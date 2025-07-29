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Новини Окуповані території
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Окупанти подають воду раз на три дні на Донеччині, - Центр нацспротиву

вода

На тимчасово окупованих територіях Донеччини, зокрема в Донецьку та Макіївці, склалася критична ситуація з водопостачанням.

Про це інформує Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

За даними місцевих джерел, воду подають за графіком: лише три години раз на три доби, однак навіть у ці проміжки вона часто не надходить.

У відповідь російська окупаційна влада перекинула 75 водовозок на регіон з понад мільйоном мешканців, що призводить до черг, хаосу та антисанітарії.

Так званий "міністр ЖКГ ДНР" публічно визнав критичність ситуації та закликав мешканців евакуюватися через загрозу епідемій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Діти із окупованого Донбасу просять у Путіна води: "Дядя Вова, вы самый главный в этом мире. Спасите нас". ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9153) Центр національного спротиву (843)


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Топ коментарі
+17
кому це цікаво? вони самі це вибрали. хай насолоджуються.
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29.07.2025 14:30 Відповісти
+13
В хто у всьому винний для цих антилюдей? Ну звісно "кієвскій рєжім".
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29.07.2025 14:33 Відповісти
+11
Вони хотіли "русского мира" вони його отримали ,де приходить росія там смерть ,сльози і руїна. Ну донбасівське бидло цього не хотіло розуміти вже був приклад придністровя і абхазія де з більш нормальних регіонів перетворили в повне запустіння.Тому насолоджуйтесь "русским миром " жаль що за таких дибілів, варвари зруйнували половину Донбаса це по їхньому "защитили русскоязичное населения".
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29.07.2025 14:39 Відповісти
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головне - АНТИСАНІТАРІЯ - фперед, падаль!
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29.07.2025 14:28 Відповісти
вітязева ж казала - "будете в пакетики гадить", як у воду дивилась. Тільки адресою помилилась
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29.07.2025 14:55 Відповісти
Чи то в Антизомбі чи в Громадянській обороні в якомусь сюжеті було відео від донецьких ждунів, де вони лайфхак показували-одягають на унітаз целофановий пакет, гадять туди, згортають його та виносять на смітник.
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29.07.2025 15:38 Відповісти
кому це цікаво? вони самі це вибрали. хай насолоджуються.
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29.07.2025 14:30 Відповісти
Те саме завжди кажу, стосовно 73% зегенератів
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29.07.2025 14:40 Відповісти
то ті самі ... майже )) Зєлєбобікі - то перефарбовані Чівокуні ))
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29.07.2025 16:41 Відповісти
Як кому??? В нас велике зелене стадо,котрим "не важливоо на каком язике,как уліца називаецца,шашлики давай"...
На мою думку,з зеленого стада до хрюского міра-один крок.
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29.07.2025 16:42 Відповісти
В хто у всьому винний для цих антилюдей? Ну звісно "кієвскій рєжім".
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29.07.2025 14:33 Відповісти
А міндіч найвеличніший шо дає?
Евакуація і якісь антикрищові гуманітарні заходи є? Чи все відфуиболюється до волонтерів?
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29.07.2025 14:33 Відповісти
Голодная мать, і обосраниє дети
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29.07.2025 14:34 Відповісти
або навпаки
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29.07.2025 14:41 Відповісти
Як там Москаль казав...
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29.07.2025 14:36 Відповісти
Нє будєм кармить Запад
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29.07.2025 14:37 Відповісти
Вони хотіли "русского мира" вони його отримали ,де приходить росія там смерть ,сльози і руїна. Ну донбасівське бидло цього не хотіло розуміти вже був приклад придністровя і абхазія де з більш нормальних регіонів перетворили в повне запустіння.Тому насолоджуйтесь "русским миром " жаль що за таких дибілів, варвари зруйнували половину Донбаса це по їхньому "защитили русскоязичное населения".
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29.07.2025 14:39 Відповісти
не половину, а весь
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29.07.2025 14:42 Відповісти
ще є куди прагнути - можно раз на п'ять днів.
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29.07.2025 14:40 Відповісти
Бачили очі що купували, їжте хоч повилазьте.
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29.07.2025 14:40 Відповісти
Я здивований, що вони намагаються наступати всюди, в не намагаються захопити пошвидше конкретно Слов'янськ, щоб запустити водозабор на Донецьк. Ще трохи і там справжній мор почнеться, дезінтерія або холера.
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29.07.2025 14:40 Відповісти
Кому потрібно тухле м'ясо? Зрадники нікому не цікаві. Мета рашистів - знищення України, а не порятунок "полукровок". Ви ж в курсі, що на кацапщині лугандонів тримають за людей третього сорту. Ніхто їх московитами не признає.
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29.07.2025 14:59 Відповісти
Та я не про те, Донецьк, це величезний хаб фашистів, їх тил, срати на місцевих, але місто і його інфраструктура військам РФ потрібні.
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29.07.2025 15:04 Відповісти
Їм багато що потрібно. І Слов'янськ і Покровськ і від Сум би вони не відмовились, але на наше щастя на всі "хотелки" м'яса не вистачає. І бардак у війську не менше ніж у нас.
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29.07.2025 15:13 Відповісти
Та що тепер поплачемо всі за нещасних зрадників бамбаса??? Срать я хотів на них!!!
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29.07.2025 14:43 Відповісти
Та вони, ідіоти, самі на себе насрали.
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29.07.2025 15:02 Відповісти
"2022 року москалі ухвалили рішення про будівництво нового каналу Дон-Донбас...
Досить швидко, втім, з'ясувалося, що ... на його будівництві було вкрадено багато бюджетних грошей ... він так і не запрацював..."

Ось що буває, коли немає НАБУ і САП. Рашка програє через свою корупцію
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29.07.2025 14:49 Відповісти
Він запрацював, але коли я побачив відео з його будівництва, то там труба 300-400 мм ,це ні про що проти потужності каналу.
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29.07.2025 15:10 Відповісти
Это же много раз в месяц норм
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29.07.2025 14:51 Відповісти
А куди евакуюватися? В Бахмут чи в Марьянку?
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29.07.2025 14:52 Відповісти
Зато ж досягли головного - русскай язик нє ущемльон!
І ним можна волать до дяді путєна!
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29.07.2025 14:56 Відповісти
Дядя вова, дай вады!!!
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29.07.2025 14:57 Відповісти
А дяді путєну до лампочки ваші волання.
Він жде поки ви, нерозумні, там виздихаєте.
А на ваше місце він завезе бурятів з якутами
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29.07.2025 14:59 Відповісти
Зато без біндєр.
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29.07.2025 15:01 Відповісти
Бамбасскіе зулуси...
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29.07.2025 15:02 Відповісти
За що боролись - на те і напоролись... Їжте, не обляпайтесь. Вже не треба горлати: "путен приди, путен введи". Насолоджуйтесь і радійте: ви - на "родине", а "каміння з неба" ще підвезуть!
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29.07.2025 15:04 Відповісти
..
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29.07.2025 15:10 Відповісти
А чого пропала в них вода. Вона ж була
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29.07.2025 15:14 Відповісти
была при Украине, а ждуны пусть ждут
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29.07.2025 15:19 Відповісти
Кіно про звільнення території від аборигенів. youtube.com/watch?v=ldfgP3WG7Ng
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29.07.2025 15:14 Відповісти
Один раз на три доби - це дуже багато. Треба з цим щось робити. І світло теж треба вимкнути на окупованих територіях.
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29.07.2025 15:17 Відповісти
Ну так руский мир, сами звали
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29.07.2025 15:17 Відповісти
Вам потрібно застосовувати багатовіковий досвід предків "Салтыков-Щедрин 200 лет назад писал: «Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!»"
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29.07.2025 15:17 Відповісти
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29.07.2025 15:31 Відповісти
громкіє заявлєнія с грязной жопой.
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29.07.2025 15:48 Відповісти
а жалко, не в сеж сволочи, люди надеюсь остались, и им терпения и веры в наше ЗСУ
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29.07.2025 15:32 Відповісти
только водка,табак - и никакой ги гиены.все по мавзолєйній методичці.
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29.07.2025 15:47 Відповісти
А навіщо ждунам вода? Кацап повинен смердіти та працювати за тарілку супу, возіеличувати вождя хутіна.
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29.07.2025 15:51 Відповісти
Критичні дні з водою, скоро буде раз в місяць. Це ж руській мірь хотіли.
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29.07.2025 16:06 Відповісти
 
 