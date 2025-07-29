Оккупанты подают воду раз в три дня на Донетчине, - Центр нацпротивления

На временно оккупированных территориях Донетчины, в частности - в Донецке и Макеевке, сложилась критическая ситуация с водоснабжением.

Об этом информирует Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По данным местных источников, воду подают по графику: всего три часа раз в трое суток, однако даже в эти промежутки она часто не поступает.

В ответ российские оккупационные власти перебросили 75 водовозок на регион с более чем миллионом жителей, что приводит к очередям, хаосу и антисанитарии.

Так называемый "министр ЖКХ ДНР" публично признал критичность ситуации и призвал жителей эвакуироваться из-за угрозы эпидемий.

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