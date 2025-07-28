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Пашинский выиграл суд против Deutsche Welle, которое писало о якобы завышенных ценах при закупке оружия

Пашинский выиграл суд против издания Deutsche Welle

Глава NAUDI Сергей Пашинский выиграл суд против немецкого издания Deutsche Welle, которое утверждало, что Украина закупает оружие через Пашинского якобы в разы дороже.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Пашинский отметил, что тесно сотрудничает с Минобороны Германии и непосредственно немецкими компаниями для развития и укрепления обороноспособности.

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"Эта циничная ложь могла появиться исключительно по заказу специальных служб российской федерации. Именно поэтому я вынужден был обратиться в суд за защитой своей чести, достоинства и деловой репутации.

2 июля 2025 года Киевский апелляционный суд после рассмотрения апелляционной жалобы ответчиков пришел к выводу, что публикация авторства Романа Губы на ресурсе Deutsche Welle не соответствует действительности и обязал опровергнуть обнародованную информацию.

Решение вступило в законную силу. Обидно, что эта история произошла.

Искренне надеюсь, она никоим образом не повлияет на то огромное сотрудничество и ту огромную помощь, которую оказывает Германия Украине. Также надеюсь, что действия лиц, причастных к организации этой информационной провокации, будут должным образом оценены и немецким правительством, и компанией Deutsche Welle", - подчеркнул он.

Пашинский выиграл суд против издания Deutsche Welle

Напомним, в августе 2023 года издание Deutsche Welle обнародовало материал, в котором сообщалось, что Украина через Пашинского покупает оружие в разы дороже.

Пашинский выиграл суд против издания Deutsche Welle

Впоследствии заголовок материала был изменен.

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Пашинский выиграл суд против издания Deutsche Welle

Автор: 

Германия (7179) оружие (10372) Пашинский Сергей (756)


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Топ комментарии
+13
Поздравляю, пан Пашинский!!!!!
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28.07.2025 17:04 Ответить
+4
Про Єрмака-Татарова - Портнова тактично не згадав. 😊
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28.07.2025 17:06 Ответить
+4
він не , крав з бюджєту , як зелені гниди і свінарчуки не крали
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28.07.2025 17:57 Ответить
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Поздравляю, пан Пашинский!!!!!
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28.07.2025 17:04 Ответить
Про Єрмака-Татарова - Портнова тактично не згадав. 😊
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28.07.2025 17:06 Ответить
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28.07.2025 17:07 Ответить
Журналізти-хайпожери отримали... Хоча, суди ж наші - Шевченківський і Київський апеляційний.
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28.07.2025 17:16 Ответить
Так Дойче Велле лише посилалось на розслідування американського Таймс, цитата:

"Однак, за даними NYT, пов'язана з Пашинським компанія Ukrainian Armored Technology, за підсумками 2022 року збільшила продаж зброї Збройним силам України з 2,8 мільйона доларів до понад 350 мійльонів. Вона перепродає гранати, артилерійські снаряди та ракети через трансєвропейську мережу посередників. "З кожною угодою ціни зростають (...) доти, доки кінцевий покупець, українські військові, не заплатять найбільше", - пише видання."
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28.07.2025 17:17 Ответить
так руZZкій мір створює фейки: вкладають в рота одному "потрібному ідіоту" цитату а потім роздмухують цю БРЕХНЮ по-світу.....

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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28.07.2025 18:31 Ответить
він не , крав з бюджєту , як зелені гниди і свінарчуки не крали
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28.07.2025 17:57 Ответить
ДБР чи НАБУ нічого не хоче сказати з приводу цієї гниди ?!
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28.07.2025 17:49 Ответить
подивись у дзеркало і побачиш зелену гниду чи то подоляцьку, чи то бота з рашки.
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28.07.2025 18:22 Ответить
Не там гнид шукаєте! Вони у гнидникові!🧐
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28.07.2025 18:35 Ответить
А де він зараз сидить ? Певен - точно не в Україні ...
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28.07.2025 18:41 Ответить
Справа у тому, що "він" не сидить, а займається виробництвом і постачанням зброї для ЗСУ.
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28.07.2025 18:48 Ответить
Якщо прго гнид, то вони точно в Києві, на Банковій.
Та тобі то добре відомо, ти ж само звідти...
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28.07.2025 18:51 Ответить
В Киевском суде этот фигурант со справкой любую справу выйграет,даже если постреляет людей в центре Киева.
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28.07.2025 18:26 Ответить
Цей , в 2017 , стреляв людей на трасі під Житомиром ... і нічого
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28.07.2025 18:46 Ответить
Ще одне обісране.
В кого, яких людей? чому?
Чи що там говорити. Стріляв!
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28.07.2025 18:49 Ответить
Висрався? Молодець. От тільки штани для того треба знімати.
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28.07.2025 18:48 Ответить
😎🤠🤣
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28.07.2025 18:53 Ответить
 
 