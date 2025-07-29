Андрющенко заявил о повышении уровня радиации на Запорожье из-за ветра с ВОТ: МВД опровергло информацию

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил о повышении уровня радиации на Запорожье. Министерство внутренних дел Украины это опровергло.

Об этом сообщило МВД в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально по уровню радиации в Запорожской области: по состоянию на 21:20 отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины проведены замеры воздуха. Состояние в пределах нормы - 0,14 мкЗв/ч. Радиационный фон по стране стабильный - угрозы для населения нет", - отметили в министерстве.

В МВД добавили, что мониторинг продолжается.

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В Центре противодействия дезинформации отметили:

"Датчики, которые измеряют радиационный фон на временно оккупированных территориях, доступны только МАГАТЭ, и именно эта организация предоставляет подтвержденную информацию об уровне радиации в таких зонах".

Что предшествовало?

Ранее 29 июля глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявлял, что на Запорожье якобы поднимался уровень излучения во время того, как со стороны временно оккупированной территории дул ветер.

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