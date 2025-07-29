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Новости Уровень радиации
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Андрющенко заявил о повышении уровня радиации на Запорожье из-за ветра с ВОТ: МВД опровергло информацию

Уровень радиации в Запорожье: МВД опровергло заявление Андрющенко

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил о повышении уровня радиации на Запорожье. Министерство внутренних дел Украины это опровергло.

Об этом сообщило МВД в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально по уровню радиации в Запорожской области: по состоянию на 21:20 отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины проведены замеры воздуха. Состояние в пределах нормы - 0,14 мкЗв/ч. Радиационный фон по стране стабильный - угрозы для населения нет", - отметили в министерстве.

В МВД добавили, что мониторинг продолжается.

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В Центре противодействия дезинформации отметили:

"Датчики, которые измеряют радиационный фон на временно оккупированных территориях, доступны только МАГАТЭ, и именно эта организация предоставляет подтвержденную информацию об уровне радиации в таких зонах".

Что предшествовало?

Ранее 29 июля глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявлял, что на Запорожье якобы поднимался уровень излучения во время того, как со стороны временно оккупированной территории дул ветер.

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Автор: 

Запорожье (2724) МВД (9340) радиация (321) Запорожская область (3349) Андрющенко Петр (591) Запорожский район (192)


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Шо ж це Андрющенко так лоханувся?
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29.07.2025 22:34 Ответить
Та трохи перевивчив окупацію...
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29.07.2025 22:46 Ответить
Перегнув палицю - шоб зацінили - шо не дурно хліб їсть
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29.07.2025 22:50 Ответить
Там возле АЄС находится ТЄС, а значит и ее зоотвалы. Та зола от сгоревшего угля сама по себе фонит дай боже. И так было всегда, все об этом знали.
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29.07.2025 23:01 Ответить
На радіаційній карті windy.com вказано, що західніше ЗАЕС, в м.Покров, фон вчора підвищився в 3 рази (до 422 нЗв) і залишається в 2 рази вищий (235 нЗв), ніж до цього було (139 нЗв).
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29.07.2025 23:02 Ответить
Не дай Бог знову шашлики-а то знов будуть говорить-ми брехали щоб не було паніки і заторів на дорогах
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29.07.2025 23:14 Ответить
 
 