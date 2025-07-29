Окупанти подають воду раз на три дні на Донеччині, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Донеччини, зокрема в Донецьку та Макіївці, склалася критична ситуація з водопостачанням.

Про це інформує Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

За даними місцевих джерел, воду подають за графіком: лише три години раз на три доби, однак навіть у ці проміжки вона часто не надходить.

У відповідь російська окупаційна влада перекинула 75 водовозок на регіон з понад мільйоном мешканців, що призводить до черг, хаосу та антисанітарії.

Так званий "міністр ЖКГ ДНР" публічно визнав критичність ситуації та закликав мешканців евакуюватися через загрозу епідемій.

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