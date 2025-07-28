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Новини
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Пашинський виграв суд проти Deutsche Welle, яке писало про нібито завищені ціни при закупівлі зброї

Пашинський виграв суд проти видання Deutsche Welle

Голова NAUDI Сергій Пашинський виграв суд проти німецького видання Deutsche Welle, яке стверджувало, що Україна закуповує зброю через Пашинського нібито в рази дорожче.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Пашинський зазначив, що тісно співпрацює з Міноборони Німеччини та безпосередньо німецькими компаніями для розвитку та зміцнення обороноздатності.

Читайте також: ГУР надало дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва зброї РФ. ФОТОрепортаж

"Ця цинічна брехня могла з‘явитися виключно на замовлення спеціальних служб російської федерації. Саме тому я змушений був позиватися до суду за захистом своєї честі, гідності та ділової репутації.

2 липня 2025 року Київський апеляційний суд після розгляду апеляційної скарги відповідачів дійшов висновку, що публікація авторства Романа Губи на ресурсі Deutsche Welle не відповідає дійсності і зобов‘язав спростувати оприлюднену інформацію.

Рішення набуло законної сили. Прикро, що ця історія сталася.

Щиро сподіваюся, вона жодним чином не вплине на ту величезну співпрацю і ту величезну допомогу, яку надає Німеччина Україні. Також сподіваюсь, що дії осіб, причетних до організації цієї інформаційної провокації, будуть належним чином оцінені і німецьким Урядом, і компанією Deutsche Welle", - наголосив він.

Пашинський виграв суд проти видання Deutsche Welle

Нагадаємо, у серпня 2023 року видання Deutsche Welle оприлюднило матеріал, в якому повідомлялось, що Україна через Пашинського купує зброю в рази дорожче. 

Пашинський виграв суд проти видання Deutsche Welle

Згодом заголовок матеріалу було змінено.

Читайте: Асоціація підприємств оборонної промисловості просить ЄС купувати зброю і боєприпаси безпосередньо в українських підприємств: потужності ОПК перевищують обсяги держзамовлення

Пашинський виграв суд проти видання Deutsche Welle

Автор: 

Німеччина (7608) зброя (7654) Пашинський Сергій (407)


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Топ коментарі
+13
Поздравляю, пан Пашинский!!!!!
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28.07.2025 17:04 Відповісти
+4
Про Єрмака-Татарова - Портнова тактично не згадав. 😊
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28.07.2025 17:06 Відповісти
+4
він не , крав з бюджєту , як зелені гниди і свінарчуки не крали
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28.07.2025 17:57 Відповісти
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Поздравляю, пан Пашинский!!!!!
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28.07.2025 17:04 Відповісти
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має розслідувати факти корупції та продажу озброєнь у Збройних Силах України (ЗСУ), через що українська армія перед початком військової агресії Росії в 2014 році була майже знекровлена і знищена. Джерело: https://censor.net/ua/n436091
Яка херня, що тоо 14-го року. Тут, головне, гімна на вентилятор. Але ж ти ОПешна гнида, ти то вмієш...
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28.07.2025 18:55 Відповісти
Київський апеляційний суд, нічого не нагадує? Вірю, кожному слову вірю і ЗЕленому лайну теж вірю. Хто не зрозумів- це сарказм.
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28.07.2025 19:13 Відповісти
Про Єрмака-Татарова - Портнова тактично не згадав. 😊
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28.07.2025 17:06 Відповісти
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28.07.2025 17:07 Відповісти
Журналізти-хайпожери отримали... Хоча, суди ж наші - Шевченківський і Київський апеляційний.
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28.07.2025 17:16 Відповісти
Так Дойче Велле лише посилалось на розслідування американського Таймс, цитата:

"Однак, за даними NYT, пов'язана з Пашинським компанія Ukrainian Armored Technology, за підсумками 2022 року збільшила продаж зброї Збройним силам України з 2,8 мільйона доларів до понад 350 мійльонів. Вона перепродає гранати, артилерійські снаряди та ракети через трансєвропейську мережу посередників. "З кожною угодою ціни зростають (...) доти, доки кінцевий покупець, українські військові, не заплатять найбільше", - пише видання."
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28.07.2025 17:17 Відповісти
так руZZкій мір створює фейки: вкладають в рота одному "потрібному ідіоту" цитату а потім роздмухують цю БРЕХНЮ по-світу.....

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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28.07.2025 18:31 Відповісти
він не , крав з бюджєту , як зелені гниди і свінарчуки не крали
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28.07.2025 17:57 Відповісти
ДБР чи НАБУ нічого не хоче сказати з приводу цієї гниди ?!
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28.07.2025 17:49 Відповісти
подивись у дзеркало і побачиш зелену гниду чи то подоляцьку, чи то бота з рашки.
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28.07.2025 18:22 Відповісти
Не там гнид шукаєте! Вони у гнидникові!🧐
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28.07.2025 18:35 Відповісти
А де він зараз сидить ? Певен - точно не в Україні ...
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28.07.2025 18:41 Відповісти
Справа у тому, що "він" не сидить, а займається виробництвом і постачанням зброї для ЗСУ.
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28.07.2025 18:48 Відповісти
Зараз ? І де конкретно ?
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28.07.2025 19:14 Відповісти
Якщо прго гнид, то вони точно в Києві, на Банковій.
Та тобі то добре відомо, ти ж само звідти...
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28.07.2025 18:51 Відповісти
В Киевском суде этот фигурант со справкой любую справу выйграет,даже если постреляет людей в центре Киева.
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28.07.2025 18:26 Відповісти
Цей , в 2017 , стреляв людей на трасі під Житомиром ... і нічого
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28.07.2025 18:46 Відповісти
Ще одне обісране.
В кого, яких людей? чому?
Чи що там говорити. Стріляв!
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28.07.2025 18:49 Відповісти
Висрався? Молодець. От тільки штани для того треба знімати.
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28.07.2025 18:48 Відповісти
😎🤠🤣
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28.07.2025 18:53 Відповісти
 
 