Пашинський виграв суд проти Deutsche Welle, яке писало про нібито завищені ціни при закупівлі зброї
Голова NAUDI Сергій Пашинський виграв суд проти німецького видання Deutsche Welle, яке стверджувало, що Україна закуповує зброю через Пашинського нібито в рази дорожче.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Пашинський зазначив, що тісно співпрацює з Міноборони Німеччини та безпосередньо німецькими компаніями для розвитку та зміцнення обороноздатності.
"Ця цинічна брехня могла з‘явитися виключно на замовлення спеціальних служб російської федерації. Саме тому я змушений був позиватися до суду за захистом своєї честі, гідності та ділової репутації.
2 липня 2025 року Київський апеляційний суд після розгляду апеляційної скарги відповідачів дійшов висновку, що публікація авторства Романа Губи на ресурсі Deutsche Welle не відповідає дійсності і зобов‘язав спростувати оприлюднену інформацію.
Рішення набуло законної сили. Прикро, що ця історія сталася.
Щиро сподіваюся, вона жодним чином не вплине на ту величезну співпрацю і ту величезну допомогу, яку надає Німеччина Україні. Також сподіваюсь, що дії осіб, причетних до організації цієї інформаційної провокації, будуть належним чином оцінені і німецьким Урядом, і компанією Deutsche Welle", - наголосив він.
Нагадаємо, у серпня 2023 року видання Deutsche Welle оприлюднило матеріал, в якому повідомлялось, що Україна через Пашинського купує зброю в рази дорожче.
Згодом заголовок матеріалу було змінено.
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12.04.17
Яка херня, що тоо 14-го року. Тут, головне, гімна на вентилятор. Але ж ти ОПешна гнида, ти то вмієш...
"Однак, за даними NYT, пов'язана з Пашинським компанія Ukrainian Armored Technology, за підсумками 2022 року збільшила продаж зброї Збройним силам України з 2,8 мільйона доларів до понад 350 мійльонів. Вона перепродає гранати, артилерійські снаряди та ракети через трансєвропейську мережу посередників. "З кожною угодою ціни зростають (...) доти, доки кінцевий покупець, українські військові, не заплатять найбільше", - пише видання."
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Та тобі то добре відомо, ти ж само звідти...
В кого, яких людей? чому?
Чи що там говорити. Стріляв!