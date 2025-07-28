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Новини Розширення НАТО на схід
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Наші умови - ніякого втягування України в НАТО та взагалі ніякого розширення Альянсу, - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров наполягає на тому, що "Україну не втягували в НАТО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Задачі буде виконано. Ми наполягаємо на тому, що є нашою законною вимогою. А саме - забезпечення нашої безпеки. Ніякого втягування України в НАТО, взагалі ніякого розширення НАТО. Воно й так всупереч всім обіцянкам та документам, які ухвалювалися, розширилося впритул до наших кордонів", - сказав міністр країни-окупанта.

Читайте: Лавров: "50 днів. Було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили"

Автор: 

Лавров Сергій (1634) НАТО (6692) росія (66879)


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Топ коментарі
+38
в Фінляндія знала про ваші вимоги?
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28.07.2025 12:44 Відповісти
+20
пішов на ку й Ігого смердяче
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28.07.2025 12:45 Відповісти
+20
Дочку свою у країну НАТО ЗАПХАВ , а українці - другий сорт. Щоб ти здох , МАНКУРТ
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28.07.2025 12:47 Відповісти
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лідорас
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28.07.2025 12:44 Відповісти
Яке його коняче діло?
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28.07.2025 15:19 Відповісти
Цє повний піз …ж , рашистськоі федераціі Фінляндія і Швеція , після ваших погроз , вступили в НАтО і ,що ви їм зробили , під хвіст солі собі насипали , ***** треба повне знищення України
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28.07.2025 15:32 Відповісти
в Фінляндія знала про ваші вимоги?
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28.07.2025 12:44 Відповісти
Хотілось би більш детально про "всупереч всім обіцянкам та документам, які ухвалювалися".
Хто ж їм таку нісенітницю обіцяв та ухвалював? Мабуть Орбан з Фіцо та Вучичем 😂
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28.07.2025 12:56 Відповісти
Єдине що є - фрагмент протоколу перемовин 1990 року між Горбачем та тодішнім головою Держдепу, прізвище не пам'ятаю, от як зараз Рубліо. Було сказано щось на кшталт "якщо Ви хвилюєтеся, що НАТО буде розширюватися, то це зовсім необов'язково". Всьо. Більше жодного дока чи обіцянки не існує. Та й те - не док й не обісцянка, просто запис бесіди. Та й як мог якійсь держсекретар у 1990 обісцяти, що не розширюватимуться у 2025? А як щось змініться?
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28.07.2025 16:34 Відповісти
Коняці не доповіли що Фінляндія в НАТО )))
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28.07.2025 13:20 Відповісти
а тепер вже і австрія думае вступати
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28.07.2025 13:24 Відповісти
пішов на ку й Ігого смердяче
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28.07.2025 12:45 Відповісти
Цю Армянську коняку НА МИЛО
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28.07.2025 12:45 Відповісти
Старый дурак совсем крышей поехал.
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28.07.2025 12:46 Відповісти
Дочку свою у країну НАТО ЗАПХАВ , а українці - другий сорт. Щоб ти здох , МАНКУРТ
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28.07.2025 12:47 Відповісти
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28.07.2025 12:47 Відповісти
документ покажи дебіл ! відшмагайте коняку по пиці меморандумом щоб більше не іржала .
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28.07.2025 12:49 Відповісти
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28.07.2025 12:50 Відповісти
господи .тот старый марозматик здохнит наконец то или клоны уже готовы?
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28.07.2025 12:52 Відповісти
"Кінь досягає в середньому віку 25-30 років, серед деяких порід поні зустрічаються тварини, котрі доживають до 40 років. Максимально достовірно відомий рекорд довгожительства серед коней - 62 роки".
А цьому мерину 🐴 вже 75. Неподобство!
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28.07.2025 13:01 Відповісти
В 75 років потрібно вже готуватися до землі, а не оце все.
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28.07.2025 13:03 Відповісти
'
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28.07.2025 14:47 Відповісти
Якщо ніякого поширення,то і ніякого тримання особистих коштів,нерухомості на Заході.
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28.07.2025 12:52 Відповісти
НИЯКИХ Навчань дітей із раши у ЕС і США, НИЯКИХ покупок нерухомості і авто на заході
НІЯКИХ постачань технологій раше
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28.07.2025 12:55 Відповісти
думаю європейці будуть проти, адже їм потрібні парашинські гроші.
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28.07.2025 12:57 Відповісти
Хто сказав? європейці почали хоч повітрям дихати , бо раніше від нахабних хамовитих росіян було душно
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28.07.2025 13:01 Відповісти
мова не про руссотурісто, а великий капітал який скуповує елітну нерухомість та підприємства, через офшори.
таким чином гроші які європа витратила на газ-нафту з мордору повертаються назад у економіку.
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28.07.2025 13:28 Відповісти
Кабаєва народжувала у Швейцарії, а не в Білорусі чи КНДР, син соловьева у Парижу - країні НАТО, Кадиров чуть не втопився на днях у Турції в Бодрумі - це теж країна НАТО.
ЦІ ХРЕМЛІВСЬКІ КРИСИ ЗОВСІМ ОФУІЛИ
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28.07.2025 12:52 Відповісти
Навіть син Газманова в США сидить, єсаул блд
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28.07.2025 13:04 Відповісти
Да давити ціх манкуртів треба як тарганів
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28.07.2025 13:05 Відповісти
Він поки що хорунжий.
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28.07.2025 13:18 Відповісти
пес
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28.07.2025 12:54 Відповісти
Ага, как один из результатов войны с Украиной, в НАТО вступили Швеция и Финляндия. "Выдающееся" достижение в борьбе с "западной угрозой". Никакого расширения альянса).
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28.07.2025 12:55 Відповісти
Саме цікаве, що нема ніяких документів, які б забороняли НАТО приймати в свій склад нових членів. Можливо хтось усно ***** й обіцяв, але про те ніхто не знає.
До речі, от вже і Австрія в особі її сьогоднішніх керівників заявляє, що з таким станом виконання вимог Міжнародного права нейтральний статус її від агресії не захищає.
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28.07.2025 12:55 Відповісти
Навіть якщо і Австрія завтра стане членом НАТО то росії буде по барабано. Їх цікавить виключно Україна. І цікавить у плані російської власності на нашу державу. Бо без України росія автоматично стає Кацапстаном вже офіційно. Ми їхня соломинка яка поєднує ******* РФ з Європою. Порветься, і вони в азійській системі з усіма цінностями.
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28.07.2025 13:22 Відповісти
Московію цікавить далеко не виключно Україна, а всі території, які колись входили до складу СРСР чи, навіть РІ. Але Україна найбільше, звісно.
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28.07.2025 13:41 Відповісти
Так усно й мені Ху?ло обіцяв дати скуштувати аліну кабаєву ето самоє, гоп-гоп. Єдине що в них є на письмовому носії - фрагмент протоколу перемовин 1990 року між Горбачем та тодішнім головою Держдепу, прізвище не пам'ятаю, от як зараз Рубліо. Було сказано щось на кшталт "якщо Ви хвилюєтеся, що НАТО буде розширюватися, то це зовсім необов'язково". Всьо. Більше жодного дока чи обіцянки не існує. Та й те - не док й не обісцянка, просто запис бесіди. Та й як мог якійсь держсекретар у 1990 обісцяти, що не розширюватимуться у 2025? А як щось змініться?
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28.07.2025 16:42 Відповісти
Це він глаголить, про «тріаду прутіна», мізуліну-кривоногіх-кабаєву??
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28.07.2025 12:55 Відповісти
НИЯКИХ віз росіянам у країни НАТО
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28.07.2025 12:56 Відповісти
Що зараз роблять РОСІЯНЕ - беруть вірменське громадянство і тоді вони можуть відкривати рахунки ( студенти наприклад) в европейських банках
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28.07.2025 12:59 Відповісти
Вимоги будеш до своєї кобили висувати. Україна Незалежна держава і ніяка болотяна скотина не буде нічого нам вказувати
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28.07.2025 13:01 Відповісти
Якщо вже сайт викладає відео з Лавровим (до речі - а чого без перекладу ?) , то чого лише цей маленький фрагмент ? Викладайте повністю - він багато чого там казав ...
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28.07.2025 13:01 Відповісти
Недарма пуйло у австрійської міністерки на весіллі танцював. Знав, що Австрія рано чи пізно вбік Альянсу посуне. Виявилось рано...
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28.07.2025 13:02 Відповісти
Та да, та да, всі побачили які ви "голуби миру". Тепер Україна потрібна НАТО ще більше ніж у 2022. Тепер всі розуміють, що Україна це Східний Форпост, така собі "Стіна" від орків.
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28.07.2025 13:07 Відповісти
Тужиця
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28.07.2025 13:10 Відповісти
Хакерська група Silent Crow взяла на себе відповідальність за великомасштабний збій інформаційних систем російської авіакомпанії «Аерофлот», який призвів 28 липня до скасування десятків авіарейсів.

«Повністю скомпрометована і знищена внутрішня IT-інфраструктура компанії», - стверджують хакери. За їхніми словами, вони цілий рік мали доступ до корпоративної мережі «Аерофлоту» і отримали повний масив даних про історію перельотів.

Хакери заявляють про знищення приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів. За їхніми твердженнями, скомпрометовані критичні корпоративні системи, персональні комп'ютери співробітників, у тому числі керівних.

Зломщики заявляють про отримання даних із серверів прослуховування та із систем спостереження і контролю за персоналом. Загальний обсяг отриманої інформації становить 12 TB. Silent Crow обіцяє розпочати публікацію матеріалів.
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28.07.2025 13:20 Відповісти
Так треба ж було программно скерувати літаки на Кремль, як 9/11. А мони лише ускладнили продаж квитків. Ні про що.
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28.07.2025 16:44 Відповісти
Та ніякий дурень Україну не візьме в НАТО, це розуміє і росія, і решта світу. Тому ця вимога якби сказати...до дупи. Як там casus belli. Не було б НАТО, буда б інша причина. Цієї війни можна було запобігти в одному випадку, лягти під росію як білорусь.
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28.07.2025 13:25 Відповісти
Стара понура СРУсь паршива каконяка, зппхайсвоїумовидо своєй старой армянській сраки а потім дай їх скуштувати своєй смердючрй донькі громадянки сша.
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28.07.2025 13:26 Відповісти
фігасє, Лавров вже керує НАТО? Рютте послали на свалку історії?
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28.07.2025 13:30 Відповісти
😂
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28.07.2025 13:50 Відповісти
Осел ти чи кінь,скоріше мерин,запам'ятай,Україна буде в НАТО.Не тобі це рішати
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28.07.2025 13:42 Відповісти
НАТО вже в Україні. Смерть кацапам!
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28.07.2025 14:13 Відповісти
Ця позиція пояснює перспективні наміри рашенфашистів: або через деякий час знову радикально напасти на Україну і знищити її, або поставити презом свою чергову маріонетку і знов таки знищити Україну як державу, втягнувши її в який небудь задріпаний тайожний союз.
Передайте там кремлівським коням, що Україну ніхто в НАТО не втягує, Україна сама проситься в НАТО, рятуючись деградуючої рашистії. Тому що перспективи рашистська імперія НЕ МАЄ!
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28.07.2025 14:25 Відповісти
от дурна коняка, ви своїми діями ВЖЕ втягли до НАТО дві країни, і отримали ще 1300 км спільного з НАТО кордону. Чого вам, дегенератам, Україна поперек горла стала? Нам до НАТО у 2022-му році було як пішки до Місяця. А тепер ми озброєні за зразками НАТО, навчені за зразками НАТО, та й самі дещо і без НАТО вміємо. От воно вам потрібно було, коняка ти дурнувата..! А у 2022-му ми могли відбиватися від вас ну хіба що шматками асфальту на який Зе витратив купу грошей.
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28.07.2025 14:32 Відповісти
Ваша "безпека" закінчується на вашому кордоні, ублюдки
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28.07.2025 14:41 Відповісти
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28.07.2025 14:57 Відповісти
Здичавіла козлота
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28.07.2025 15:34 Відповісти
Коняка ти єпанутая, немає жодного документа про не розширення НАТО!!! Свої казки залиш для себе!!!
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28.07.2025 14:58 Відповісти
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28.07.2025 15:07 Відповісти
лошадь, ну так ти ж про це пистіла ще в грудні 21-го року. вірніше, ти тоді засцяла таке пистанути, аідпусткою прикрилась чи лікарняним тоді. замість тебе це сказав твій зам - рябков. і що? після тих його ультиматумів про забирайте манатки на кордони 97-го року, НАТО прийняло у свої ряди вже Швецію і Фінляндію. і що ви зробили? Україну від злості знищуєте і руйнуєте? проти НАТО ж сцикотно вам рипнутись, виродки кацапсячі..
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28.07.2025 15:49 Відповісти
Лавро: "Крекс! Фекс! Пекс!" На Раз,два,три НАТА отодвинсь!
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28.07.2025 15:53 Відповісти
Уже даже последнему слепоглухому понятно, что Украина будет в НАТО, и только эти московские ******** продолжают варнякать о своей 'безопасности ' как вроде им, выродкам, кто то когда то угрожал.
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28.07.2025 15:59 Відповісти
нет ни одного документа в котором Нато или кто либо вообще обещал нерасширение альянса Это именно тот вопрос который ставит в тупик кремлевских политиков и мид рф Если их попросить показать хоть один документ они изумленно икают и громко пукают
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28.07.2025 16:07 Відповісти
Кінь-фантазер знову відв'язався і понісся до першої бетонної стіни!
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28.07.2025 16:16 Відповісти
Дайте сіна і овеса цій старій шкапі, а то в нього словесний пронос, може ще гигнути
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28.07.2025 16:25 Відповісти
 
 