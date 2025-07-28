Пашинський виграв суд проти Deutsche Welle, яке писало про нібито завищені ціни при закупівлі зброї

Голова NAUDI Сергій Пашинський виграв суд проти німецького видання Deutsche Welle, яке стверджувало, що Україна закуповує зброю через Пашинського нібито в рази дорожче.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Пашинський зазначив, що тісно співпрацює з Міноборони Німеччини та безпосередньо німецькими компаніями для розвитку та зміцнення обороноздатності.

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"Ця цинічна брехня могла з‘явитися виключно на замовлення спеціальних служб російської федерації. Саме тому я змушений був позиватися до суду за захистом своєї честі, гідності та ділової репутації.

2 липня 2025 року Київський апеляційний суд після розгляду апеляційної скарги відповідачів дійшов висновку, що публікація авторства Романа Губи на ресурсі Deutsche Welle не відповідає дійсності і зобов‘язав спростувати оприлюднену інформацію.

Рішення набуло законної сили. Прикро, що ця історія сталася.

Щиро сподіваюся, вона жодним чином не вплине на ту величезну співпрацю і ту величезну допомогу, яку надає Німеччина Україні. Також сподіваюсь, що дії осіб, причетних до організації цієї інформаційної провокації, будуть належним чином оцінені і німецьким Урядом, і компанією Deutsche Welle", - наголосив він.

Нагадаємо, у серпня 2023 року видання Deutsche Welle оприлюднило матеріал, в якому повідомлялось, що Україна через Пашинського купує зброю в рази дорожче.

Згодом заголовок матеріалу було змінено.

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