелы в Кривом Роге, Сумах, Харькове, Херсоне и Киеве.

Витренко отметил, что согласно исследованию ОО "Новая Европа", количество воздушных атак РФ почти удвоилось на фоне мирных инициатив. Он подчеркнул, что Москва использует террор против гражданских как инструмент давления на переговорах, пытаясь получить преимущество путем эскалации.

В своем выступлении дипломат призвал усилить международное давление на РФ: "Нужны жесткие санкции против энергетического и банковского секторов России, поставки Украине современной ПВО и ограничение доходов Кремля от экспорта нефти - это могло бы стать настоящим переломным моментом на пути к миру".

