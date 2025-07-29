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Новини Рівень радіації
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Андрющенко заявив про підвищення рівня радіації в Запоріжжі через вітер з ТОТ: МВС спростувало інформацію

Рівень радіації в Запоріжжі: МВС спростувало заяву Андрющенка

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив про підвищення рівня радіації в Запоріжжі. Міністерство внутрішніх справ України це спростувало.

Про це повідомило МВС в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно щодо рівня радіації в Запорізькій області: станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми - 0,14 мкЗв/год. Радіаційний фон по країні стабільний — загрози для населення немає", - зазначили у міністерстві.

У МВС додали, що моніторинг триває.

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У Центрі протидії дезінформації наголосили:

"Датчики, які вимірюють радіаційний фон на тимчасово окупованих територіях, доступні тільки МАГАТЕ, і саме ця організація надає підтверджену інформацію щодо рівня радіації в таких зонах".

Що передувало?

Раніше 29 липня голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявляв, що в Запоріжжі нібито підіймався рівень випромінювання під час того, як зі сторони тимчасово окупованої території дув вітер.

Також читайте: Удар дрона РФ по ЧАЕС: радіаційний фон залишається в межах норми

Автор: 

Запоріжжя (2346) МВС (3530) радіація (187) Запорізька область (3889) Андрющенко Петро (704) Запорізький район (195)


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Шо ж це Андрющенко так лоханувся?
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29.07.2025 22:34 Відповісти
Та трохи перевивчив окупацію...
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29.07.2025 22:46 Відповісти
Перегнув палицю - шоб зацінили - шо не дурно хліб їсть
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29.07.2025 22:50 Відповісти
Там возле АЄС находится ТЄС, а значит и ее зоотвалы. Та зола от сгоревшего угля сама по себе фонит дай боже. И так было всегда, все об этом знали.
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29.07.2025 23:01 Відповісти
На радіаційній карті windy.com вказано, що західніше ЗАЕС, в м.Покров, фон вчора підвищився в 3 рази (до 422 нЗв) і залишається в 2 рази вищий (235 нЗв), ніж до цього було (139 нЗв).
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29.07.2025 23:02 Відповісти
Не дай Бог знову шашлики-а то знов будуть говорить-ми брехали щоб не було паніки і заторів на дорогах
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29.07.2025 23:14 Відповісти
А не потрібно було здавати ЗАЕС без бою. Тепер поки ми не повернемо ЗАЕС це буде бомба сповільненої дії якою рашисти завжди будуть шантажувати не тільки Україну а і Європу і вимагати чергові хотєлки. А що нам мішає при попутному вітрі на моцкву піднімати високо в повітря дрон і розпилювати радіоактивний пил з Чорнобиля?
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29.07.2025 23:30 Відповісти
 
 