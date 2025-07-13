Євросоюз підготував контрзаходи, однак ще не час, - Фон дер Ляєн про тарифи Трампа

Європейський Союз підготував контрзаходи у відповідь на підвищення тарифів на європейські товари Сполученими Штатами, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у спілкуванні з журналістами в Брюсселі у неділю, 13 липня.

У Євросоюзі вважають, що можливості розв'язувати проблему з тарифами США шляхом перемовин ще не вичерпалась, хоча й мають підготовані заходи у відповідь.

"З самого початку ми працювали над підготовкою і наразі готові відповісти контрзаходами. Ми підготувалися до цього і можемо відповісти у разі потреби" – заявила фон дер Ляєн.

Проте, посадовиця додала, що віддає перевагу розв'язанню питання шляхом перемовин.

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"Ми завжди чітко заявляли, що віддаємо перевагу узгодженому рішенню. Це залишається чинним і зараз. Ми скористаємося часом, який маємо до 1 серпня", – підкреслила очільниця Єврокомісії.

Вона констатувала, що Сполучені Штати надіслали у Брюссель листа з переліком заходів, "які набудуть чинності, якщо не буде досягнуто узгодженого рішення".

Тому ми також продовжимо призупинення наших контрзаходів до початку серпня. Водночас ми продовжимо підготовку подальших контрзаходів, щоб бути повністю готовими", – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Торгівельна війна Трампа

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Наприклад, мита для найбільшого торговельного партнера США – Китаю – спочатку становили 34%. Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит, своєю чергою Трамп заявив про нове підвищення тарифів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів.

Однак у травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.