Пашинский выиграл суд против Deutsche Welle, которое писало о якобы завышенных ценах при закупке оружия
Глава NAUDI Сергей Пашинский выиграл суд против немецкого издания Deutsche Welle, которое утверждало, что Украина закупает оружие через Пашинского якобы в разы дороже.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Пашинский отметил, что тесно сотрудничает с Минобороны Германии и непосредственно немецкими компаниями для развития и укрепления обороноспособности.
"Эта циничная ложь могла появиться исключительно по заказу специальных служб российской федерации. Именно поэтому я вынужден был обратиться в суд за защитой своей чести, достоинства и деловой репутации.
2 июля 2025 года Киевский апелляционный суд после рассмотрения апелляционной жалобы ответчиков пришел к выводу, что публикация авторства Романа Губы на ресурсе Deutsche Welle не соответствует действительности и обязал опровергнуть обнародованную информацию.
Решение вступило в законную силу. Обидно, что эта история произошла.
Искренне надеюсь, она никоим образом не повлияет на то огромное сотрудничество и ту огромную помощь, которую оказывает Германия Украине. Также надеюсь, что действия лиц, причастных к организации этой информационной провокации, будут должным образом оценены и немецким правительством, и компанией Deutsche Welle", - подчеркнул он.
Напомним, в августе 2023 года издание Deutsche Welle обнародовало материал, в котором сообщалось, что Украина через Пашинского покупает оружие в разы дороже.
Впоследствии заголовок материала был изменен.
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12.04.17
"Однак, за даними NYT, пов'язана з Пашинським компанія Ukrainian Armored Technology, за підсумками 2022 року збільшила продаж зброї Збройним силам України з 2,8 мільйона доларів до понад 350 мійльонів. Вона перепродає гранати, артилерійські снаряди та ракети через трансєвропейську мережу посередників. "З кожною угодою ціни зростають (...) доти, доки кінцевий покупець, українські військові, не заплатять найбільше", - пише видання."
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Та тобі то добре відомо, ти ж само звідти...
В кого, яких людей? чому?
Чи що там говорити. Стріляв!