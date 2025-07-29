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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты подают воду раз в три дня на Донетчине, - Центр нацпротивления

вода

На временно оккупированных территориях Донетчины, в частности - в Донецке и Макеевке, сложилась критическая ситуация с водоснабжением.

Об этом информирует Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По данным местных источников, воду подают по графику: всего три часа раз в трое суток, однако даже в эти промежутки она часто не поступает.

В ответ российские оккупационные власти перебросили 75 водовозок на регион с более чем миллионом жителей, что приводит к очередям, хаосу и антисанитарии.

Так называемый "министр ЖКХ ДНР" публично признал критичность ситуации и призвал жителей эвакуироваться из-за угрозы эпидемий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дети из оккупированного Донбасса просят у Путина воды: "Дядя Вова, вы самый главный в этом мире. Спасите нас". ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10336) Центр национального сопротивления (593)


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Топ комментарии
+14
кому це цікаво? вони самі це вибрали. хай насолоджуються.
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29.07.2025 14:30 Ответить
+11
В хто у всьому винний для цих антилюдей? Ну звісно "кієвскій рєжім".
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29.07.2025 14:33 Ответить
+7
Вони хотіли "русского мира" вони його отримали ,де приходить росія там смерть ,сльози і руїна. Ну донбасівське бидло цього не хотіло розуміти вже був приклад придністровя і абхазія де з більш нормальних регіонів перетворили в повне запустіння.Тому насолоджуйтесь "русским миром " жаль що за таких дибілів, варвари зруйнували половину Донбаса це по їхньому "защитили русскоязичное населения".
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29.07.2025 14:39 Ответить
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головне - АНТИСАНІТАРІЯ - фперед, падаль!
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29.07.2025 14:28 Ответить
вітязева ж казала - "будете в пакетики гадить", як у воду дивилась. Тільки адресою помилилась
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29.07.2025 14:55 Ответить
Чи то в Антизомбі чи в Громадянській обороні в якомусь сюжеті було відео від донецьких ждунів, де вони лайфхак показували-одягають на унітаз целофановий пакет, гадять туди, згортають його та виносять на смітник.
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29.07.2025 15:38 Ответить
кому це цікаво? вони самі це вибрали. хай насолоджуються.
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29.07.2025 14:30 Ответить
Те саме завжди кажу, стосовно 73% зегенератів
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29.07.2025 14:40 Ответить
Мабуть 2%, плив або у багажнику перевезли. Гавкати з-за кордону легко, особливо якщо методички фсб систематично видає. Навіщо ви постійно настроюєте велику частину населення проти собі, а швидше проти Порошенко
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29.07.2025 15:10 Ответить
В хто у всьому винний для цих антилюдей? Ну звісно "кієвскій рєжім".
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29.07.2025 14:33 Ответить
А міндіч найвеличніший шо дає?
Евакуація і якісь антикрищові гуманітарні заходи є? Чи все відфуиболюється до волонтерів?
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29.07.2025 14:33 Ответить
Голодная мать, і обосраниє дети
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29.07.2025 14:34 Ответить
або навпаки
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29.07.2025 14:41 Ответить
Як там Москаль казав...
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29.07.2025 14:36 Ответить
Нє будєм кармить Запад
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29.07.2025 14:37 Ответить
Вони хотіли "русского мира" вони його отримали ,де приходить росія там смерть ,сльози і руїна. Ну донбасівське бидло цього не хотіло розуміти вже був приклад придністровя і абхазія де з більш нормальних регіонів перетворили в повне запустіння.Тому насолоджуйтесь "русским миром " жаль що за таких дибілів, варвари зруйнували половину Донбаса це по їхньому "защитили русскоязичное населения".
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29.07.2025 14:39 Ответить
не половину, а весь
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29.07.2025 14:42 Ответить
ще є куди прагнути - можно раз на п'ять днів.
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29.07.2025 14:40 Ответить
Бачили очі що купували, їжте хоч повилазьте.
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29.07.2025 14:40 Ответить
Я здивований, що вони намагаються наступати всюди, в не намагаються захопити пошвидше конкретно Слов'янськ, щоб запустити водозабор на Донецьк. Ще трохи і там справжній мор почнеться, дезінтерія або холера.
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29.07.2025 14:40 Ответить
Кому потрібно тухле м'ясо? Зрадники нікому не цікаві. Мета рашистів - знищення України, а не порятунок "полукровок". Ви ж в курсі, що на кацапщині лугандонів тримають за людей третього сорту. Ніхто їх московитами не признає.
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29.07.2025 14:59 Ответить
Та я не про те, Донецьк, це величезний хаб фашистів, їх тил, срати на місцевих, але місто і його інфраструктура військам РФ потрібні.
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29.07.2025 15:04 Ответить
Їм багато що потрібно. І Слов'янськ і Покровськ і від Сум би вони не відмовились, але на наше щастя на всі "хотелки" м'яса не вистачає. І бардак у війську не менше ніж у нас.
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29.07.2025 15:13 Ответить
Та що тепер поплачемо всі за нещасних зрадників бамбаса??? Срать я хотів на них!!!
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29.07.2025 14:43 Ответить
Та вони, ідіоти, самі на себе насрали.
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29.07.2025 15:02 Ответить
"2022 року москалі ухвалили рішення про будівництво нового каналу Дон-Донбас...
Досить швидко, втім, з'ясувалося, що ... на його будівництві було вкрадено багато бюджетних грошей ... він так і не запрацював..."

Ось що буває, коли немає НАБУ і САП. Рашка програє через свою корупцію
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29.07.2025 14:49 Ответить
Він запрацював, але коли я побачив відео з його будівництва, то там труба 300-400 мм ,це ні про що проти потужності каналу.
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29.07.2025 15:10 Ответить
Это же много раз в месяц норм
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29.07.2025 14:51 Ответить
А куди евакуюватися? В Бахмут чи в Марьянку?
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29.07.2025 14:52 Ответить
Зато ж досягли головного - русскай язик нє ущемльон!
І ним можна волать до дяді путєна!
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29.07.2025 14:56 Ответить
Дядя вова, дай вады!!!
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29.07.2025 14:57 Ответить
А дяді путєну до лампочки ваші волання.
Він жде поки ви, нерозумні, там виздихаєте.
А на ваше місце він завезе бурятів з якутами
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29.07.2025 14:59 Ответить
Зато без біндєр.
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29.07.2025 15:01 Ответить
Бамбасскіе зулуси...
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29.07.2025 15:02 Ответить
За що боролись - на те і напоролись... Їжте, не обляпайтесь. Вже не треба горлати: "путен приди, путен введи". Насолоджуйтесь і радійте: ви - на "родине", а "каміння з неба" ще підвезуть!
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29.07.2025 15:04 Ответить
..
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29.07.2025 15:10 Ответить
А чого пропала в них вода. Вона ж була
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29.07.2025 15:14 Ответить
была при Украине, а ждуны пусть ждут
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29.07.2025 15:19 Ответить
Кіно про звільнення території від аборигенів. youtube.com/watch?v=ldfgP3WG7Ng
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29.07.2025 15:14 Ответить
Один раз на три доби - це дуже багато. Треба з цим щось робити. І світло теж треба вимкнути на окупованих територіях.
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29.07.2025 15:17 Ответить
Ну так руский мир, сами звали
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29.07.2025 15:17 Ответить
Вам потрібно застосовувати багатовіковий досвід предків "Салтыков-Щедрин 200 лет назад писал: «Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!»"
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29.07.2025 15:17 Ответить
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29.07.2025 15:31 Ответить
а жалко, не в сеж сволочи, люди надеюсь остались, и им терпения и веры в наше ЗСУ
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29.07.2025 15:32 Ответить
только водка,табак - и никакой ги гиены.все по мавзолєйній методичці.
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29.07.2025 15:47 Ответить
 
 