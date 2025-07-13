Евросоюз подготовил контрмеры, но еще не время, - Фон дер Ляйен о тарифах Трампа

Европейский Союз подготовил контрмеры в ответ на повышение тарифов на европейские товары Соединенными Штатами, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в общении с журналистами в Брюсселе в воскресенье, 13 июля.

В Евросоюзе считают, что возможности решать проблему с тарифами США путем переговоров еще не исчерпалась, хотя и имеют подготовленные ответные меры.

"С самого начала мы работали над подготовкой и сейчас готовы ответить контрмерами. Мы подготовились к этому и можем ответить в случае необходимости", - заявила фон дер Ляйен.

Однако, чиновница добавила, что предпочитает решать вопрос путем переговоров.

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"Мы всегда четко заявляли, что отдаем предпочтение согласованному решению. Это остается в силе и сейчас. Мы воспользуемся временем, которое имеем до 1 августа", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она констатировала, что Соединенные Штаты направили в Брюссель письмо с перечнем мер, "которые вступят в силу, если не будет достигнуто согласованное решение".

Поэтому мы также продолжим приостановление наших контрмер до начала августа. В то же время мы продолжим подготовку дальнейших контрмер, чтобы быть полностью готовыми", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Торговая война Трампа

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.

Например, пошлины для крупнейшего торгового партнера США - Китая - сначала составляли 34%. Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин, в свою очередь Трамп заявил о новом повышении тарифов. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров.

Однако в мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.