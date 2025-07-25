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Новости Членство россии и Беларуси в ОБСЕ
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На конференцию ОБСЕ в Хельсинки пригласили все 57 стран-участниц, в том числе - РФ и Беларусь

РФ и Беларусь пригласили на конференцию ОБСЕ

Представители России и Беларуси примут участие в международной конференции Helsinki+50, которая состоится на следующей неделе, они приглашены, как и все 57 стран-участниц ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Как отмечается, действующая глава ОБСЕ и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен прокомментировала приглашение представителей РФ на эту встречу.

"Россия - член ОБСЕ, и сейчас это одна из немногих международных организаций, которая занимается вопросами европейской безопасности, в которой Россия все еще участвует", - сказала она.

Также сообщается, что в российском МИД подтвердили, что Россия намерена участвовать в мероприятии, несмотря на то, что оно является "враждебным".

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Всего на мероприятие приглашены более тысячи участников, которые преимущественно представляют общественные организации.

Напомним, что в этом году Финляндия председательствует в ОБСЕ.

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Автор: 

Беларусь (7943) ОБСЕ (4891) россия (96672)


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Топ комментарии
+8
Феєричні дегенерати.
Все одно що Гітлера запросити на конференцію із захисту прав євреїв у Європі.
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25.07.2025 16:03 Ответить
+4
Йо...нуті в цьому ОБСЕ, а скоріше любітєлі руцького міра!
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25.07.2025 16:15 Ответить
+1
Ще одна перемога нашої дипломатії
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25.07.2025 16:36 Ответить
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Пізічєскій дєц...
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25.07.2025 15:56 Ответить
Феєричні дегенерати.
Все одно що Гітлера запросити на конференцію із захисту прав євреїв у Європі.
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25.07.2025 16:03 Ответить
Йо...нуті в цьому ОБСЕ, а скоріше любітєлі руцького міра!
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25.07.2025 16:15 Ответить
Ще одна перемога нашої дипломатії
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25.07.2025 16:36 Ответить
не секрет ,у перши роки окупації руснею української теріторії ,ОБСЄ мали руснявих представників ,які розвідували та корегували дії кремля в Україні , більш того і досі лояльне ставленя до кремлівських вбивць ,вказує на купленність та залежність від кремля ,майже всіх представників ОБСЄ...
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25.07.2025 16:37 Ответить
Опа, вже й фіннів русня покусала. Ще й головувати запросіть. В Європі взагалі притомні залишились?
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25.07.2025 16:38 Ответить
Чи дійно потрібна така безпекова організація у Європі, яка ігнорує масштабну тривалу агресивну війну Х-уйла у центрі континенту, і заохочує своєю увагою і запрошеннями два тоталітарних режими? Слово безпека у її назві виглядає знущанням над здоровим глуздом.
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25.07.2025 16:47 Ответить
Дебіли...тьфу....лядь...
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25.07.2025 16:57 Ответить
Мертвонароджена організація без моральних принципів. Той, хто себе поважає, має ігнорувати такі заходи, які фактично є прихованою диверсією проти демократії.
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25.07.2025 16:58 Ответить
ОБСЄ від початку москальсько-української війни була підмоскальською *************, бо кремль ще задовго до війни корумпував багатьох чиновників по всьому світу, зокрема й в ОБСЄ. Як српацьовують куплені кремлем "консерви", яких довго роками, десятиліттями "ведуть", а потім ************ на найвищі державні пости, всі ми бачимо і в Угорщині і в Словаччині і в Україні з 2019 року.
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25.07.2025 17:00 Ответить
 
 