1 480 47
Окупанти подають воду раз на три дні на Донеччині, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Донеччини, зокрема в Донецьку та Макіївці, склалася критична ситуація з водопостачанням.
Про це інформує Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
За даними місцевих джерел, воду подають за графіком: лише три години раз на три доби, однак навіть у ці проміжки вона часто не надходить.
У відповідь російська окупаційна влада перекинула 75 водовозок на регіон з понад мільйоном мешканців, що призводить до черг, хаосу та антисанітарії.
Так званий "міністр ЖКГ ДНР" публічно визнав критичність ситуації та закликав мешканців евакуюватися через загрозу епідемій.
Топ коментарі
+17 Makeiev Serhii #553532
показати весь коментар29.07.2025 14:30 Відповісти Посилання
+13 Gary Grant
показати весь коментар29.07.2025 14:33 Відповісти Посилання
+11 Володимир Омельянов
показати весь коментар29.07.2025 14:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На мою думку,з зеленого стада до хрюского міра-один крок.
Евакуація і якісь антикрищові гуманітарні заходи є? Чи все відфуиболюється до волонтерів?
Досить швидко, втім, з'ясувалося, що ... на його будівництві було вкрадено багато бюджетних грошей ... він так і не запрацював..."
Ось що буває, коли немає НАБУ і САП. Рашка програє через свою корупцію
І ним можна волать до дяді путєна!
Він жде поки ви, нерозумні, там виздихаєте.
А на ваше місце він завезе бурятів з якутами