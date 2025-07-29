Оккупанты подают воду раз в три дня на Донетчине, - Центр нацпротивления
На временно оккупированных территориях Донетчины, в частности - в Донецке и Макеевке, сложилась критическая ситуация с водоснабжением.
Об этом информирует Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.
По данным местных источников, воду подают по графику: всего три часа раз в трое суток, однако даже в эти промежутки она часто не поступает.
В ответ российские оккупационные власти перебросили 75 водовозок на регион с более чем миллионом жителей, что приводит к очередям, хаосу и антисанитарии.
Так называемый "министр ЖКХ ДНР" публично признал критичность ситуации и призвал жителей эвакуироваться из-за угрозы эпидемий.
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+14 Makeiev Serhii #553532
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показать весь комментарий29.07.2025 14:39 Ответить Ссылка
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Евакуація і якісь антикрищові гуманітарні заходи є? Чи все відфуиболюється до волонтерів?
Досить швидко, втім, з'ясувалося, що ... на його будівництві було вкрадено багато бюджетних грошей ... він так і не запрацював..."
Ось що буває, коли немає НАБУ і САП. Рашка програє через свою корупцію
І ним можна волать до дяді путєна!
Він жде поки ви, нерозумні, там виздихаєте.
А на ваше місце він завезе бурятів з якутами