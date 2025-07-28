Наші умови - ніякого втягування України в НАТО та взагалі ніякого розширення Альянсу, - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров наполягає на тому, що "Україну не втягували в НАТО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Задачі буде виконано. Ми наполягаємо на тому, що є нашою законною вимогою. А саме - забезпечення нашої безпеки. Ніякого втягування України в НАТО, взагалі ніякого розширення НАТО. Воно й так всупереч всім обіцянкам та документам, які ухвалювалися, розширилося впритул до наших кордонів", - сказав міністр країни-окупанта.

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