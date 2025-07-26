Фон дер Ляйен и Трамп встретятся 27 июля в Шотландии, - СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся после обеда в воскресенье, 27 июля, в городке Торнбери в Шотландии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к подготовке визита.

Так, отмечается, что Трамп и фон дер Ляйен проведут переговоры в шотландском городе Торнбери, в котором расположено поле для гольфа американского президента.

"Встреча состоится завтра после обеда в Торнбери", - сказал источник.

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В то же время сообщается, что другие подробности о встрече пока отсутствуют.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа начнут действовать 30% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза и Мексики. В ответ президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель продолжит работать над достижением соглашения до 1 августа, при этом готов защищать интересы ЕС на основе пропорциональных контрмер.

Торговая война Трампа

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.

Например, пошлины для крупнейшего торгового партнера США - Китая - сначала составляли 34%. Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин, в свою очередь Трамп заявил о новом повышении тарифов. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров.

Однако в мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.