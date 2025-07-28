Наши условия - никакого втягивания Украины в НАТО и вообще никакого расширения Альянса, - Лавров. ВИДЕО
Глава МИД России Сергей Лавров настаивает на том, что "Украину не втягивали в НАТО".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Задачи будут выполнены. Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием. А именно - обеспечение нашей безопасности. Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Оно и так вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилось вплотную к нашим границам", - сказал министр страны-оккупанта.
Топ комментарии
+34 Максім ХОЙ #398010
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+20 Любо Неожиданнов
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+18 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий28.07.2025 12:47 Ответить Ссылка
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Хто ж їм таку нісенітницю обіцяв та ухвалював? Мабуть Орбан з Фіцо та Вучичем 😂
А цьому мерину 🐴 вже 75. Неподобство!
НІЯКИХ постачань технологій раше
таким чином гроші які європа витратила на газ-нафту з мордору повертаються назад у економіку.
ЦІ ХРЕМЛІВСЬКІ КРИСИ ЗОВСІМ ОФУІЛИ
До речі, от вже і Австрія в особі її сьогоднішніх керівників заявляє, що з таким станом виконання вимог Міжнародного права нейтральний статус її від агресії не захищає.
«Повністю скомпрометована і знищена внутрішня IT-інфраструктура компанії», - стверджують хакери. За їхніми словами, вони цілий рік мали доступ до корпоративної мережі «Аерофлоту» і отримали повний масив даних про історію перельотів.
Хакери заявляють про знищення приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів. За їхніми твердженнями, скомпрометовані критичні корпоративні системи, персональні комп'ютери співробітників, у тому числі керівних.
Зломщики заявляють про отримання даних із серверів прослуховування та із систем спостереження і контролю за персоналом. Загальний обсяг отриманої інформації становить 12 TB. Silent Crow обіцяє розпочати публікацію матеріалів.
Передайте там кремлівським коням, що Україну ніхто в НАТО не втягує, Україна сама проситься в НАТО, рятуючись деградуючої рашистії. Тому що перспективи рашистська імперія НЕ МАЄ!