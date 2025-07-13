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Новости Ответ ЕС на тарифы Трампа
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Евросоюз подготовил контрмеры, но еще не время, - Фон дер Ляйен о тарифах Трампа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз подготовил контрмеры в ответ на повышение тарифов на европейские товары Соединенными Штатами, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в общении с журналистами в Брюсселе в воскресенье, 13 июля.

В Евросоюзе считают, что возможности решать проблему с тарифами США путем переговоров еще не исчерпалась, хотя и имеют подготовленные ответные меры.

"С самого начала мы работали над подготовкой и сейчас готовы ответить контрмерами. Мы подготовились к этому и можем ответить в случае необходимости", - заявила фон дер Ляйен.

Однако, чиновница добавила, что предпочитает решать вопрос путем переговоров.

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"Мы всегда четко заявляли, что отдаем предпочтение согласованному решению. Это остается в силе и сейчас. Мы воспользуемся временем, которое имеем до 1 августа", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она констатировала, что Соединенные Штаты направили в Брюссель письмо с перечнем мер, "которые вступят в силу, если не будет достигнуто согласованное решение".

Поэтому мы также продолжим приостановление наших контрмер до начала августа. В то же время мы продолжим подготовку дальнейших контрмер, чтобы быть полностью готовыми", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Торговая война Трампа

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.

Например, пошлины для крупнейшего торгового партнера США - Китая - сначала составляли 34%. Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин, в свою очередь Трамп заявил о новом повышении тарифов. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров.

Однако в мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.

Автор: 

тарифы (1896) Евросоюз (17381) Трамп Дональд (5950) Урсула фон дер Ляйен (565)


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Топ комментарии
+2
Да не лебезить перед псиной рыжей, а на йух посылать клоуна путинячего. Чем раньше это все поймут, тем лучше.
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13.07.2025 16:42 Ответить
+1
Торгівельні війни - з китайозами США вже пішли на мирову
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13.07.2025 16:11 Ответить
+1
Потому узкоглазые сруцкие старшие братья трампона посылают. Оно и Ына бомбить хотело, пока не обосцалось. Теперь у трампона ын хороший парень. Оно понимает, только когда его сцаной тряпкой да по ************* морде.
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13.07.2025 16:47 Ответить
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Торгівельні війни - з китайозами США вже пішли на мирову
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13.07.2025 16:11 Ответить
Потому узкоглазые сруцкие старшие братья трампона посылают. Оно и Ына бомбить хотело, пока не обосцалось. Теперь у трампона ын хороший парень. Оно понимает, только когда его сцаной тряпкой да по ************* морде.
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13.07.2025 16:47 Ответить
Ну не хотіли бізнесмени в США вкладатися в розвиток існуючих технологій ось і мають те шо мають - з лідера з виробництва чіпів і рідкоземельних металів перетворилися на їх покупця . А ше раніше японці завоювали ринок своєю електронікою на базі транзисторів - і так транзистори винайшли в США в 1947 році .
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13.07.2025 16:59 Ответить
Але Силіконова долина ше діє
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13.07.2025 17:02 Ответить
ЄС має спочатку спитати Трампа, чи він одобрить контрзаходи ЄС проти нього самого.
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13.07.2025 16:15 Ответить
Да не лебезить перед псиной рыжей, а на йух посылать клоуна путинячего. Чем раньше это все поймут, тем лучше.
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13.07.2025 16:42 Ответить
Ждуть, коли майській вітер покине голову Донні Македонського.
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13.07.2025 17:03 Ответить
Це як би зєлєнской ввів санкції проти єрмака🤣
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13.07.2025 17:12 Ответить
Євросоюз підготував контрзаходи, однак ще не час, - Фон дер Ляєн про тарифи Трампа

Трумпові гряде піпа суринамська?
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13.07.2025 17:21 Ответить
самая офігенна міра, це коли продавати у США товар у ціннику писати нову ціну з розшифровкою: стара ціна + додатково 30% тариф від найкращого у світі укладача угод ТРАМПА. Бо в США такі самі *******, як в Україні, їм коли влада сере до рота і каже що це малинове варіння, вони ще спорять друг з другом, кому найсмачніше попалося.
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13.07.2025 18:04 Ответить
 
 