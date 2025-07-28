Пашинский выиграл суд против Deutsche Welle, которое писало о якобы завышенных ценах при закупке оружия

Глава NAUDI Сергей Пашинский выиграл суд против немецкого издания Deutsche Welle, которое утверждало, что Украина закупает оружие через Пашинского якобы в разы дороже.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Пашинский отметил, что тесно сотрудничает с Минобороны Германии и непосредственно немецкими компаниями для развития и укрепления обороноспособности.

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"Эта циничная ложь могла появиться исключительно по заказу специальных служб российской федерации. Именно поэтому я вынужден был обратиться в суд за защитой своей чести, достоинства и деловой репутации.

2 июля 2025 года Киевский апелляционный суд после рассмотрения апелляционной жалобы ответчиков пришел к выводу, что публикация авторства Романа Губы на ресурсе Deutsche Welle не соответствует действительности и обязал опровергнуть обнародованную информацию.

Решение вступило в законную силу. Обидно, что эта история произошла.

Искренне надеюсь, она никоим образом не повлияет на то огромное сотрудничество и ту огромную помощь, которую оказывает Германия Украине. Также надеюсь, что действия лиц, причастных к организации этой информационной провокации, будут должным образом оценены и немецким правительством, и компанией Deutsche Welle", - подчеркнул он.

Напомним, в августе 2023 года издание Deutsche Welle обнародовало материал, в котором сообщалось, что Украина через Пашинского покупает оружие в разы дороже.

Впоследствии заголовок материала был изменен.

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