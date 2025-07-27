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Новости Встреча Стармера с Трампом
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Стармер и Трамп обсудят пути завершения войны РФ против Украины, - The Telegraph

Стармер і Трамп зустрінуться в Шотландії

Во время визита президента США Дональда Трампа в Шотландию премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует обсудить с ним, среди прочего, пути завершения войны России против Украины.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Как ожидается, во время разговора Стармера с Трампом речь пойдет о дальнейшей поддержке Украины.

Также отмечается, что во время встречи в Шотландии стороны обсудят пути прекращения российско-украинской войны, особенно с учетом последних заявлений Трампа с критикой в адрес российского диктатора Владимира Путина.

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По данным издания, Стармер и Трамп также сосредоточатся на торговом соглашении, заключенном между Британией и США в мае, и обсудят прекращение огня в секторе Газа.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отсутствия результата от контактов с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп теряет терпение.

Автор: 

Великобритания (5071) Винницкая область (1064) США (27573) Трамп Дональд (6047) Стармер Кир (235) Гайсинский район (3)


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Стармер і Трамп обговорять шляхи завершення війни РФ проти України, і розійдутся у різні сторони - The Telegraph
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27.07.2025 13:39 Ответить
Як примусити агресора до миру? - силою! - бо словами до нього не достукаєшся
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27.07.2025 13:42 Ответить
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27.07.2025 14:10 Ответить
Та щоб вони всралися разом своїми забаганками
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27.07.2025 14:59 Ответить
 
 