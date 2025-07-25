На конференцию ОБСЕ в Хельсинки пригласили все 57 стран-участниц, в том числе - РФ и Беларусь

Представители России и Беларуси примут участие в международной конференции Helsinki+50, которая состоится на следующей неделе, они приглашены, как и все 57 стран-участниц ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Как отмечается, действующая глава ОБСЕ и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен прокомментировала приглашение представителей РФ на эту встречу.

"Россия - член ОБСЕ, и сейчас это одна из немногих международных организаций, которая занимается вопросами европейской безопасности, в которой Россия все еще участвует", - сказала она.

Также сообщается, что в российском МИД подтвердили, что Россия намерена участвовать в мероприятии, несмотря на то, что оно является "враждебным".

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Всего на мероприятие приглашены более тысячи участников, которые преимущественно представляют общественные организации.

Напомним, что в этом году Финляндия председательствует в ОБСЕ.

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