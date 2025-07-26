Фон дер Ляєн і Трамп зустрінуться 27 липня в Шотландії, - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінуться після обіду в неділю, 27 липня, у містечку Торнбері в Шотландії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, дотичний до підготовки візиту.

Так, зазначається, що Трамп і фон дер Ляєн проведуть перемовини в шотландському місті Торнбері, у якому розташоване поле для гольфу американського президента.

"Зустріч відбудеться завтра після обіду в Торнбері", – сказало джерело.

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Водночас повідомляється, що інші подробиці щодо зустрічі наразі відсутні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що з 1 серпня почнуть діяти 30% мита на імпорт товарів із Європейського Союзу та Мексики. У відповідь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель продовжить працювати над досягненням угоди до 1 серпня, водночас готовий захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.

Торгівельна війна Трампа

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Наприклад, мита для найбільшого торговельного партнера США – Китаю – спочатку становили 34%. Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит, своєю чергою Трамп заявив про нове підвищення тарифів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів.

Однак у травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.