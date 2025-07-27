Стармер и Трамп обсудят пути завершения войны РФ против Украины, - The Telegraph

Во время визита президента США Дональда Трампа в Шотландию премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует обсудить с ним, среди прочего, пути завершения войны России против Украины.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Как ожидается, во время разговора Стармера с Трампом речь пойдет о дальнейшей поддержке Украины.

Также отмечается, что во время встречи в Шотландии стороны обсудят пути прекращения российско-украинской войны, особенно с учетом последних заявлений Трампа с критикой в адрес российского диктатора Владимира Путина.

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По данным издания, Стармер и Трамп также сосредоточатся на торговом соглашении, заключенном между Британией и США в мае, и обсудят прекращение огня в секторе Газа.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отсутствия результата от контактов с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп теряет терпение.