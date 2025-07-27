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Новини Зустріч Стармера з Трампом
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Стармер і Трамп обговорять шляхи завершення війни РФ проти України, - The Telegraph

Стармер і Трамп зустрінуться в Шотландії

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Шотландії прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує обговорити з ним, серед іншого, шляхи завершення війни Росії проти України

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Як очікується, під час розмови Стармера з Трампом йтиметься про подальшу підтримку України.

Також зазначається, що під час зустрічі в Шотландії сторони обговорять шляхи припинення російсько-української війни, особливо з огляду на останні заяви Трампа з критикою на адресу російського диктатора Володимира Путіна.

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За даним видання, Стармер і Трамп також зосередяться на торговельній угоді, укладеній між Британією і США у травні, та обговорять припинення вогню в секторі Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через відсутність результату від контактів з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп втрачає терпіння.

Автор: 

Велика Британія (5716) Вінницька область (1047) США (23888) Трамп Дональд (6534) Стармер Кір (237) Гайсинський район (3)


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Стармер і Трамп обговорять шляхи завершення війни РФ проти України, і розійдутся у різні сторони - The Telegraph
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27.07.2025 13:39 Відповісти
Як примусити агресора до миру? - силою! - бо словами до нього не достукаєшся
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27.07.2025 13:42 Відповісти
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27.07.2025 14:10 Відповісти
Та щоб вони всралися разом своїми забаганками
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27.07.2025 14:59 Відповісти
 
 