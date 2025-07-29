Андрющенко заявив про підвищення рівня радіації в Запоріжжі через вітер з ТОТ: МВС спростувало інформацію

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив про підвищення рівня радіації в Запоріжжі. Міністерство внутрішніх справ України це спростувало.

Про це повідомило МВС в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно щодо рівня радіації в Запорізькій області: станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми - 0,14 мкЗв/год. Радіаційний фон по країні стабільний — загрози для населення немає", - зазначили у міністерстві.

У МВС додали, що моніторинг триває.

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У Центрі протидії дезінформації наголосили:

"Датчики, які вимірюють радіаційний фон на тимчасово окупованих територіях, доступні тільки МАГАТЕ, і саме ця організація надає підтверджену інформацію щодо рівня радіації в таких зонах".

Що передувало?

Раніше 29 липня голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявляв, що в Запоріжжі нібито підіймався рівень випромінювання під час того, як зі сторони тимчасово окупованої території дув вітер.

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